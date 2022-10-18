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То, что доктор прописал – армия РФ активно использует комплекс РЛС «Пенициллин» в рамках СВО
«Пенициллин» уже зарекомендовал себя в рамках проведения СВО в Украине
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СВО продолжается, а многие эксперты констатируют, что в рамках противостояния были опробованы новые тактики ведения боевых действий, а также изучены свойства современного вооружения. При этом особенно активны западные страны, которые используют Украину в качестве полигона, где с минимальными инвестициями открываются возможности по исследованию эффективности российских видов вооружения. Некоторые типы уже даже попали в руки дядюшки Сэма, что вызывает обеспокоенность у российских экспертов, но и сами европейцы и американцы не сидят без дела. Несколько дней назад стало известно о поставках в Украину шведских РЛС ARTHUR Mod A. Это установки, позволяющие обнаруживать пуски ракет потенциального противника, нанося по ним удары из артиллерии. Ознакомиться с этим данными вы можете по ссылке, а мы перейдём к российским разработкам.

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Изделия 1Б75 и 1Б76 (известные под именем «Пенициллин») выпущены НИИ «Вектор» и начали поступать на вооружение в 2006 году. РЛС пришла на замену устаревшим комплексам, которые пусть и отличались высокой эффективностью, но были громоздкими и требовали наличия нескольких дополнительных машин для увеличения радиуса и точности определения. Например, хорошо себя зарекомендовавшая система АЗК-5 «Тембр» состояла из шести машин, включающих пеленгаторы, радиосвязь и пост наблюдения. «Пенициллин» не является самым эффективным средством фиксации артиллерийских выстрелов потенциального противника, поскольку полагается на звуковые волны. Одновременно с этим такая машина незаменима в реальных боевых действиях, поскольку не обнаруживается локаторами и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В результате находящийся на передовой комплекс способен быстро зафиксировать работу вражеской артиллерии, после чего по заданным координатам будет произведена контрбатарейная работа. Ну а обнаружить «Пенициллин» можно только визуально, а спрятанную в лесопосадке машину сложно заметить даже с беспилотника.

Что любопытно, если ранее находящиеся на вооружении системы требовали поддержки вспомогательных средств, то «Пенициллин» обходится всего двумя. Оба были поставлены инженерами НИИ «Вектор» и выполняют собственные задачи. 1Б75 представляет собой звукотепловой комплекс, созданный для обнаружения тепловых следов от выстрелов орудия потенциального противника. 1Б76 – это классически звукометрический комплекс, ну а в результате в работе участвуют всего две машины, способные решать самые сложные задачи. Эксперты отмечают, что РЛС отлично дополняют друг друга. Например, эффективной работе мешают неровности ландшафта, а также различные строения, поглощающие звуковые волны, либо скрывающие тепловые следы. Комбинированная работа позволяет получать больше информации, а в результате данные о выстрелах с высокой скоростью передаются на управляющий артиллерийский пульт.

Что до технических характеристик, то они следующие: «Пенициллин» в буквальном смысле не только слышит, но и видит артиллерийские выстрелы на расстоянии до 17 километров и способен фиксировать работающие миномёты на расстоянии до 9 километров. Также обнаруживаются РСЗО до 15 километров и зенитные ракетные системы до 38 километров. Что любопытно, специалисты могут получить достоверные сведения о зафиксированном виде вооружения, зная калибр и многие другие параметры. Так, 152-мм снаряды замечаются с расстояния до 11 километров, а 120-мм – до 7 километров. Военные уже оценили высокую эффективность комплекса «Пенициллин» и продолжают использовать его в самых горячих точках.

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Но было бы наивным полагать, что подобные средства вооружения существуют только в российской армии. Например, ещё в 90-е в Англии силами инженеров BAE Systems создана система Halo. На вооружении Израиля стоят комплексы ARTILOC, имеющие точность обнаружения выстрелов с отклонением 100 метров на расстоянии 10 километров. Это далеко не всё, но противников у российского «Пенициллина» предостаточно, а наиболее высокая опасность кроется в его близком размещении к точке соприкосновения с противником. В случае резкого наступления комплекс может быть потерян, а значит подобным средствам уделяется повышенное внимание как со стороны военных РФ, так и Украины.

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#военная техника #пенициллин
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