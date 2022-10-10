Продажи процессоров серии Ryzen 7000 обвалились в 3.5 раза, что стало настоящим антирекордом и холодным душем для руководства AMD

Обычно в первые недели после релиза того или иного продукта фиксируется взрывной рост продаж, когда десятки и даже сотни тысяч потенциальных покупателей сметают с полок дорогостоящие гаджеты вне зависимости от цены. Так бывает со смартфонами, с игровыми приставками, видеокартами и даже процессорами. В 2020 году геймеры расхватывали серию Ryzen 5000 несмотря на то, что стоимость камней оказалась выше привычной, а из-за дефицита приходилось сильно переплачивать. А вот уже в 2021 году привычная покупательская стратегия дала сбой, ведь серия процессоров Intel 12-го поколения фактически оказалась никому не нужна. Только к началу весны 2022 года, когда в розницу стали поступать доступные материнские платы, ситуацию удалось исправить.

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Получается, что энтузиасты готовы переплатить за процессор, ведь Ryzen 5000 прекрасно продавались, но когда потенциальных покупателей вынуждают брать ещё и дорогостоящие материнские платы, то ждать высоких продаж не следует. Именно по этой причине камни серии Alder Lake с разгонным потенциалом не пошли в народ. Но если сегодня у вас всё же появилась возможность собрать довольно мощный компьютер на базе Core i7-12700F на бюджетной материнской плате и с использованием оперативной памяти DDR4, то с Ryzen 5000 такой фокус не пройдёт. Как знают многие наши читатели, продажи процессоров серии Ryzen 7000 стартовали 2 недели назад. По итогам первой недели, стало ясно, что энтузиастов, желающих купить один из новых камней, очень мало. Так, на Ryzen 9 7950Х обратило внимание всего 280 человек, а на Ryzen 7 7700Х – 270. Ну а относительно недорогой Ryzen 5 7600Х и вовсе заинтересовал не больше 70 потенциальных покупателей. В данном случае мы обращаемся к данным, предоставленным немецкой сетью Mindfactory, ну а сегодня вышла очередная порция статистики.

Как вы уже поняли из названия материала, дела у красных идут отвратительно. После нокаутирующих результатов продаж за 3 квартал, аналитики будут изучать каждую цифру в отчётах, поэтому Лизе Су срочно стоит задуматься о смене ценовой политики. Дело в том, что продажи новинок рухнули в 3.5 раза, что стало настоящим антирекордом: 250 купленных камней на основе архитектуры Zen 4 за вторую неделю, против 850 за первую. Что можно сказать, если Ryzen 9 7950Х находится на 15-м месте и был куплен всего в количестве 80 единиц. Для сравнения Ryzen 7 5800X3D заинтересовал 620 пользователей, а на первом месте Ryzen 5 5600Х, продажи которого также достигли 620 штук. По итогам недели AMD потеряла 7.65% немецкого рынка, что довольно много, хотя 300 процессоров, которые ушли к фанатам синего лагеря, не делают погоды, ведь у красных всё ещё больше 70% пирога.

Вот только в ближайшее время тащить за собой тонущую серию Ryzen 7000 будет предыдущая линейка, которая находится в продаже уже 2 года, а значит слегка устарела, и точно не выстоит против Intel Raptor Lake. Проблема носит системный характер, поэтому у нас нет даже предположений, каким образом она будет решаться. Прежде всего переход на новый сокет АМ5 – это уже само по себе дорогое удовольствие. Мало того, здесь ещё и подключился новый интерфейс PCIe 5.0. На самом деле он вообще никому не нужен, поэтому фанатизм, с которым производители материнских плат его вталкивают во все линейки, немного удивляет. Ну и окончательно разорить потенциальных покупателей должна оперативная память DDR5, которая до сих пор в 2 раза дороже старой доброй DDR4. Вот только разница в быстродействии между поколениями минимальна, а в итоге вы заплатите за сборку на Ryzen 9 7950Х в несколько раз дороже.

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Возможно, если бы на носу не было глобального падения экономики, а политики не бросались бы друг в друга виртуальными ядерными ракетами, то дела у процессоров Ryzen 7000-й серии шли бы лучше, но все факторы вместе взятые не внушают оптимизма. Многие пользователи ожидали выхода материнских плат на чипсете В650. Абсолютно всегда это была бюджетная серия, цены на которую стартовали со 100 долларов, вот только теперь даже в США за новинки планируют просить от 200 вечнозелёных. Ну и кому в Европе нужен процессор Ryzen 5 7600Х за 360 евро, с материнской платой за 600 евро и оперативной памятью DDR5 за 400 евро? Ответ вы можете увидеть на скриншоте, где потенциальные покупатели уже выразили своё громкое «Нет» ценовой политике Лизы Су.