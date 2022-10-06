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В США стартовала разработка первой собственной гиперзвуковой ракеты для истребителя F-15EX
Ожидается, что ракета поступит на вооружение только в 2027 году
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Сегодня на вооружении РФ есть несколько перспективных ракетных комплексов, которые способны поражать цели, двигаясь на гиперзвуковой скорости. Стоит отметить, что проблема определения вооружения подобного класса начинается ещё до того, как мы начинаем изучать саму ракету, ведь те или иные эксперты вносят свои замечания, что приводит к путанице. Это как с разрешением дисплеев, но намного сложнее. В данном материале мы не станем спорить с теми или иными аналитиками. Возможно, эти ребята в чём-то и правы, но всё это уже исключительно теория, тогда как нас интересует практическая сторона вопроса. И вот в этом аспекте можно назвать комплексы «Циркон» и «Кинжал». Первый предназначен для пусков с подводных лодок и кораблей, но ещё не заступил на вооружение, тогда как второй уже не только прошёл все необходимые испытания, но и успешно поразил несколько целей на территории Украины. Можно сколько угодно философствовать на тему тактико-технических характеристик обеих ракет, но первая менее универсальная, поскольку предполагает наличие пусковой системы, тогда как вторая может быть закреплена на модернизированном МиГ-31.

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Эксперты отмечают, что гиперзвуковые ракеты имеют несколько ключевых особенностей, которые выгодно отличают их от существующих аналогов. Во-первых, стоит назвать скорость, поскольку после достижения определённой высоты ракета способна разгоняться свыше 14 000 км/ч. Во-вторых, благодаря такой высокой скорости обнаружить ракету почти невозможно, а если нечто подобное и случится, то остановить нереально. Есть ещё несомненное преимущество в высокой поражающей способности за счёт огромной кинетической энергии. Как результат: ракета может проникать намного глубже в защищённые бункеры, что делает подобные укрытия мало эффективными. Наработки по созданию и гиперзвуковых ракет есть у нескольких стран, но только Россия и Китай способны показать работающую систему.

Активно осваивает гиперскорость и США, но пока там разработки идут с переменным успехом. Программа HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile, что можно перевести как гиперзвуковая ударная крылатая ракета») стартовала ровно 2 года назад, а после неоднократно светилась в прессе, а в числе участников значились компании Raytheon Missile & Defense и Northrop Grumman, а также более именитый тандем в лице Boeing и Lockheed Martin. В ходе первого этапа Пентагон выбрал победителя, которым оказалась Raytheon и Northrop Grumman. Инженеры получили финансирование в размере 985 миллионов долларов, а после потратят несколько лет на разработки. Военные эксперты отмечают, что выбор пал на указанный выше проект из-за того, что Raytheon и Northrop Grumman объявили о готовности в ближайшие два года создать действующий прототип. Предполагается, что первые полёты состоятся уже в 2023 году, а испытания продлятся до 2025 года. После этого потребуется интеграция с действующими системами вооружения, а в 2027 году ракета поступит на вооружение ВВС США.

Предполагается, что основным носителем ракеты станет самолёт F-15EX, который способен выполнять роль истребителя и ударного бомбардировщика. Согласно озвученной информации, F-15EX сможет нести по 20 ракет, закреплённых на специальном пусковом комплексе, который разрабатывается параллельно с системой вооружения. Ожидаемо, подрядчик не стал разглашать детали своего проекта, указав несколько деталей: наличие разгонная ступени с твердотопливным элементом, а также высокую скорость полёта, способную конкурировать с существующими наработками потенциального противника. Дальность полёта должна достигать 1600 километров, а скорость превысить 5 махов.

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AGM-183A ARRW Американские специалисты начали рассказывать о невероятных свойствах ракеты ещё до того, как появились официальные спецификации. При этом нет никаких сомнений, что ракета окажется высокотехнологичной, что позволит ей получить ряд преимуществ перед российскими аналогами. Пока сложно сказать, насколько разработка США окажется эффективной, но сроки не впечатляют, ведь массовый выпуск не начнётся раньше 2027 года. К этому времени на вооружение в РФ могут поступить ещё более продвинутые комплексы, которые сведут на нет все усилия американских инженеров. Отметим, что в США ведутся разработки ещё одной перспективной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. В настоящее время самым впечатляющим результатом стало достижение скорости в 5 махов, а пуск состоялся со стратегического бомбардировщика B-52. Указанная выше разработка станет не только быстрее, но и намного меньше, а значит и дешевле в производстве. 

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#военные технологии
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