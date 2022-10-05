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76 старых флагманов и других смартфонов Xiaomi 2017-2021 годов получили новую ОС Android 13
В число счастливчиков попали Mi 8, Poco F1 и многие другие смартфоны
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Только вдумайтесь: iPhone 6 вышел в далёком 2014 году, но до сих пор продолжает получать обновления безопасности. Мало того, если вы придёте в официальный сервис-центр с поломкой дисплея, то с лёгкостью сможете вернуть в строй свой старый телефон, ведь несмотря на возраст, комплектующие для ремонта продолжают выпускаться. Увы, но ни один смартфон на операционной системе Android так не может. Основные производители отгружают сотни миллионов мобильных телефонов в год, но игнорируют тех, кто спонсирует весь этот праздник жизни.

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Известно, что услуги Apple по ремонту и обслуживанию обходятся недёшево, а владельцы платят за каждый чих, но когда вы купили новенький смартфон, а уже через год он вышел в тираж, складываются весьма противоречивые эмоции. При этом будет наивным полагать, что есть хотя бы один производитель, который пытается двигаться в направлении решения подобной проблемы. Если обратиться к Xiaomi, то выяснится, что китайцы перестали выпускать прошивки для флагманов 2019 года уже в 2021 году, а значит жизненный цикл этих устройств равняется ровно 2 года. Но это дорогостоящие флагманы, цены на которые стартуют с 600 долларов и выше. Куда хуже положение у тех, кто умудрился купить бюджетный аппарат. В лучшем случае вы сможете претендовать на одно обновление прошивки MIUI.

Многие пользователи не понимают, зачем вообще нужны эти глупые обновления, которые только занимают драгоценное время. Отвечаем: за каждой операционной системой следят тысячи хакеров. Ежедневно целые армии программистов ломают те или иные популярные программы, пытаясь пробить защиту, отыскав незаметные бреши. Если им это удаётся, то создаются эксплойты, способные похищать личные данные, включая деньги с карточных счетов. В худшем случае вредоносный код возьмёт под контроль ваши социальные сети или игровые аккаунты. С обратной стороны также трудятся команды специалистов, постоянно закрывающих бреши, повышая безопасность каждого отдельно взятого пользователя. Вот и получается, что владельцы смартфонов находятся где-то посредине, а значит нуждаются в своевременной защите, которая обеспечивается обновлениями безопасности, новыми операционными системами и прошивками.

Как вы поняли, Xiaomi никуда не спешит, предпочитая отдавать подобные глупости на откуп самих пользователей. Что же, сегодня мы предлагаем вам скачать полноценную операционную систему Android 13 для 76 мобильных телефонов производства китайской компании. Здесь можно встретить флагманы, типа Mi 8, выпущенные в 2018 году, а также новинки 2021 года: Redmi K40 Pro, Mi 11 и другие. Есть и откровенно бюджетные устройства серии Redmi, которые поступили в продажу в 2017 и 2018 году. Не обошлось без серии Redmi Note, а также легендарного первого бюджетного телефона с флагманским железом Poco F1. Всё это вы можете скачать по ссылке на сайте XDA Developers.

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Эксперты отмечают, что прошивки созданы энтузиастами. Большая часть ошибок выловлена, но есть и неприятные исключения. Убедитесь в том, что вы изучили все подводные камни, а также знаете последовательность действий. Современные смартфоны крайне сложно превратить в кирпич, но в любом случае восстановление будет стоить денег. Хотя, если у вас завалялся старый Redmi 5, то лучшего варианта для экспериментов и не придумаешь. Одним словом: дерзайте.

  1. Redmi Note 5
  2. POCO M2 Pro
  3. Mi 10T
  4. Redmi Note 11
  5. Poco X3 Pro
  6. Redmi K40S
  7. Mi 10i
  8. Redmi Note 11 Pro 5G
  9. Redmi Note 9 Pro
  10. Poco X3
  11. Redmi 9T
  12. Redmi 6 Pro
  13. Mi 10 Lite
  14. Mi 10T Pro
  15. Redmi K20
  16. Redmi 10X 4G
  17. Mi 11X Pro
  18. Mi 9
  19. Redmi Note 7
  20. Redmi Note 9 Pro 5G
  21. Redmi Note 9
  22. Poco F3
  23. Redmi K40
  24. Redmi 9 Power India
  25. Mi A1
  26. Redmi Note 4
  27. Redmi Note 8 Pro
  28. Mi Pad 4
  29. Mi 11X
  30. Redmi Note 7 Pro
  31. Redmi Note 10 Pro Max
  32. Poco M2
  33. Mi 8 SE
  34. Redmi K20 Pro
  35. Mi A2
  36. Mi 10
  37. Redmi 5
  38. Mi 11i
  39. Redmi Note 9 4G China
  40. Redmi Note 10 Pro
  41. Redmi K40 Pro Plus
  42. Poco X4 Pro 5G
  43. Redmi Note 10
  44. Mi 11 Ultra
  45. Redmi K30
  46. Redmi 5 Plus
  47. Redmi K30S
  48. Poco F4
  49. Mi 10T Lite
  50. Redmi Note 9 Pro India
  51. Mi 9T Pro
  52. Poco M3
  53. Mi 11
  54. Mi Max 2
  55. Redmi 9
  56. Mi Mix 2S
  57. Redmi Note 6 Pro
  58. Poco X2
  59. Poco F1
  60. Redmi Note 11E Pro
  61. Redmi 9 Prime India
  62. Mi 8
  63. Mi 9T
  64. Redmi Note 8
  65. Redmi Note 9 Pro Max
  66. Mi Mix 4
  67. Redmi Note 9S
  68. Mi Max Prime
  69. Mi Note 10 Lite
  70. Poco M2 Reloaded
  71. Mi Max
  72. Mi Pad 4 Plus
  73. Mi 11 Pro
  74. Mi A3
  75. Redmi K40 Pro
  76. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
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#xiaomi #прошивки #android 13
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