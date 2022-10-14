Что стоит за низкими результатами GeForce RTX 4080@12 Гб в играх? Давайте разбираться

Прежде чем приступить к изложению основного материала мы предлагаем вам изучить технические характеристики графических чипов NVIDIA текущего поколения. Фактически, если сравнивать с GeForce RTX 3090, то у нас удвоение количества ядер CUDA, а также значительный рост тензорных ядер, отвечающих за трассировку лучей. А ведь есть ещё и удвоение мощности с 40 до 83 TFLOPs, а также рост числа транзисторов с 28 миллиардов до 76 миллиардов. Прибавьте сюда мощный буст по тактовым частотам ядра графического чипа с 1665 МГЦ до 2520 МГц, то становится ясно, почему эксперты ожидали роста быстродействия до двух раз на видеокарте GeForce RTX 4090.

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В реальности всё оказалось куда скромнее, а в итоге новый флагман обходит GeForce RTX 3090 Ti всего на 50% в разрешении 4К и оказался до 15% быстрее в разрешении 1080р. Можно сколько угодно долго иронизировать на тему того, что владельцы дорогих видеокарт не играют в народном разрешении, вот только нам важна теоретическая максимальная производительность, а она не внушает оптимизма, ведь свет клином на GeForce RTX 4090 не сошёлся. В 2023 году в продажу поступит GeForce RTX 4060, которая предназначена для разрешения 1080р. Возможно, Дженсен Хуанг заявит, что теперь GeForce RTX 4060 – это оптимальный вариант для 2К, но подобные реляции мало влияют на реальность, поскольку всё решает производительность того или иного графического чипа.

Как знают многие наши читатели, в продажу поступили сразу 2 версии GeForce RTX 4080. Первая – получила 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину, тогда как есть и довольно странная на 12 Гб со 192-битной шиной. Многие эксперты констатируют, что второй графический чип представляет собой идейного наследника GeForce RTX 3070, который пал жертвой жадности NVIDIA. Судя по тестам, эти ребята недалеки от правды, ведь под соусом GeForce RTX 4080 и ценой в 899 долларов нам продают куда менее скоростную и совсем не впечатляющую видеокарту. Предлагаем игнорировать результаты в трассировке лучей, а также с использованием технологии масштабирования DLSS. Обе до сих пор так и не стали народными и заглядывают далеко не во все игры. Именно поэтому обратите внимание на серую колонку, которая демонстрирует реальные показатели. Как видите, GeForce RTX 4080@12 Гб абсолютно во всех играх уступает GeForce RTX 3090 Ti, тогда как по сравнению с GeForce RTX 3080 наблюдается прирост быстродействия от 12% до 25%.

Дела у GeForce RTX 4080@16 Гб куда лучше, а эта видеокарта действительно смотрится серьёзно. Именно она является настоящей преемницей GeForce RTX 3080, позволяя говорить об увеличении количества кадров в секунду в играх на 50%. Учтите, что NVIDIA выпустила несколько различных моделей на основе видеокарты GeForce RTX 3080. Первая имела 10 Гб видеопамяти и работала на 320-битной шине. А вот вторая оказалась куда интереснее, поскольку включала 12 Гб видеопамяти и флагманский графический чип с 384-битной шиной. Разница между видеокартами легко превышала 10%, вот только в последнее время цены на них стали почти идентичными. Получается, что даже новая GeForce RTX 4080@16 Гб оказалась не способна показать 50% прирост быстродействия.

Ну а GeForce RTX 4080@12 Гб – это и вовсе большой обман, который в 2022 году попыталась скормить геймерам NVIDIA. На самом деле перед нами переименованная GeForce RTX 4070, которая под этим названием смотрится намного правильнее. После этого отпадают вопросы относительно низкого прироста количества кадров в секунду, ну а сам факт изменения названия связан с тем, что Дженсен Хуанг хочет больше денег. GeForce RTX 4070 должна была стоить 500-550 долларов, а GeForce RTX 4080 можно продавать за 900 долларов. Согласитесь, что была придумана неплохая схема, когда путём нехитрой смены названия можно заработать почти в 2 раза больше денег. Ну а многие геймеры не разбираются в деталях, а значит из легко обмануть.

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P.S. NVIDIA прислушалась к критике, а в результате GeForce RTX 4080@12 Гб в продажу не поступит. Скорее всего, её переименуют в GeForce RTX 4070, вот только продать за 900 долларов графический чип с таким названием точно не получится.