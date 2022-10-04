Медведи прочно удерживают рынок в своих лапах, поэтому быкам придётся несладко

Начало 2022 не предвещало для криптовалют ничего плохого. Курс держался выше 40 тысяч долларов, а после 24 февраля резко пошёл вверх. Многие эксперты писали, что причина в том, что российские элиты переводят наличные в криптовалюту, пытаясь сохранить свои деньги. Сегодня можно констатировать, что очень многие потеряли на этой авантюре миллионы рублей. Прежде всего стоит помнить, что в марте приходилось платить по 120 рублей за покупку одного доллара США, а биржи и вовсе могли взять с вас ещё больше. Ну а после стабилизации курса рубля стало ясно, что инвестиции в Биткоин оказались напрасными. Добить любителей криптовалюты суждено было американскому правительству, которое допустило резкое падение экономики.

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В какой-то момент неожиданно выяснилось, что инфляция приближается к 9%, а на носу рецессия. Вместе с глобальной политической нестабильностью всё это привело к тому, что курс Биткоина опустился ниже 20 тысяч долларов и не демонстрирует попыток вернуться к росту. В конце сентября аналитики полагали, что в октябре криптовалюты начнут дорожать, но пока мы видим, как цифровое золото неуверенно топчется на месте. Есть мнение, что причина в том, что крупные инвесторы и Киты ожидают публикации официальных показателей инфляции в США. Напомним, в прошлом месяце негативные данные обрушили биржевую активность, что привело к падению ключевых индексов. Уже 13 октября станет ясно, в какую сторону пойдёт Биткоин. Если руководство регулятора добилось успехов, а экономические показатели США стали хотя бы на несколько десятых процента оптимистичнее, то криптовалюты начнут дорожать, ну а при неблагоприятном сценарии стоит ожидать ещё более резкого падения. Некоторые эксперты уверяют, что дно ещё не достигнуто. По их мнению, во второй половине октября Биткоин опустится ниже 15 тысяч, что обрушит основные позиции всех альткоинов, а следом придёт длительная криптозима.

Позитивных прогнозов мало. Даже если инфляция немного и снизилась, то 2 ноября добить криптовалюты суждено в ходе очередного повышения ключевой ставки. Сколько пунктов на этот раз добавит американский регулятор, не решается предсказывать никто, а первые мысли начнут приходить в головы финансовых аналитиков уже после 13 числа. Но было бы неверно слушать только пессимистов. Так, есть мнение, согласно которому неожиданная помощь Биткоину может прийти от стремительно дешевеющего евро и британского фунта. Давление доллара на европейскую экономику беспрецедентно, а результате чего основные мировые валюты постепенно дешевеют, а держатели пытаются сохранить свои деньги, переводя их в криптовалюты. Например, за последние два года средний показатель по торгам фунта к Биткоину составлял 70 миллионов долларов в сутки. 26 сентября зафиксирован рекорд в 881 миллион долларов, а аналитики полагают, что европейцы будут активнее заносить деньги в цифровое золото. Это не значит, что Биткоин начнёт дорожать, но не исключено, что миллионы и даже миллиарды реальных долларов способствуют стабилизации курса.

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Даже если мы увидим рост американской экономики с минимальным увеличением ключевой ставки, то подорожание Биткоина будет кратковременным. Аналитики полагают, что до завершения противостояния между медведями и быками ещё далеко. Первые не хотят уступать, поэтому продолжать давить на криптовалюту. Ну и нестабильная политическая обстановка не добавляет баллов в копилку цифрового золота. Счета за коммуналку увеличиваются, а значит у европейцев будет не так много возможностей для накопления. Получается, что вариантов развития событий действительно много, поэтому мы рекомендуем нашим читателям всё же подождать до середины октября. Источники: 1, 2, 3.