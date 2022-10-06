Принят восьмой пакет антироссийских санкций

Есть мнение, что Западные страны слишком долго вели себя с остальным миром как с личным приусадебным участком, а в результате Индия, Китая, Россия и многие другие приняли единственно верное решение, которое приведёт к глобальным экономическим изменениям. Ситуация долгое время развивалась по следующему сценарию: США нужно больше дешёвой нефти – оказывается давление на страны ОПЕК, в результате чего происходит наращивание добычи чёрного золота, а цены падают. Ну или можно вторгнуться в Сирию или Ирак, где под предлогом построения демократического общества мирно выкачивать и вовсе бесплатную нефть. Точно также и с продовольствием, ценами на которое долгое время манипулировали власти США. При этом происходящее устраивает лишь четверть населения планет, тогда как остальные вынуждены бороться с постоянными экономическими кризисами, высокой инфляцией и другими проблемами, отдавая ресурсы дядюшке Сэму за зелёные бумажки. Ну а в США прекрасно научились печатать эти самые бумажки, и всегда готовы нарисовать парочку триллионов.

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Поскольку простых решений нет, а Запад явно не готов расставаться со своими имперскими амбициями, то налицо противостояние интересов, которое уже вылилось в глобальную экономическую нестабильность. Как мы сегодня могли убедиться, пока высокая инфляция и трудности местного населения политиков ЕС не сильно волнуют. Вместо этого они строят планы, результатом которых станет энергетический коллапс, в который Европа может погрузиться этой зимой. Ну а пока солнышко светит, самое время принять восьмой пакет антироссийских санкций. Сегодня резолюция была официально опубликована. Скажем честно, выглядит она блёкло, ведь даже седьмой пакет был более болезненным. Похоже, единства у европейских элит всё меньше, ведь в ходе последующих выборов большинство из этих людей мы уже не увидим.

Ознакомиться с полным списком новых санкций вы можете по ссылке, ну а мы коснёмся важной темы криптовалют. Сегодня большинство держателей Биткоина, Эфира и других альткоинов предпочитает хранить свои монеты на централизованных биржах. Это крупные структуры, которые отличаются повышенной безопасностью и имеют достаточно ликвидности для работы в самых сложных условиях. В России наибольшей популярностью пользуется Binance. Ещё весной под давлением санкций руководство биржи огласило новые условия, согласно которым гражданам РФ предписывалось привести свои кошельки в соответствие с новыми правилами. Отмечалось, что запрещено хранить любых криптовалют на сумму выше 10 000 евро. Уже тогда значительная часть населения России перевела свои активы на децентрализованные биржи, либо воспользовалась холодными кошельками. Похоже, уже вскоре придётся выводить все накопления.

Комментариев от Binance не поступало, но ранее руководство биржи однозначно заявило, что будет придерживаться санкций. Это может означать только одной, все кошельки будут заблокированы, а мы рекомендуем нашим читателям перевести средства в другие более безопасные места. Помните, что другие крупные централизованные биржи последуют примеру Binance, поэтому хранить на американских или южнокорейских биржах криптовалюту глупо. С децентрализованными могут возникнуть сложности, ведь там постоянно происходят утечки, взломы и другие неприятности. В целом есть и относительно безопасные места, но никто не застрахован от проникновения. Холодные кошельки хороши, если вы планируете держать там деньги длительное время. В какой-то момент все средства можно быстро перевести на децентрализованную биржу, а после быстро продать. А вот для тех, кто занимается трейдингом или пытается улучшить свой портфель за счёт постоянного инвестирования и продажи различных активов, холодные кошельки не подходят.

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Нет никаких сомнений, что это негативная информация. Это значит только одно: чем быстрее вы выведите свои монеты с централизованных бирж, тем лучше, ведь ссориться с Евросоюзом Binance не будет.