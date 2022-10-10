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Флагманы NVIDIA стремительно дешевеют на Newegg и Amazon – GeForce RTX 3090 стоит всего 39 000р
Пока скидки доступны в американских Newegg и Amazon
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

До старта продаж нового поколения графических чипов NVIDIA остались считанные дни. Серия Ada Lovelace кажется перспективной, но несмотря на многочисленные утечки, мы до сих пор не знаем, насколько большим будет прирост производительности, по сравнению с находящимися в продаже флагманами. К примеру, GeForce RTX 4090 демонстрирует 80% отрыв по сравнению с GeForce RTX 3090 в 3DMark, но есть и официальные результаты, где превосходство не превышает 55%. Одновременно с этим появились аналогичные тесты в том же 3DMark, где GeForce RTX 4080 обходит GeForce RTX 3090 на 20%. Одним словом, делать какие-то выводы по быстродействию слишком рано, а вот по ценам ожидать позитивных новостей не приходится.

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Так, за GeForce RTX 4090 в Америке попросят от 1500 долларов, что в Европе автоматически превращается в 2000 вечнозелёных. О чём можно говорить, если за GeForce RTX 4080 в немецкой рознице придётся выложить 1500 евро, а ведь ещё пару лет назад Дженсен Хуанг не решался на подобные ценовые демарши. Сегодня мы уже видели, как плохо продаются процессоры серии Ryzen 7000. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в наш материал, мы же отметим, что нечто подобное ждёт и видеокарты NVIDIA, поскольку даже флагманы текущего поколения оказались намного выгоднее новинок поколения следующего. Похоже, сегодня Дженсен Хуанг решил как можно быстрее распродать скоростные графические чипы, дабы конкуренция со стороны старых флагманов не мешала продажам новинок.

Особенно активны площадки Newegg и Amazon. Напомним, рекомендованная стоимость GeForce RTX 3090 составила 1500 долларов. Так вот, ещё недавно MSI Gaming X Trio за 839 долларов казалась супервыгодной. Что же, сегодня именно эта видеокарта появилась в продаже за 629 долларов (39 000 рублей). Учтите, что MSI Gaming X Trio никогда не была бюджетной, а прошлой зимой предлагалась от 1700 долларов и дороже, а значит налицо 3-кратная выгода. Предложение оставалось активным всего несколько часов, поэтому в настоящее время даже жители США не могут купить такую видеокарту. Специально для любителей флагманов всего за 669 долларов предлагается Radeon RX 6900 XT. Это прокачанная модель ASRock, которая получила внушительную систему охлаждения.

А вот графические чипы GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 на фоне скидок на флагманы выглядят крайне странно. Как видит, за некоторые видеокарты серии GeForce RTX 3050 просят 380 долларов, тогда как за GeForce RTX 3060 – 400 вечнозелёных. Здесь вся хитрость заключается в том, что относительно недорогие графические чипы нового поколения поступят в продажу не раньше весны 2023 года, а значит Дженсен Хуанг намерен успеть распродать большую часть лежащих на прилавке моделей к этому времени. Это значит, что масштабных скидок здесь не предвидится, а высокие цены устанавливают не только отечественные ритейлеры, но и западные.

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3060 дешевле 40тр в Ситилинке
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На фоне этого многие эксперты рекомендуют присмотреться к более дорогим графическим чипам. Судя по всему, нас ждёт ситуация, аналогичная той, что развивалась в 2020 году, когда флагманы серии GeForce RTX 2000 исчезли из продажи и больше не попадали в официальную розницу. NVIDIA пытается убрать с пути конкурентов, а если на месте таковых оказываются собственные продукты, то с ними не особенно церемонятся. Известно, что в производство серии GeForce RTX 40 вложены миллиарды долларов. Заказы размещены, а TSMC получила как минимум половину суммы. Поскольку сегодня рынок персональных компьютеров и ноутбуков падает, то ожидается снижение продаж. Наступающий экономический кризис не оставит шансов для дорогостоящих решений. Массовые пользователи и без того брали видеокарты до 350 долларов, а значит Дженсен Хуанг выбрал самое неподходящее время для повышения средней стоимости. Ну а пока видеокарты ещё в продаже, самое время задуматься о целесообразности правильного выбора, о чём мы с вами и поговорим в одном из следующих материалов.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090
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