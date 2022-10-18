Высокая стоимость самих процессоров, дорогостоящие материнские платы и необходимость покупки ОЗУ DDR5 убили продажи Ryzen 7000

Времена, когда процессоры каждый раз прибавляли по 50% производительности и больше, безвозвратно ушли. Некоторый прогресс заметен, но движение вперёд происходит так медленно, что обнаружить различия между поколениями становится всё сложнее. При этом сами производители находят нужные тесты, в которых прирост достигает двукратных показателей, тогда как в реальных приложениях разница почти не заметна. Совсем недавно состоялся релиз перспективной серии процессоров AMD на базе архитектуры Zen 4. Этого события ждали очень давно, но никто не был готов к тем сюрпризам, которые руководство красных решило преподнести потенциальным покупателям.

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Первую неделю после выхода Ryzen 7000 в продажу демонстрировали неплохой старт, но так и не смогли занять первые строчки самых популярных процессоров. А дальше всё пошло под откос. Можно констатировать, что всё стало так плохо, что AMD пытается всячески избегать комментариев на этот счёт. Кажется, что новинки где-то застряли, ведь встретить их в российской рознице невозможно, а западные блогеры и профильные сайты в какой-то момент перестали писать о новой линейке. Иногда даже кажется, что никакого старта продаж не было, а мы видели репетицию запуска Ryzen 7000. По мнению экспертов, руководство AMD проигнорировало самые базовые принципы, на которых годами строились продажи процессоров.

Прежде всего стоит понимать, что массовый покупатель не нуждается в дорогостоящем мощном процессоре, но иногда может его себе позволить в качестве эксперимента. Вот только с материнской платой разговор короткий, ведь только единицы покупают дорогостоящие комплекты для разгона, тогда как большинство стремится заплатить за плату около 100 долларов. Такая же ситуация и с оперативной памятью, ведь для многих важен объём и начальная тактовая частота, тогда как тайминги и разгонный потенциал интересны только энтузиастам. Ну а с Ryzen 7000 всё с первого дня продаж пошло наперекосяк. Материнские платы на бюджетном чипсете В650 даже сегодня являются редкими гостями на европейском рынке, хотя стоят от 200 евро. Купить недорогую оперативную память невозможно, ведь камни поддерживают только DDR5. Вот и выходит, что спрос оказался настолько низким, что красные приняли непростое решение по снижению производительных мощностей.

Инсайдеры сообщают, что количество процессоров новой серии будет существенно снижено, поскольку продажи идут плохо. Судя по всему, в AMD так и не поняли, в чём же проблема провала. Возможно, дела бы пошли лучше, если бы Лиза Су читала прессу, но эта дама предпочитает идти своим путём. Как вы знаете, уже второй год красные не выпустили процессор начального уровня, а в итоге пользователи не видят смысла тратить 300 долларов на камень, столько же на материнскую плату и 400 за ОЗУ. Только подумать, комплект на Core i5-12400F обойдётся вам до 350 долларов (в США), тогда как за 1000 долларов можно собрать впечатляющую сборку на Ryzen 9 5900Х. Ну и не стоит забывать, что геймеры являются одними из самых массовых потребителей новинок, а тот же Ryzen 7 5800X3D за 350 долларов кладёт на лопатки Ryzen 9 7950Х в играх.

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Руководство AMD сознательно загнало себя в угол. Кто решил, что все материнские платы должны иметь поддержку PCIe 5.0? Кому вообще нужен интерфейс, если в продаже нет массовых твердотельных накопителей пятого поколения? Что говорить, если даже SSD под PCIe 4.0 считаются вершиной технологической мысли, а значит материнские платы могли быть намного дешевле. Ну и тупик с поддержкой DDR5 и вовсе выглядит неразрешимым. Дело в том, что даже если AMD и может оказать влияние на стоимость материнских плат, то с оперативной памятью так не выйдет. Очевидно, что ОЗУ нового поколения будет дешеветь, но случится это точно не сегодня, а продавать процессоры нужно ещё вчера. Ну и добавим, что уже вскоре на прилавки поступит новая серия Intel 13-го поколения. Что любопытно, абсолютно все процессоры будут поддерживать DDR4, а флагманские материнские платы стартуют с 350 долларов. Что планирует делать Лиза Су, пока неясно, но привычными скидками на процессоры делу не помочь.