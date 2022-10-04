Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Core i9-12900K больше не нужен – Ryzen 5 7600X за $300 не уступает в играх флагману за $600
Какой смысл покупать дорогую сборку на Core i9-12900K, если более дешёвый Ryzen 5 7600X демонстрирует аналогичные показатели в играх?
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Сегодня мы могли убедиться, что процессоры Ryzen 7000-й серии столкнулись с проблемами. Продажи идут медленно, а спрос явно ниже ожидаемого. Незадолго до релиза Лиза Су рассказывала о том, что дефицита не будет, ведь в регионы отгружено достаточное количество камней. Что же, о нехватке никто не сообщает, ведь желающих потратить уйму денег на новинки крайне мало. Даже в сытой Германии старый добрый Ryzen 7 5800Х пользуется стабильным успехом, демонстрируя рост продаж. Можно сделать вывод, что многие пользователи ожидали появления в продаже новинок, но ознакомившись с ценами решили взять камни предыдущего поколения.

реклама

Что любопытно, на этот раз причина не в завышенной цене на сами процессоры (хотя и это тоже), а в том, что в ходе перехода на новый сокет АМ5, потенциальным покупателям придётся заменить и материнскую плату с оперативной памятью. Известно, что платы на флагманском чипсете в Европе стартуют с 500 евро, ну а на следующей неделе в продажу поступят боле выгодные на В650, которые также не порадуют тех, кто предпочитает недорогие сборки. Инсайдеры сообщают, что минимальная стоимость стартует с 200 долларов, а в Европе легко перевалит за 250 евро. Вы ведь не забыли, что вам потребуется оперативная память DDR5? Вот и получается, что любителей переплачивать за воздух нет. Но всё это актуально сегодня, ведь уже через несколько месяцев геймерам станут доступны новые материнские платы по цене 100 долларов, а значит перспективы для сборки недорогой, но очень мощной системы остаются.

На канале Testing Games решили выяснить, насколько хорош новый 6-ядерный Ryzen 5 7600X против 16-ядерного монстра Core i9-12900K. Напомним, первый ровно в 2 раза дешевле, а второй ещё и требует материнскую плату за 500 долларов, если вы решите опробовать свои силы в разгоне. Всего протестировано 10 игр, а в качестве видеокарты выбрана GeForce RTX 3090 Ti. Мы прекрасно понимаем, что с менее производительным графическим чипом результат был бы не так заметен, но энтузиасты сделали свой выбор, поэтому изучим итоговые показатели более пристально в таблице ниже.

Прежде всего в глаза бросается тот факт, что в большинстве игр наблюдается паритет или небольшое преимущество Ryzen 5 7600X. Это значит, что AMD действительно удалось добиться ощутимого повышения быстродействия в играх. По факту, если бы мы не брали в расчёт всего одну игру (Spider-Man), то итоговые показатели продемонстрировали бы неожиданный факт: проигрыш дорогостоящего Core i9-12900K. Но в данном случае на помощь синим пришёл Питер Паркер, что и привело к тому, что с небольшим отрывом побеждает Intel. На самом деле небольшая разница не играет никакой роли, поэтому можно смело говорить о том, что Ryzen 5 7600X демонстрирует крайне высокие показатели в играх.

Что до выводов, то сегодня мы не рекомендуем вам покупать процессоры серии Ryzen 7000. Как вы уже поняли, сами они продаются дороже рекомендованной стоимости, а недорогих материнских плат нет. Возможно, если речь идёт о бескомпромиссных энтузиастах, которые могут себе позволить самые дорогие материнские платы, то нет никаких причин экономить. А вот массовый пользователь может выбрать из уже доступных моделей Ryzen 5000-й серии, либо подождать. В первом случае можем заявить со всей ответственностью, что купить Ryzen 7 5800Х в российской рознице можно всего за 20 000 рублей. Прибавьте к этому материнскую плату за 7000, и вы получите идеальный комплект, ведь даже вместе с оперативной памятью вы заплатите в 3 раза меньше, чем сегодня стоит аналогичная сборка на Ryzen 5 7600X. Ну а если вы готовы немного подождать, то уже перед Новым годом сможете получить массу выгодных предложений. Для начала цены на серию Ryzen 5000 упадут ещё, ну а новинки станут дешевле. Что до Core i9-12900K, то собирать сегодня компьютер на этом процессоре для игр нецелесообразно. Возможно, если вы обойдётесь недорогой материнской платой без разгона и дешёвой оперативной памятью, то компьютер окажется относительно выгодным, вот только Core i9-12900K покупают совсем не для экономии.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #тесты #core i9-12900k #ryzen 5 7600x
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
Статистика Steam за сентябрь: дешёвые видеокарты популярнее других, процессоры AMD уступают Intel
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на процессоры AMD – серия Ryzen 5000 со скидкой до 20%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
78
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
12
Почему нефть может стать еще дороже
2
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
12
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
1
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
21
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
4
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
17
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
10
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
6
Cougar представила корпус с открытой рамой для материнских плат формата E-ATX
+
Стоимость и характеристики Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black и GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
1
RTX 4090 в Geekbench показывает 60-процентный прирост по сравнению с RTX 3090 Ti
2
Опубликована статистика Steam за сентябрь 2022 года – RTX 3000 укрепляют позиции
14
Как купить видеокарту, если денег нет, а играть хочется – 5 GPU от 5800р на любой кошелёк
6
Неизвестный хакер взломал PlayStation 5 – приставка продержалась 2 года, а эксплойт уже на Github
1
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
32
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
213
Астрофизики обнаружили новые доказательства существования воды в ледяных озерах Марса
+

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
56
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
34
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
16
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
32
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
4

Сейчас обсуждают

Вежливый__МARS
20:26
Нечто подобное мы наблюдаем прямо сейчас. Сразу после того, как в прекрасном стиле наши военные разгромили группировку войск, обещавшую не делать ни шагу назад из-под Лимана, началось движение в друго...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Вежливый__МARS
20:26
Есть какие-то объективные вещи, которые наступят независимо от того, что мы о них думаем или вообще, знаем мы о них или нет, на то они и объективные. Единственное, как мы можем к ним относиться, так э...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
ахахаxа
20:25
на поршах серия закончилась,там ещё физика была в игре,как-то допустимая
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
Антон Васильев
20:24
Ща, достану из штанов и рассчитаемся
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Вежливый__МARS
20:23
то то же ссыкло. все временно оккупированные Украина освободит. а ты собирай на репарации. Президент Латвии Левитс убежден, что Украина готова вступить в НАТО: "Для Альянса это очень хорошая возможн...
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
ахахаxа
20:23
ну ничего,зато завершение всей серии нидфоспид обсудим
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
Иван Романов
20:21
после форсы горизонт 4 не понимаю как ваще играл в этот нит фор спит..порше анлиш и мост вонтед не в счет
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
Анна Невская
20:20
там опрос был для всех кроме рогулья и ботов.и голосовали там в том числе те же украинцы тоже. пока ботофермы с поводка не спустили.
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
usr2412r
20:20
Я очень большой поклонник соулса, но честно - игра проходняк. Перебор во всем. + фразы после смерти возвели в абсолют. Это как пережрать шоколада. Сюжет дерьмо. Слишком много всех. Локации бездушные. ...
Bandai Namco довольна результатами Elden Ring — они превзошли все ожидания компании
Иван Романов
20:16
видимо в разнице в цене между ними в 4 тыщи
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем