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Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
Уже нет никаких сомнений, что перед нами террористический акт
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Ещё до того, как Крымский мост был построен, украинские чиновники предлагали ударить по нему ракетой или провести теракт. Страсти накалялись, а по некоторым данным, охрана сооружения ведётся с особым пристрастием. Обычные люди почти не замечают подобных мелочей, но после начала спецоперации в Украине десятки украинских чиновников требовали ударить по мосту. Вот только для этого нужно иметь на вооружении высокоточную дальнобойную систему, которая будет способна поразить такую защищённую цель. Стоит отметить, что единственным реалистичным сценарием может быть удар при помощи установки HIMARS. Ещё в сентябре сообщалось о поставках ракет с дальностью полёта 150 километров, но ни одна из них до недавнего времени не применялась.

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Как вы уже могли слышать, сегодня произошёл взрыв на Крымском мосту. В первыми минуты и даже часы интернет заполнили новости о ракетном ударе, который был удачно осуществлён украинскими военными. При этом одновременно с этим в сеть попали фейковые видео, якобы подтверждающие указанную версию. После публикации официальных данных истерики в сети прекратились, но западная пресса продолжает выпускать заголовки, уверяя своих читателей в реальности ракетного удара. Согласно предварительным данным, в районе 6 утра было зафиксировано возгорание цистерны с топливом на товарном поезде, который направлялся из Тамани в Керчь. Судя по всему, внутри цистерны находилось жидкое топливо, поскольку произошло возгорание, результаты которого разлетелись по сети. Специалисты зафиксировали частичное обрушение сразу двух автомобильных пролётов, а вот арка, расположенная над судоходной частью, не получила повреждений.

По сети поползли зловещие слухи, а уже после 9 часов утра представители Национального антитеррористического комитета (НАК) подтвердили, что произошёл подрыв грузового автомобиля. Случилось это в 6.07, а подробности происшествия ещё только предстоит выяснить. Известно, что пострадавших нет, власти готовят паромную переправу, а поезд отбуксирован в безопасное место. В настоящее время никто из официальных лиц не заявил, что это теракт, поэтому однозначного мнения нет. И всё же, происходящее настолько очевидно, что нет никаких сомнений в наличии украинского следа. Если изучить украинскую прессу, то можно прийти к выводу, что крупные издания будто бы уже имели заготовки новостей, поскольку спустя несколько минут после появления информации о возгорании, появились созданные под копирку статьи о прилёте ракеты. Наше мнение о причастных вы уже слышали. Возможно, если бы это случилось месяц назад, то не вызвало бы такой резонанс, но в канун дня рождения В. Путина, сомнений в теракте у нас нет. В любом случае мы предлагаем оставить выяснение всех обстоятельств специалистам.

В данном случае нас больше интересуют последствия. Эксперты пишут, что мост действительно охранялся, поэтому неясно, каким образом удалось провести грузовик с взрывчатым веществом. Одновременно с этим многие задаются вопросом, почему до сих пор не нанесены удары по центрам принятия решений. После недавних заявлений В. Зеленского о необходимости ядерного удара по России, в здравом уме президента Украины стали сомневаться даже ведущие журналисты США. Каковы будут последствия? Именно этот вопрос тревожит миллионы людей. Судя по всему, никаких. А между тем спецоперация затянулась на долгие 7 месяцев и не планирует завершаться. Очевидно, что в Москве не готовы прибегать к радикальным мерам, а иначе бы президент Украины так легко не разгуливал бы по стране. Мы полагаем, что полотно восстановят, виновные будут названы, а всё продолжится в прежнем русле. Русский медведь медленно запрягает, а для того, чтобы сподвигнуть его на агрессивные ответные меры, нужна большая рогатина. Ну и заметим, что Владимир Константинов, занимающий пост главы парламента Крыма, однозначно заявил о причастности Украины к подрыву Крымского моста. Источники: 1, 2, 3, 4

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#политика #крымский мост
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