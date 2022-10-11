Российские майнеры столкнулись с новой проблемой, ведь добытые в РФ Биткоины могут начать блокировать на биржах

На прошлой неделе Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. На этот раз решение далось политикам с большим трудом, а в перечень попали физические лица, экспорт стали и криптовалюты. Поскольку все крупные бизнесмены давно знали о скором появлении своего имени в списках ЕС, то уже давно обезопасили свои активы. Что до политиков и деятелей искусства, то они не останутся без денег, а значит волноваться о них не следует. С экспортом стали возник юридический казус. Так, предписывается не покупать этот ресурс у РФ, но если очень нужно – то можно. А вот с криптовалютами всё намного сложнее. Проблема в том, что Евросоюз приказывает всем компаниям, так или иначе работающим в юрисдикции ЕС, прекратить обслуживание кошельков граждан РФ.

реклама

Крупные биржи пока помалкивают, но отсидеться в тени не удастся, поскольку европейские чиновники обязательно потребуют подчиниться новым правилам. На данный момент Binance, Coinbase, Kraken и другие биржи не вводили каких-либо ограничений, тогда как некоторые пулы пытаются выслужиться перед чиновниками. Например, BTC.com переложил ответственность за нарушение санкций на самих пользователей. Якобы, нужно подтвердить, что вы не являетесь резидентом Сирии, России и ряда других стран, после чего можно смело добывать Биткоин. На работоспособность это не влияет, но эксперты отмечают, что сегодня российские майнеры стоят перед сложным выбором.

Можно остаться на уже зарекомендовавших себя ресурсах, активно используя средства VPN. В этом случае стоит озаботиться качественным сервисом обхода IP, поскольку всё больше пулов будет переходить на тёмную сторону санкций.

Есть вариант уйти на азиатские пулы, где самые крупные пулы не вводили и не планируют ничего никому ограничивать. Многие из них осознают, что майнеры – это потенциальный доход, а приход российских майнеров воспринимается позитивно.

А можно присоединиться к российским пулам. С одной стороны – такое решение позволит раз и навсегда решить вопрос с запретами и доступом к сервису, но с другой – имеет один неприятный нюанс. Об этом и поговорим ниже.

По мнению экспертов, уже несколько месяцев многие европейские сервисы отслеживают криптовалюту, добытую российскими майнерами. Сделать это несложно, а в результате европейские и американские компании отказываются покупать такие Биткоины, называя их токсичными. Сегодня проблем с реализацией нет, ведь Европа не играет в мире криптовалют главную скрипку, но всё идёт к тому, что подобную обеспокоенность начнут испытывать и другие крупные игроки. Получается, что вы добыли определённое количество монет, но не можете продать их, поскольку у вас их отказываются покупать. Мало того, со временем Биткоины, добытые на территории РФ, могут и вовсе перестать принимать. Это опасная тенденция, которая может развиваться по нескольким сценариям. Например, компания из Франции купила 100 Биткоинов, но в итоге выяснилось, что 10 из них были добыты в России ещё в 2018 году, а после не раз переходили из рук в руки.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Скорее всего, запретят проводить торговые операции с криптовалютой, добытой после определённого периода. Но даже в этом случае российские пулы выглядят невыгодно по сравнению с азиатскими конкурентами. Эксперты отмечают, что это опасная тенденция, а очень многие западные компании предпочтут не ввязываться в склоки с европейской Фемидой, обходя деньги российских майнеров стороной. Всё это уже маячит на небосклоне, а отслеживание стало реальностью. Пока же специалисты фиксируют массовое использование сервисов VPN, ведь фермеры ценят своё время, а потерять даже одну монету – слишком дорого. Именно поэтому будет выбран самый простой и безопасный путь, а вот каков он – пока трудно сказать. Кстати, по словам российских шахтёров, они имеют доступ к самому современному оборудованию и не испытывают проблем с расширением мощностей. Возможно, из-за санкций, которые недавно были введены против Китая, вопрос с доступом в будущем окажется осложнён, но пока всё стабильно. Источники: 1, 2.