За последние месяцы группировка отличилась множество атак на различные сайты и ведомства Европы и США

Антироссийские санкции продемонстрировали, насколько шатким может быть наш мир, когда Европа и США пытаются использовать своё влияние для давления на другие крупные страны и регионы. Неясно, на каком основании получают европейские эксперты и экономисты зарплату, но эти ребята явно не отличаются умом. Очевидно, что стоило предупредить крупных политиков о том, насколько Европа зависима от российских энергоресурсов, а после искать разумный выход. Возможно, это заняло бы 5 лет, но обошлось бы без шоковых взлётов цены на газ. Ну нужно было бы просить местное население пореже мыться, а производство автомобилей и химическая промышленность не находились бы в перманентном ожидании кризиса. Вот только всё это прошло мимо политиков из ЕС, которые предпочли послушно следовать советам дядюшки Сэма.

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Если судить из графика ниже, то даже в Белом доме работают жуткие непрофессионалы, которым наплевать на своих граждан. Эти ребята преследуют собственные цели, не имеющие ничего общего со стабильностью и глобальной торговлей. Сообщается, что только потери компаний из США достигают 100 миллиардов долларов, тогда как на Европу и несколько азиатских государств приходятся ещё 140 миллиардов. Мы прекрасно понимаем, что в США могут за пару минут нарисовать долларов в разы больше, но в данном случае мы говорим о реальном секторе экономики, а не о виртуальных пусть и очень ценных бумажках.

После принятие 8 пакета санкций против РФ, станет сложнее не только металлургам, но и майнерам, а политические контакты между странами и регионами становятся всё напряжённое. Ещё совсем недавно мы боролись с хакерами, сажая их в тюрьму, а сегодня радуемся, когда эти неуловимые мстители нарушают работу одной или нескольких структур в США или Европе. Особенно активна на этом поприще группировка Killnet. Впервые засветившись в 2021 году, хакеры обрушили сайта государственных структур Молдавии весной 2022 года. После этого группировка остановила работу Сената и Министерства обороны Италии, а также отличилась несколькими другими аналогичными демаршами. Летом Killnet отключили сайт Конгресса США, взламывали сайт Lockheed Martin, а также воевали с Литвой после блокировки железнодорожного сообщения с Калининградом. На счету группировки десятки атак, но пока представители сообщества не считают их серьёзной силой. Многие и вовсе называют их школьниками, которые больше говорят, чем делают.

Отметим, что не приветствуем любые факты взломов, но в данном случае лишать вас доступа к информации не можем. Как стало известно, вчера группировка Killnet нанесла удар по воздушной инфраструктуре США. Пострадали 14 крупнейших аэропортов, сайты которых оказались полностью отключены. Наиболее известный аэропорт Лос-Анджелиса и международный аэропорт Харстфилд-Джексон. Спустя несколько часов американские специалисты восстановили работу сайтов. Сообщается, что сами ресурсы не пострадали, а значит Killnet не проникали внутрь, что только подтверждает озвученные выше факты о профессионализме команды. Сами хакеры не унывают, ведь совсем недавно они объявили войну всем тем, кто ввёл санкции против России.

Напомним, 6 октября группировка выступила с громким заявлением, угрожая обрушить всю гражданскую инфраструктуру США. Представители Killnet уверяли, что правительство хорошо защищает только собственные ресурсы, тогда как на людей им наплевать. В доказательство серьёзности заявлений хакеры опубликовали 1700 сайтов, к которым у них есть доступ прямо сейчас. Список довольно большой, ну а уже спустя пару дней группировка и вовсе взломала правительственный сайт избирательных комиссий нескольких штатов. Похоже, ребята из Killnet активно учатся, а следующей жертвой может стать любой из опубликованных ресурсов.

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Многие эксперты отмечают, что если наш мир не ввяжется в Третью мировую войну, то уже очень скоро разразится кибервойна. Насколько Россия к этому готова, ещё только предстоит узнать. Что любопытно, весной текущего года против РФ проводились масштабные хакерские атаки, в которых участвовали крупнейшие группировки со всего мира. К счастью, критическая инфраструктура не пострадала, а многие крупные компании и интернет-ресурсы научились решать вызовы демократических хакеров без особых проблем.