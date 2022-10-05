Только вдумайтесь: iPhone 6 вышел в далёком 2014 году, но до сих пор продолжает получать обновления безопасности. Мало того, если вы придёте в официальный сервис-центр с поломкой дисплея, то с лёгкостью сможете вернуть в строй свой старый телефон, ведь несмотря на возраст, комплектующие для ремонта продолжают выпускаться. Увы, но ни один смартфон на операционной системе Android так не может. Основные производители отгружают сотни миллионов мобильных телефонов в год, но игнорируют тех, кто спонсирует весь этот праздник жизни.
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Известно, что услуги Apple по ремонту и обслуживанию обходятся недёшево, а владельцы платят за каждый чих, но когда вы купили новенький смартфон, а уже через год он вышел в тираж, складываются весьма противоречивые эмоции. При этом будет наивным полагать, что есть хотя бы один производитель, который пытается двигаться в направлении решения подобной проблемы. Если обратиться к Xiaomi, то выяснится, что китайцы перестали выпускать прошивки для флагманов 2019 года уже в 2021 году, а значит жизненный цикл этих устройств равняется ровно 2 года. Но это дорогостоящие флагманы, цены на которые стартуют с 600 долларов и выше. Куда хуже положение у тех, кто умудрился купить бюджетный аппарат. В лучшем случае вы сможете претендовать на одно обновление прошивки MIUI.
Многие пользователи не понимают, зачем вообще нужны эти глупые обновления, которые только занимают драгоценное время. Отвечаем: за каждой операционной системой следят тысячи хакеров. Ежедневно целые армии программистов ломают те или иные популярные программы, пытаясь пробить защиту, отыскав незаметные бреши. Если им это удаётся, то создаются эксплойты, способные похищать личные данные, включая деньги с карточных счетов. В худшем случае вредоносный код возьмёт под контроль ваши социальные сети или игровые аккаунты. С обратной стороны также трудятся команды специалистов, постоянно закрывающих бреши, повышая безопасность каждого отдельно взятого пользователя. Вот и получается, что владельцы смартфонов находятся где-то посредине, а значит нуждаются в своевременной защите, которая обеспечивается обновлениями безопасности, новыми операционными системами и прошивками.
Как вы поняли, Xiaomi никуда не спешит, предпочитая отдавать подобные глупости на откуп самих пользователей. Что же, сегодня мы предлагаем вам скачать полноценную операционную систему Android 13 для 76 мобильных телефонов производства китайской компании. Здесь можно встретить флагманы, типа Mi 8, выпущенные в 2018 году, а также новинки 2021 года: Redmi K40 Pro, Mi 11 и другие. Есть и откровенно бюджетные устройства серии Redmi, которые поступили в продажу в 2017 и 2018 году. Не обошлось без серии Redmi Note, а также легендарного первого бюджетного телефона с флагманским железом Poco F1. Всё это вы можете скачать по ссылке на сайте XDA Developers.
Эксперты отмечают, что прошивки созданы энтузиастами. Большая часть ошибок выловлена, но есть и неприятные исключения. Убедитесь в том, что вы изучили все подводные камни, а также знаете последовательность действий. Современные смартфоны крайне сложно превратить в кирпич, но в любом случае восстановление будет стоить денег. Хотя, если у вас завалялся старый Redmi 5, то лучшего варианта для экспериментов и не придумаешь. Одним словом: дерзайте.
- Redmi Note 5
- POCO M2 Pro
- Mi 10T
- Redmi Note 11
- Poco X3 Pro
- Redmi K40S
- Mi 10i
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Poco X3
- Redmi 9T
- Redmi 6 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 10T Pro
- Redmi K20
- Redmi 10X 4G
- Mi 11X Pro
- Mi 9
- Redmi Note 7
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9
- Poco F3
- Redmi K40
- Redmi 9 Power India
- Mi A1
- Redmi Note 4
- Redmi Note 8 Pro
- Mi Pad 4
- Mi 11X
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Poco M2
- Mi 8 SE
- Redmi K20 Pro
- Mi A2
- Mi 10
- Redmi 5
- Mi 11i
- Redmi Note 9 4G China
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K40 Pro Plus
- Poco X4 Pro 5G
- Redmi Note 10
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30
- Redmi 5 Plus
- Redmi K30S
- Poco F4
- Mi 10T Lite
- Redmi Note 9 Pro India
- Mi 9T Pro
- Poco M3
- Mi 11
- Mi Max 2
- Redmi 9
- Mi Mix 2S
- Redmi Note 6 Pro
- Poco X2
- Poco F1
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi 9 Prime India
- Mi 8
- Mi 9T
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 Pro Max
- Mi Mix 4
- Redmi Note 9S
- Mi Max Prime
- Mi Note 10 Lite
- Poco M2 Reloaded
- Mi Max
- Mi Pad 4 Plus
- Mi 11 Pro
- Mi A3
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G