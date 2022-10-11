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Российские Биткоины стали токсичными – ЕС может запретить покупать монеты у майреров из РФ
Российские майнеры столкнулись с новой проблемой, ведь добытые в РФ Биткоины могут начать блокировать на биржах
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На прошлой неделе Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. На этот раз решение далось политикам с большим трудом, а в перечень попали физические лица, экспорт стали и криптовалюты. Поскольку все крупные бизнесмены давно знали о скором появлении своего имени в списках ЕС, то уже давно обезопасили свои активы. Что до политиков и деятелей искусства, то они не останутся без денег, а значит волноваться о них не следует. С экспортом стали возник юридический казус. Так, предписывается не покупать этот ресурс у РФ, но если очень нужно – то можно. А вот с криптовалютами всё намного сложнее. Проблема в том, что Евросоюз приказывает всем компаниям, так или иначе работающим в юрисдикции ЕС, прекратить обслуживание кошельков граждан РФ.

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Крупные биржи пока помалкивают, но отсидеться в тени не удастся, поскольку европейские чиновники обязательно потребуют подчиниться новым правилам. На данный момент Binance, Coinbase, Kraken и другие биржи не вводили каких-либо ограничений, тогда как некоторые пулы пытаются выслужиться перед чиновниками. Например, BTC.com переложил ответственность за нарушение санкций на самих пользователей. Якобы, нужно подтвердить, что вы не являетесь резидентом Сирии, России и ряда других стран, после чего можно смело добывать Биткоин. На работоспособность это не влияет, но эксперты отмечают, что сегодня российские майнеры стоят перед сложным выбором.

  • Можно остаться на уже зарекомендовавших себя ресурсах, активно используя средства VPN. В этом случае стоит озаботиться качественным сервисом обхода IP, поскольку всё больше пулов будет переходить на тёмную сторону санкций.
  • Есть вариант уйти на азиатские пулы, где самые крупные пулы не вводили и не планируют ничего никому ограничивать. Многие из них осознают, что майнеры – это потенциальный доход, а приход российских майнеров воспринимается позитивно.
  • А можно присоединиться к российским пулам. С одной стороны – такое решение позволит раз и навсегда решить вопрос с запретами и доступом к сервису, но с другой – имеет один неприятный нюанс. Об этом и поговорим ниже.

По мнению экспертов, уже несколько месяцев многие европейские сервисы отслеживают криптовалюту, добытую российскими майнерами. Сделать это несложно, а в результате европейские и американские компании отказываются покупать такие Биткоины, называя их токсичными. Сегодня проблем с реализацией нет, ведь Европа не играет в мире криптовалют главную скрипку, но всё идёт к тому, что подобную обеспокоенность начнут испытывать и другие крупные игроки. Получается, что вы добыли определённое количество монет, но не можете продать их, поскольку у вас их отказываются покупать. Мало того, со временем Биткоины, добытые на территории РФ, могут и вовсе перестать принимать. Это опасная тенденция, которая может развиваться по нескольким сценариям. Например, компания из Франции купила 100 Биткоинов, но в итоге выяснилось, что 10 из них были добыты в России ещё в 2018 году, а после не раз переходили из рук в руки.

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Скорее всего, запретят проводить торговые операции с криптовалютой, добытой после определённого периода. Но даже в этом случае российские пулы выглядят невыгодно по сравнению с азиатскими конкурентами. Эксперты отмечают, что это опасная тенденция, а очень многие западные компании предпочтут не ввязываться в склоки с европейской Фемидой, обходя деньги российских майнеров стороной. Всё это уже маячит на небосклоне, а отслеживание стало реальностью. Пока же специалисты фиксируют массовое использование сервисов VPN, ведь фермеры ценят своё время, а потерять даже одну монету – слишком дорого. Именно поэтому будет выбран самый простой и безопасный путь, а вот каков он – пока трудно сказать. Кстати, по словам российских шахтёров, они имеют доступ к самому современному оборудованию и не испытывают проблем с расширением мощностей. Возможно, из-за санкций, которые недавно были введены против Китая, вопрос с доступом в будущем окажется осложнён, но пока всё стабильно. Источники: 1, 2

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#криптовалюты #биткоин
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