Отличная возможность для тех, кто решил купить видеокарту прямо сегодня

Свежая статистика Steam за сентябрь подтвердила, что геймеры не спешат переходить на мониторы с разрешением 4К. Если сложить все данные, то получается, что около 3.85% всех любителей компьютерных игр могут похвастать наличием дисплея со сверхшироким разрешением. Учтите, что треть владеет не совсем настоящими 3440х1440р, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарты не дешевеют. Для удешевления той или иной технологии нужна массовость, ну а пока трассировка лучей остаётся слишком дорогой для сотен миллионов компьютеров на планете.

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Если вы думали, что в следующем поколении будет дешевле, то сильно ошиблись. Дженсен Хуанг уже назвал цены графических чипов серии GeForce RTX 40. Если кратко, то лучше купить видеокарту здесь и сейчас, пока стоимость графических чипов текущего поколения не взлетела, а дефицит не перекрыл каналы для поставок. Ну и не забывайте, что цены в России понемногу снижаются, чем мы сегодня и воспользуемся. Перечислим не только видеокарты для разрешения 4К, но и идеально подходящие для 2К, ведь именно 2560х1440р называют заменой народному 1080р.

Начнём с козырей: GeForce RTX 3080 Ti может предложить ультимативный уровень быстродействия по цене 95 тысяч рублей. Для большинства любителей компьютерных игр это слишком много, но энтузиасты точно оценят скидку, ведь официальная стоимость такой видеокарты для РФ стартует со 118 тысяч рублей. GeForce RTX 3080 Ti будет идеальна для 4К ещё очень много лет, ну а трассировка лучей и масштабирование сделают своё дело. Не всем нравится эффект, но в таком случае играйте без лучиков.

Radeon RX 6900 XT выдаёт примерно аналогичное количество кадров в секунду, но стоит намного дешевле. Если вы не имеете ничего против продукции красных, то самое время изучить тесты. Запаситесь терпением, ведь вам придётся как следует покопаться на технических сайтах. В среднем оба графических чипа выдают аналогичное количество кадров в секунду, но GeForce RTX 3080 Ti выигрывает по эффективности обработки трассировки лучей. Если вас интересует чистая выгода, то берите Radeon RX 6900 XT.

Ещё одна видеокарта AMD, которая способна заинтересовать владельца монитора 4К – это Radeon RX 6800 XT. Пожалуй, это самая выгодная модель на рынке, ведь за 66 420 рублей она позволяет вам остаться в высшей лиге. И снова разочаровывает трассировка лучей, но по сравнению с аналогами NVIDIA есть и преимущества. Главная фишка текущего поколения AMD заключается в большом количестве видеопамяти. NVIDIA пожадничала, поэтому многие геймеры предпочитают Radeon RX 6800 XT, где на борту 16 Гб. Ну а модель от PowerColor ещё и получила эффективную систему охлаждения.

За 58 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае многое зависит от ваших предпочтений. Играть в 4К можно, но во многих проектах от вас потребуется компромисс в виде снижения настроек графики. Согласитесь, что довольно странно платить такие деньги, а после ещё и страдать. Именно поэтому мы рекомендуем GeForce RTX 3070 Ti исключительно для разрешения 2К, где она будет актуальная ещё много лет.

GeForce RTX 3070 стоит на 10 тысяч дешевле, но она и медленнее, а в итоге вы полностью теряете доступ к 4К. Модель производства Gigabyte отличается неплохими показателями отвода тепла, а также включает функции быстрого разгона. Мы рекомендуем не надеяться на высокий прирост тактовых частот, а многие энтузиасты и вовсе советуют андервольт. Это снизит нагрузку на графический чип, а в результате можно выйти на приемлемое быстродействие с минимальными жертвами.

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Ну и завершить предлагаем на GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта прекрасно подходит для 2К, а цена приятно радует тех, кто не планирует тратить на развлечения больше 40 тысяч рублей. Хорошая видеокарта стоит денег, а выбор пока невелик, ведь поставки в РФ снизились до минимальных. На прилавках есть по нескольку популярных моделей, а стоимость снижается медленно. И всё же ценники понемногу тают, что не может не радовать тех, кто идёт за видеокартой в магазин сегодня.