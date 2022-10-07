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Если обратиться к статистике Steam, то можно прийти к выводу, что на каждые 5 проданных видеокарт NVIDIA, AMD реализует только одну. Геймеры не жалуют продукцию красной команды и тому есть несколько причин. Прежде всего дело в привычке, ведь многие любители компьютерных игр годами покупали видеокарты для себя, а после приучили к этому делу своих детей. Увы, но именно зелёные продавались и продаются лучше, а убедить геймеров в том, что красные лучше почти нереально.

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Кроме того, у NVIDIA просто больше бюджет. Если вы посмотрите популярные видео западных блогеров, которые рассказывают о тех или иных играх (любые технологические сюжеты), то сможете найти на полках коробки с видеокартами NVIDIA. Геймеры подсознательно программируются, а масштабная реклама делает своё дело. В итоге несмотря на все усилия Лизы Су, обычные пользователи предпочитают игнорировать голос разума. Сегодня мы сравним по 5 видеокарт с каждой стороны, попытавшись понять, кто же действительно лучше. Мы намеренно брали самые недорогие модели, поэтому можно говорить о довольно высокой достоверности.

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Radeon RX 6800 XT против GeForce RTX 3080. Первая не только быстрее абсолютно во всех играх, но и предлагает более внушительную систему охлаждения, а также стоит чуть дешевле. Но если разница между видеокартами не превышает 5-7% в пользу красного лагеря, то наличие 16 Гб видеопамяти против 10 Гб – это удар ниже пояса. Дело в том, что в разрешении 4К вам понадобятся все доступные ресурсы, вот только у GeForce RTX 3080 всего 10 Гб, а значит через пару лет вы сможете почувствовать нехватку памяти. Radeon RX 6800 XT ничем подобным не страдает, поэтому имеет более высокий потенциал. 1:0 в пользу AMD.

Radeon RX 6800 против GeForce RTX 3070 Ti. По чистой производительности красные и здесь слегка быстрее, но разница незначительная, а в некоторых играх зелёные даже умудряются выйти вперёд. Можно говорить о паритете, вот только мы изучаем графические чипы, которые находятся на границе между разрешением 4К и 2К. Получается, что сегодня вы можете не задумываться о нехватке быстродействия, но уже завтра 8 Гб для разрешения 4К вам окажется мало. Уже сегодня есть игры, с лёгкостью занимающие 12 Гб, поэтому мы настоятельно рекомендуем сделать выбор в пользу Radeon RX 6800, у которой 16 Гб видеопамяти против 8 Гб у GeForce RTX 3070 Ti. Остановить вас может только трассировка лучей, но этот вопрос слишком сложный, ведь результат использования данной технологии нравится далеко не всем. 2:0 в пользу AMD.

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Radeon RX 6700 XT против GeForce RTX 3070. В данном случае стоит признать, что красные слегка отстают, и только в некоторых играх можно заметить, что видеокарта AMD демонстрирует аналогичную производительность. Разница в цене достигает 4 тысячи рублей, а у красных ещё и менее впечатляющая система охлаждения. На самом деле это частный случай, ведь можно отыскать довольно внушительную модель Radeon RX 6700 XT на тысячу дороже, но в данном случае причин для выбора GeForce RTX 3070 всё же больше. Мы никого не агитируем, но успехи Дженсена Хуанга нужно признавать, ну а в данном случае AMD оказалась неспособна правильно оценить рыночные реалии. 2:1 в пользу AMD.

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Radeon RX 6650 XT против GeForce RTX 3060. Здесь у зелёных полный провал, ведь GeForce RTX 3060 намного медленнее своего потенциального конкурента, отставая как минимум на 10%. На самом деле ещё больше, ведь часто тесты предлагают нам сравнить Radeon RX 6600 XT, тогда как мы изучаем более новую версию, получившую видеопамять со скоростью 17.5 Гбит/с. По чистой производительности Radeon RX 6650 XT с лёгкостью может сравниться с более дорогой GeForce RTX 3060 Ti, но предлагает ещё и намного меньшее энергопотребление. Удивительно, но геймеры игнорируют столь явные причины выбрать красный лагерь, отдавая предпочтение медленной GeForce RTX 3060. А между тем у нас 3:1 в пользу AMD.

Radeon RX 6600 против GeForce RTX 3050. Увы, но и здесь нам нечем порадовать фанатов NVIDIA. Если вы внимательно изучите тесты, доступные в интернете, то сможете прийти к выводу, что Radeon RX 6600 почти всегда опережает или играет на равных с GeForce RTX 3060. Учтите, что GeForce RTX 3050 намного медленнее, поэтому у нас вообще нет ни одной причины голосовать за зелёный лагерь. Можно сказать, что Дженсен Хуанг просто использует силу бренда, ведь только по этой причине Radeon RX 6600 продаётся гораздо хуже, чем GeForce RTX 3050. Ну а Лизу Су смотрит на всё это и ничего не делает. Судя по всему, пока главу красных всё устраивает, ведь иначе бы она перешла бы к более активным скидкам. Ну а там без вариантов, ведь даже самый закостенелый фанат NVIDIA не смог бы пройти Radeon RX 6700 XT, которая перешла бы в ценовой диапазон GeForce RTX 3060. Итоговый результат 4:1 в пользу AMD. Вполне заслуженно.