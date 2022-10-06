Какой процессор стоит купить, если вы хотите собрать недорогой, но долгоиграющий компьютер? Давайте разбираться

Известно, что в Германии предпочитают покупать процессоры AMD. Так сложилось, что именно красные там собирают самую большую кассу, ведь даже в самые плохие годы Лизе Су каким-то чудом удавалось находить к немцам правильный подход. Предпочтения российских пользователей постоянно меняются, поскольку на рынке то и дело появляются всё более выгодные модели. Например, было время, когда Ryzen 5 3600 считался оптимальным народным камнем, тогда как сегодня довольно неплохо продаётся Ryzen 5 5600Х. На прошлой неделе в розницу поступило новое поколение процессоров, вот только AMD не учла тот факт, что с дорогостоящими материнскими платами вы необходимостью покупать оперативную память DDR5 камни нужны единицам энтузиастов.

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И вот здесь и возникает главный вопрос: какой процессор можно сегодня назвать народным? Мы предлагаем несколько кандидатов, каждый из которых может на долгие годы закрепиться в вашей сборке. Скорее всего, любителям менять процессоры словно перчатки, подобные камни не подойдут, но разумным пользователям будут в самый раз.

Начинать народный топ стоит с Ryzen 7 5800X. Владелец подобного процессора ещё много лет не будет испытывать острую необходимость в обновлении компьютера. Процессор разгоняется до 4.7 ГГц, что достаточно для запуска любых игр в тандеме с мощной видеокартой. В играх прирост новинок текущего поколения не такой высокий, поэтому в 1080р и 2К разница с Ryzen 7 7700Х окажется минимальной, ну а для запуска браузера и работы в текстовых редакторов Ryzen 7 5800X даже больше, чем достаточно. Если вы планируете опробовать себя в роли оверклокера, то стоит вооружиться солидной системой охлаждения, ведь камень довольно туго увеличивает тактовые частоты.

Главные достоинства Core i7-11700F заключаются в цене, высокой производительности и тактовой частоте 4.9 ГГц. Получается, что камень будет хорош в самых требовательных задачах, а отсутствие разгонного потенциала позволяет владельцу существенно сэкономить. Например, вы можете себе позволить купить материнскую плату за 100 долларов и оперативную память DDR4, которая будет ровно в 2 раза дешевле новомодной DDR5. Самое главное не забыть, что без видеокарты ваш компьютер не запустится, ну а здесь уже выбирайте сами. Мы рекомендуем взять под такой камень что-то на уровне GeForce RTX 3070. Или нет, расшейте самостоятельно.

Предположим, что вы хотите мощный современный камень, но наотрез отказываетесь брать дорогую видеокарту. В этом случае можно обратить внимание на Ryzen 7 5700G. Здесь вы получаете 8 современных ядер на архитектуре Zen 3 с тактовой частотой до 4.6 ГГц. Не рекорд, но самая главная фишка здесь во встроенной графике. Так, благодаря интегрированному графическому чипу вы можете запускать игры, которые вышли 5 лет назад. Но это требовательные проекты, тогда как новинки 2022 года без зверских системных требований пойдут без проблем. Возможно, именно Ryzen 7 5700G претендует на звание народного процессора, ведь он позволяет собрать недорогую мощную сборку, которая будет служить вам много лет.

Ryzen 5 5600X – это самый продаваемый камень последних лет. Судя по ценовой политике AMD, положение этого процессора не изменится. Единственное, что стоит на пути Ryzen 5 5600X – это вероятное решение Лизы Су остановить производство. Увы, но исключать такой вариант мы не можем. В остальном Ryzen 5 5600X есть и будет крайне перспективен для создания народной сборки на многие годы вперёд.

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Ну и наш обзор был бы неполным без Core i5-12400. Какое-то время именно этот процессор мог стать лидером народного выбора, но AMD подпортила Intel продажи, скинув цены на серию Ryzen 5000. В результате Ryzen 5 5600X стал предпочтительнее, хотя всё не так очевидно. Дело в том, что многое зависит от конечного покупателя, ведь некоторые всегда отдают предпочтение синему лагерю. Оба процессора неплохо справляются со своими задачами, поэтому выбирайте любой, а конечная стоимость сборки будет почти аналогичной.