Какой смысл покупать дорогую сборку на Core i9-12900K, если более дешёвый Ryzen 5 7600X демонстрирует аналогичные показатели в играх?

Сегодня мы могли убедиться, что процессоры Ryzen 7000-й серии столкнулись с проблемами. Продажи идут медленно, а спрос явно ниже ожидаемого. Незадолго до релиза Лиза Су рассказывала о том, что дефицита не будет, ведь в регионы отгружено достаточное количество камней. Что же, о нехватке никто не сообщает, ведь желающих потратить уйму денег на новинки крайне мало. Даже в сытой Германии старый добрый Ryzen 7 5800Х пользуется стабильным успехом, демонстрируя рост продаж. Можно сделать вывод, что многие пользователи ожидали появления в продаже новинок, но ознакомившись с ценами решили взять камни предыдущего поколения.

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Что любопытно, на этот раз причина не в завышенной цене на сами процессоры (хотя и это тоже), а в том, что в ходе перехода на новый сокет АМ5, потенциальным покупателям придётся заменить и материнскую плату с оперативной памятью. Известно, что платы на флагманском чипсете в Европе стартуют с 500 евро, ну а на следующей неделе в продажу поступят боле выгодные на В650, которые также не порадуют тех, кто предпочитает недорогие сборки. Инсайдеры сообщают, что минимальная стоимость стартует с 200 долларов, а в Европе легко перевалит за 250 евро. Вы ведь не забыли, что вам потребуется оперативная память DDR5? Вот и получается, что любителей переплачивать за воздух нет. Но всё это актуально сегодня, ведь уже через несколько месяцев геймерам станут доступны новые материнские платы по цене 100 долларов, а значит перспективы для сборки недорогой, но очень мощной системы остаются.

На канале Testing Games решили выяснить, насколько хорош новый 6-ядерный Ryzen 5 7600X против 16-ядерного монстра Core i9-12900K. Напомним, первый ровно в 2 раза дешевле, а второй ещё и требует материнскую плату за 500 долларов, если вы решите опробовать свои силы в разгоне. Всего протестировано 10 игр, а в качестве видеокарты выбрана GeForce RTX 3090 Ti. Мы прекрасно понимаем, что с менее производительным графическим чипом результат был бы не так заметен, но энтузиасты сделали свой выбор, поэтому изучим итоговые показатели более пристально в таблице ниже.

Прежде всего в глаза бросается тот факт, что в большинстве игр наблюдается паритет или небольшое преимущество Ryzen 5 7600X. Это значит, что AMD действительно удалось добиться ощутимого повышения быстродействия в играх. По факту, если бы мы не брали в расчёт всего одну игру (Spider-Man), то итоговые показатели продемонстрировали бы неожиданный факт: проигрыш дорогостоящего Core i9-12900K. Но в данном случае на помощь синим пришёл Питер Паркер, что и привело к тому, что с небольшим отрывом побеждает Intel. На самом деле небольшая разница не играет никакой роли, поэтому можно смело говорить о том, что Ryzen 5 7600X демонстрирует крайне высокие показатели в играх.

Что до выводов, то сегодня мы не рекомендуем вам покупать процессоры серии Ryzen 7000. Как вы уже поняли, сами они продаются дороже рекомендованной стоимости, а недорогих материнских плат нет. Возможно, если речь идёт о бескомпромиссных энтузиастах, которые могут себе позволить самые дорогие материнские платы, то нет никаких причин экономить. А вот массовый пользователь может выбрать из уже доступных моделей Ryzen 5000-й серии, либо подождать. В первом случае можем заявить со всей ответственностью, что купить Ryzen 7 5800Х в российской рознице можно всего за 20 000 рублей. Прибавьте к этому материнскую плату за 7000, и вы получите идеальный комплект, ведь даже вместе с оперативной памятью вы заплатите в 3 раза меньше, чем сегодня стоит аналогичная сборка на Ryzen 5 7600X. Ну а если вы готовы немного подождать, то уже перед Новым годом сможете получить массу выгодных предложений. Для начала цены на серию Ryzen 5000 упадут ещё, ну а новинки станут дешевле. Что до Core i9-12900K, то собирать сегодня компьютер на этом процессоре для игр нецелесообразно. Возможно, если вы обойдётесь недорогой материнской платой без разгона и дешёвой оперативной памятью, то компьютер окажется относительно выгодным, вот только Core i9-12900K покупают совсем не для экономии.

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