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Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
Даже в Германии, где традиционно сильны позиции AMD, покупателей у новой серии AMD Ryzen нашлось очень мало
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Релиз процессоров Ryzen 7000-й серии задержался ровно на 1 год. Дефицит полупроводников не позволил AMD получить достаточное количество чипов, поэтому было решено повременить. Стоит учитывать, что потерянный год не прошёл бесследно, ведь Intel удалось вырваться вперёд по чистой производительности, обойдя находящуюся в продаже линейку красных процессоров благодаря эффективной архитектуре Alder Lake. На прошлой неделе состоялся долгожданный релиз, в результате чего процессоры Ryzen 7000 всё же добрались до розницы. Согласно тестам, в играх наблюдается паритет с синим лагерем, а значит большого прироста на этом направлении добиться не удалось. А вот в многоядерных задачах, где важен каждый мегагерц, прирост легко переваливает за 50%, что сделало новый Ryzen 9 7950Х одним из самых желанных камней для тех, кому важно получить максимальное быстродействие.

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И всё бы ничего, вот только по какой-то странной причине старт продаж прошёл так тихо, что многие популярные технологические сайты даже не написали об этом событии. На самом деле писать было не о чём, ведь народ медленно потянулся в магазины, где уже лежали новые камни. Как оказалось, купить новинки решились немногие, и этому есть простая причина. Как вы могли слышать, цены на процессоры остались на уровне предыдущего поколения, а вот материнские платы жутко подорожали. Сегодня доступны десятки моделей на нескольких флагманских чипсетах, а цены стартуют с 420 долларов и выше. В европейской рознице это превратилось в немыслимые 500 евро, что поставило в тупик тех, кто планировал собрать новый компьютер на базе процессоров Ryzen 7000-й серии. Разорить энтузиастов решили и производители оперативной памяти DDR5, цены на которую намного превышают все допустимые пределы. Вчера состоялось несколько анонсов материнских плат на базе бюджетного чипсета В650. Как выяснилось, в США цены стартуют с 200 долларов. Похоже, у Лизы Су большие проблемы, ведь покупатели не спешат в магазины за новыми процессорами.

Инсайдеры сообщают, что не всё так плохо, ведь всё познаётся в сравнении. К примеру, в первую неделю после релиза процессоров Intel Alder Lake в крупной немецкой сети Mindfactory было реализовано всего 465 таких камней. При этом за аналогичный период тот же ритейлер продал 850 процессоров Ryzen 7000-й серии. Некоторые любители сенсаций пишут, что это настоящая победа, но в реальности всё с точностью до наоборот, ведь в немецкой рознице традиционно велик спрос на красные камни, о чём свидетельствует другая статистика. Сообщается, что за 39-ю неделю года всего было реализовано 5200 процессоров, что на 37.5% больше, чем за 38-ю неделю текущего года. За AMD сохранилось лидерство – 3920 камней с ростом на 8.5%, тогда как продукции Intel было продано в количестве 1280 единиц. Что любопытно, средняя цена для красных составила 348 долларов, тогда как синие по этому показателю сильно отстают – 293 доллара. Распределение дохода также оказалось предсказуемым: 1.366 миллиона долларов или 78.45% в пользу AMD, и 375 тысяч долларов или 21.55% в пользу Intel.

Ну а дабы вы понимали, что процессоры Ryzen 7000-й серии встречены крайне холодно, давайте изучим график, на котором указаны наиболее популярные камни за 39-ю неделю в Mindfactory. Как видите, первые 4 места за линейкой Ryzen 5000, а только один Ryzen 7 5800Х купили почти столько же, как два новых Ryzen 9 7950Х и Ryzen 7 7700Х вместе взятых. А вот Ryzen 5 5600Х заинтересовал только 70 человек. Очевидно, что сегодня никто не хочет тратить деньги на бюджетный камень, к которому нужно купить материнскую плату за 500 долларов. А вот Core i5-12400F на этот раз закрепился только на 10-м месте. Немецкие пользователи не балуют Intel своим вниманием, что можно наблюдать как по табличных данным, так и по указанной выше статистике.

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Ожидать появления недорогих материнских плат на чипсете В650 в ближайшее время не приходится. Реализация интерфейса PCIe 5.0 оказалась крайне затратной, поэтому некоторые производители материнских плат строят планы по удешевлению. С этой целью будут выпущены материнские платы, в которых есть поддержка только PCIe 4.0. На самом деле в настоящее время поддержка более нового интерфейса не понадобится даже бескомпромиссным энтузиастам, ведь даже спустя год в продаже нет твердотельных накопителей PCIe 5.0, а новое поколение графических чипов NVIDIA не имеет требований к шине PCIe. Это значит, что подойдёт компьютер с довольно старым PCIe 3.0.

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#amd #процессоры #ryzen 7000
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