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Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
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Если вы спросите десять различных людей о том, сколько должна стоить игровая видеокарта, то можете услышать десять различных ответов. В данном случае всё сводится к благосостоянию геймеров, а также к привычкам, поскольку далеко не всем нравится ютиться в 720р на минималках. Сегодня у нас нет задачи искать ответы на фундаментальные вопросы, вместо это мы изучим несколько популярных моделей в российской рознице, ведь очень часто определяющим фактором является не высокая или низкая производительность, а конечная стоимость.

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Простой пример, на старте Radeon RX 6400 была названа самой плохой видеокартой 2022 года. Вполне заслуженно, ведь при рекомендованной цене в 169 долларов такая карта смотрелась дико. Учтите, что всё это официальные цифры для США, тогда как с учётом налогов в Европе приходилось платить от 200 евро и выше. Спустя какое-то время AMD официально скинула цену на Radeon RX 6400, что позволяет купить её в США за 120 долларов и дешевле. Примерно об аналогичных пертурбациях на российском рынке мы и поговорим.

В какой-то момент за GeForce RTX 3060 Ti просили от 100 000 рублей. Просто какая-то дикость, ведь сегодня такую видеокарту можно взять за 40 тысяч. Нам хотелось бы и больше, но с учётом санкций – это довольно неплохо. Учтите, что потенциальный покупатель GeForce RTX 3060 Ti получает полноценный доступ к играм в разрешении 2К. И это мы говорим не о каких-то примитивных стрелялках, а о самых продвинутых в технологичном плане блокбастерах ААА-уровня. Palit и не думала вносить разнообразие, предпочитая устанавливать на бюджетные модели самую простую, но эффективную систему воздушного охлаждения.

Если вы не попали под влияние Дженсена Хуанга, то самое время сделать разумный выбор, купив Radeon RX 6650 XT. Это настоящий игровой монстр, который на первый взгляд кажется скромным графическим чипом со 128-битной шиной. Эта видеокарта способна большее, а цена крайне выгодна. За последние дни Radeon RX 6650 XT скинула 11%, благодаря чему не только перешла в новый ценовой диапазон, но и смогла в очередной раз занять место одной из самых выгодных на рынке. Указанная выше модель выпущена силами GIGABYTE, а значит нет никаких причин сомневаться в качестве.

Если у вас есть предвзятое отношение к продукции AMD, то обратите внимание на GeForce RTX 2060 SUPER. Увы, любители зелёных шильдиков не получают должного быстродействия за свои деньги, но в целом могут претендовать на игры в 2К. С графикой придётся повозиться, но когда фанаты NVIDIA вообще обращали внимание на подобные мелочи? И снова у нас Palit. Беспокоиться о перегреве не стоит, но и мечтать о разгоне не приходится. Самый настоящий компромисс, что поделать.

С учётом того, что в последние недели почти все видеокарты среднего ценового сегмента подешевели, стоимость GeForce RTX 3050 кажется сильно завышенной. Проблема в том, что у геймеров нет выбора, поэтому они активно скупают самую бюджетную видеокарту NVIDIA текущего поколения. Никаким 2К здесь и не пахнет, ведь GeForce RTX 3050 создана для покорения народного расширения. Но и это не приговор, ведь почти 80% всех геймеров благополучно использует дисплеи с разрешением 1080р и меньше. Ну и зачем тратиться на дорогую видеокарту?

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Многие наши читатели знают о том, что GeForce RTX 3050 максимально близка по производительности с GeForce GTX 1660 SUPER. Именно поэтому ещё недавно обе видеокарты продавались по одинаковой цене, но буквально вчера нагрянули скидки. Сегодня GeForce GTX 1660 SUPER можно купить за 22 590 рублей, а значит налицо неплохая скидка в размере 16%. Не рекорд, да и модель производства MSI оставляет делать лучшего. Словом, если вы хотите сэкономить 3500 рублей, то не глядя берите GeForce GTX 1660 SUPER. Она ещё долго будет актуальна для 1080р.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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