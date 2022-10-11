Что будут пить жители России после окончательного ухода иностранных брендов

Многие эксперты признают, что политика США вызывает нестабильность на мировых рынках, препятствуя свободному движению капиталов. Так, запрет крупнейшим полупроводниковым компаниям реализовывать свою продукцию в Поднебесной уже стоил гигантам 240 миллиардов долларов, ведь только за сутки курсы акций обвалились до рекордных минимумов за последние месяцы. Что любопытно, руководство американских, европейских и южнокорейских компаний пока не планирует выражать недовольство действиями правящих элит. Неясно, устраивает ли Лизу Су и Дженсена Хуанга такое поведение администрации сонного Джо, либо эти ребята просто боятся.

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Десятилетиями крупные и не очень компании пробивали себе дорогу на китайский рынок, а сегодня из-за безграмотных политиков вынуждены терять огромные деньги. Что примечательно, происходит глобальное перестроение мировых рыночных потоков, ведь коллективный Запад под предводительством США только начал новый передел мира. Эти ребята решили, что стоит вернуться к временам диктата, контролируя каждый смартфон, который выпускается на основе американских технологий. Ну а тот факт, что китайских или любых других технологий в этом гаджете может быть 90%, никого не волнует.

Но если вы думаете, что запреты есть только в сфере полупроводников, то сильно ошиблись, ведь дядюшка Сэм тренируется вводить санкции против всех несогласных на примере России. За последние десятилетия западные компании инвестировали немалую часть своих доходов в рекламу. Не стала исключением и Россия, в результате многие люди привыкли к европейским и американским спиртным напиткам. Ещё весной рынок РФ официально покинули несколько крупных игроков. Среди них: Brown-Forman (виски Jack Daniel’s и водка Finlandia), Diageo (виски Johnnie Walker, Bell's и White Horse, а также водка Smirnoff, популярные ликеры Baileys и Sheridan's, всемирно известный ром Captain Morgan, пиво Guinness, а также джин Gordon's). Менее резкими в своих высказываниях стала Bacardi (Martini и Chinzano). Последняя фиксировала проблемы с логистикой, но не стала уходить с рынка РФ.

В результате деструктивных действий жители РФ стали на 50% меньше употреблять иностранного виски, на 95% импортного шампанского и на 40% произведённого за пределами страны пива. Представители крупных торговых сетей отмечают, что сегодня распродаются складские запасы, тогда как уже к зиме отечественные покупатели столкнуться с полным отсутствием в магазинах популярных спиртных напитков. В середине прошлого месяца Минпромторг выдвинул идею по расширению параллельного импорта на ряд алкогольных брендов, но пока вопрос находится в подвешенном состоянии. Всё дело в том, что озабоченность подобными действиями выражает Ассоциация международных производителей алкогольной продукции. Представители этой структуры отмечают, что не все бренды действительно покинули российский рынок, а значит параллельный импорт ударит по доходам части компаний. Но это только верхушка айсберга.

Основная проблема лежит за пределами эффективного ведения бизнеса и связана с высокими рисками контрафакта. Даже когда западные компания при поддержке российских ведомств осуществляли контроль за подделками, количество контрафактного Jack Daniel’s на полках превышало все разумные рамки. Ну а если доверить ввоз и закупку небольшим компаниями, то риски возврата к полному хаосу на рынке алкогольной продукции возрастают. Представители Ассоциации международных производителей алкогольной продукции полагают, что такой шаг приведёт к нескольким негативным последствиям. Во-первых, российские потребители получат некачественные подделки, которые несут потенциальные риски для здоровья. Во-вторых, западные бренды потеряют свой авторитет, поскольку многие потребители примут подделку низкого качества за оригинальный напиток. Возможно, представителям Ассоциации международных производителей алкогольной продукции стоило бы проигнорировать антироссийские санкции, ведь ни один европейский или американский пакет не указывает алкогольные напитки?

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Судя по всему, в головы этих ребят такие простые решения не приходят. Ну а российские производители заявляют, что дефицита нет и не будет, ведь они готовы закрыть брешь в рынке высококачественной продукцией. Что до руководства указанных выше брендов, то там работают не глупые люди, поэтому прекрасно понимают, что вернуться на российский рынок будет крайне сложно. До недавнего времени немалое количество людей выбирало исключительно иностранный алкоголь. Распробовав отечественный многие могут прийти к выводу, что кардинальных различий нет, а цена на порядок ниже. Источник.