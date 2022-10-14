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За последние полгода на территорию Украины было поставлено огромное количество военной техники. Большая часть представляет собой старые системы советского производства. По мнению экспертов, несмотря на почтенный возраст, подобные типы вооружения больше всего подходят украинской армии, поскольку на территории страны можно проводить не только обслуживание, но и ремонтные работы гаубиц, танков и любых других видов вооружения. При этом украинская армия знакома с подобной техникой, поэтому переучивать солдат обращаться с диковинными орудиями не приходится. Вот только запасы советской техники и РСЗО не бесконечны. Что-то уже вышло из строя, тогда как многие страны Восточной Европы готовы расстаться со старыми ржавыми БМП только после добровольной передачи со стороны НАТО новеньких и более современных машин.

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Известно, что в руках у украинских военных находятся десятки и даже сотни различных типов вооружений стран НАТО. Если обратиться к тем же экспертам, то эти ребята упрямо заявляют, что такое решение имеет целый ряд негативных последствий. Во-первых, большая часть оружия одноразовая, и после использования не может быть отремонтирована. Во-вторых, если научить стрелять из западных автоматов и гранатомётов можно и медведя, то обращаться со сложными гаубичными и миномётными расчётами не так просто. Ну а личный состав, который уже способен работать с западными системами, старательно берегут. Именно поэтому HIMARS используют на участках, где опасность ответных ударов минимальна, а количество поставляемых единиц явно недостаточно.

Что любопытно, некоторые страны открыто говорят о тех или иных поставках, тогда как временами в арсенале украинских военных обнаруживается оружие, которые было передано тайно. Совсем недавно стало известно о появлении на линии соприкосновения РЛС ARTHUR (Artillery Hunting Radar). Изначально данная система была выпущена силами шведских инженеров, но стоит на вооружении нескольких стран. Норвежская пресса уверяет, что всего было передано три самоходные установки, тогда как российская сторона уверяет, что ещё в конце сентября была обнаружена и уничтожена установка РЛС ARTHUR. В данном случае мы не призываем вас верить кому-то на слово, но факт наличия средств радиолокационной борьбы натовского образца подтверждён.

Швеция не комментирует передачу РЛС ARTHUR украинской стороне, но военные эксперты уверены, что речь идёт о самых первых версиях, которые изначально производились в этой стране. Так, в Англии РЛС ARTHUR проходила модернизацию, в результате чего станция появилась в некоторых армиях под названием MAMBA (Mobile Artillery Monitoring Battlefield Asset). К примеру, известно о нахождении у Южной Кореи около 25 единиц. Давайте изучим некоторые особенности данных установок.

  • РЛС ARTHUR Mod A – фиксация огневых позиций на расстоянии до 15 километров. Осуществление корректировки собственных гаубиц на расстоянии до 20 километров. Обнаружение позиций 120-мм миномётов с расстояния 35 километров.
  • РЛС ARTHUR Mod С – увеличение дальности обнаружения до двух раз, а также ранняя фиксация реактивных снарядов с расстояния до 60 километров. Повышения скоростных показателей обработки данных, в результате чего за 1 минуту можно фиксировать до 100 различных объектов. В настоящее время в разработке находится модификация Mod D, но пока подобных РЛС на вооружении стран НАТО не поступало.

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Как видите, перед нами достаточно эффективная система, пусть даже и первого поколения, а вот с количеством снова проблема. Если согласиться с тем, что были поставлены все три РЛС ARTHUR, то осталось две, а в итоге станции будут беречь, устанавливая в наиболее безопасных от мест проведения боевых действий районах. Есть ещё одна проблема, о которой стоит помнить. Так, РЛС ARTHUR Mod A поступила на вооружение Шведской армии ещё в 1994 году, а значит данная модификация сильно устарела. Именно поэтому система плохо защищена от помех, а в результате легко обнаруживается российскими современными системами. Как мы уже писали выше, для эффективной работы требуется хотя бы 10 единиц, ну а несколько сильно устаревших самоходных установок ничего не решат. 

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#военные технологии
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