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CD Projekt готовит продолжение Cyberpunk 2077 – сколько стоит видеокарта для фанатов блокбастеров
Самое главное подобрать видеокарту под разрешение вашего монитора
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На прошлой неделе CD Projekt Red решила сделать совершенно внезапный анонс. Никто у поляков ничего не просил, как вдруг глава студии разразился крупнейшим анонсом за всю историю компании. Прежде всего стало известно, что идёт работа над новой трилогией игр во вселенной Ведьмака. Никаких подробностей нет, но даже этого достаточно, чтобы фанаты серии начали строить теории. Неясно, кто станет главный героем, ведь Геральт ушёл на покой, а в седле осталась только Цири.

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Но если о том, что разработка Ведьмака 4 стартовала, мы уже знали, то анонс продолжения Cyberpunk 2077 стал полной неожиданностью для всего игрового сообщества. Очевидно, что после провала оригинальной игры, ничего подобного от CD Projekt Red уже ждать не приходилось. Похоже, руководство студии считает игровую вселенную перспективной и так просто не планирует избавляться от амбиций. Среди приятных новостей также значится полный отказ от движков собственного производства, ведь создание новых игр будет основано на Unreal Engine 5. Пока всё это отдалённая перспектива, самое время дать Cyberpunk 2077 ещё один шанс. Вот только не стоит забывать, что перед нами одна из самых требовательных актуальных игр, поэтому видеокарту придётся подбирать соответствующую.

Для разрешения 4К идеально подойдёт GeForce RTX 3080 Ti. Это одна из самых быстрых видеокарт текущего поколения, которая имеет одно из лучших соотношений между ценой и быстродействием. Любые игры будут летать на максималках, а при желании можно опробовать трассировку лучей. Здесь обойтись без программного масштабирования DLSS 2 не обойтись, но это уже мелочи, ведь самое главное, что вы получите ультимативное разрешение и картинку высочайшего качества. Ну и самом собой Cyberpunk 2077 будет работать без сбоев и зависаний.

В качестве альтернативы можем предложить присмотреться к Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта немного медленнее флагмана NVIDIA, но намного дешевле и предлагает 16 Гб видеопамяти. У GeForce RTX 3080 Ti всего 12 Гб видеопамяти, поэтому многие эксперты полагают, что в играх следующего поколения такого количества в 4К может уже не хватить. Пока ничего подобного не происходит, а появление пресловутого Next Gen идёт жутко медленно. Какую бы видеокарту вы не выбрали, можно рассчитывать на те или иные преимущества, ну а надеется на раскрытие потенциала никому не запретишь.

Для 2К стоит присмотреться к мощным, но не самым дорогим решениям. Довольно неплохо на компьютере энтузиаста будет смотреться GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта отличается высокой производительностью, а значит даже Cyberpunk 2077 для неё не станет проблемой. В любом случае советуем озаботиться о наличии современного процессора и в целом актуального железа, поскольку на одной видеокарте далеко не уедешь. Поскольку мир клином на Cyberpunk 2077 не сошёлся, а ежемесячно выходят менее требовательные, но не менее интересные игры, то какое-то время GeForce RTX 3070 Ti будет прекрасно работать даже в 4К.

И снова более выгодная альтернатива из лагеря AMD. Radeon RX 6700 XT уступает GeForce RTX 3070 Ti по чистой производительности, но стоит дешевле и в целом способна тянуть требовательные игры без проблем в разрешении 2К. К трассировке лучей могут быть вопросы, ведь эта технология не является сильной стороной инженеров красной команды. Во всём остальном Radeon RX 6700 XT будет радовать потенциального покупателя ещё много лет, ну а 12 Гб видеопамяти – это своеобразный бонус. Нам не кажется, что его можно рассматривать как потенциал на будущее, ведь для разрешения 2К столько точно не понадобится в ближайшие 5 лет.

Увы, но даже для 1080р для игры Cyberpunk 2077 вам понадобится мощная видеокарта. Некоторые наши читатели заявят, что прошли игру на старой GeForce 1050 Ti, и будут правы, ведь такое вполне возможно. Вот только удовольствия вы от лицезрения примитивной графики на минималках получите мало. Мы советуем не мучить своё зрение, а купить Radeon RX 6600. Это лучшая видеокарта в данном ценовом диапазоне, способна на равных конкурировать с более дорогой GeForce RTX 3060. Мы настоятельно советуем обратить внимание на модель производства PowerColor. Она не отличается монструозным охлаждением, но стоит немного и в целом достаточно для отвода тепла от холодного нетребовательного графического чипа Radeon RX 6600.

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Дабы не оставить фанатов NVIDIA без видеокарты для народного разрешения, предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3050. Как вы уже поняли, быстродействие здесь ощутимо ниже, чем на Radeon RX 6600. Если вы считаете себя разумным человеком, обязательно смотрите тесты. В любом другом случае – только GeForce RTX 3050, ведь зелёный шильдик на ней ещё долго будет освещать ваш путь. Ну и не забывайте, что вы становитесь участником аттракциона невиданной щедрости от старины Дженсена Хуанга, который обожает продавать геймерам менее скоростные, но более дорогие видеокарты оптом и в розницу.

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#видеокарты #cd projekt red #cyberpunk 2077 #оптимальные ценовые предложения
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