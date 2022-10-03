Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
Отличная возможность для тех, кто решил купить видеокарту прямо сегодня
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Свежая статистика Steam за сентябрь подтвердила, что геймеры не спешат переходить на мониторы с разрешением 4К. Если сложить все данные, то получается, что около 3.85% всех любителей компьютерных игр могут похвастать наличием дисплея со сверхшироким разрешением. Учтите, что треть владеет не совсем настоящими 3440х1440р, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарты не дешевеют. Для удешевления той или иной технологии нужна массовость, ну а пока трассировка лучей остаётся слишком дорогой для сотен миллионов компьютеров на планете.

реклама

Если вы думали, что в следующем поколении будет дешевле, то сильно ошиблись. Дженсен Хуанг уже назвал цены графических чипов серии GeForce RTX 40. Если кратко, то лучше купить видеокарту здесь и сейчас, пока стоимость графических чипов текущего поколения не взлетела, а дефицит не перекрыл каналы для поставок. Ну и не забывайте, что цены в России понемногу снижаются, чем мы сегодня и воспользуемся. Перечислим не только видеокарты для разрешения 4К, но и идеально подходящие для 2К, ведь именно 2560х1440р называют заменой народному 1080р.

Начнём с козырей: GeForce RTX 3080 Ti может предложить ультимативный уровень быстродействия по цене 95 тысяч рублей. Для большинства любителей компьютерных игр это слишком много, но энтузиасты точно оценят скидку, ведь официальная стоимость такой видеокарты для РФ стартует со 118 тысяч рублей. GeForce RTX 3080 Ti будет идеальна для 4К ещё очень много лет, ну а трассировка лучей и масштабирование сделают своё дело. Не всем нравится эффект, но в таком случае играйте без лучиков.

Radeon RX 6900 XT выдаёт примерно аналогичное количество кадров в секунду, но стоит намного дешевле. Если вы не имеете ничего против продукции красных, то самое время изучить тесты. Запаситесь терпением, ведь вам придётся как следует покопаться на технических сайтах. В среднем оба графических чипа выдают аналогичное количество кадров в секунду, но GeForce RTX 3080 Ti выигрывает по эффективности обработки трассировки лучей. Если вас интересует чистая выгода, то берите Radeon RX 6900 XT.

Ещё одна видеокарта AMD, которая способна заинтересовать владельца монитора 4К – это Radeon RX 6800 XT. Пожалуй, это самая выгодная модель на рынке, ведь за 66 420 рублей она позволяет вам остаться в высшей лиге. И снова разочаровывает трассировка лучей, но по сравнению с аналогами NVIDIA есть и преимущества. Главная фишка текущего поколения AMD заключается в большом количестве видеопамяти. NVIDIA пожадничала, поэтому многие геймеры предпочитают Radeon RX 6800 XT, где на борту 16 Гб. Ну а модель от PowerColor ещё и получила эффективную систему охлаждения.

За 58 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае многое зависит от ваших предпочтений. Играть в 4К можно, но во многих проектах от вас потребуется компромисс в виде снижения настроек графики. Согласитесь, что довольно странно платить такие деньги, а после ещё и страдать. Именно поэтому мы рекомендуем GeForce RTX 3070 Ti исключительно для разрешения 2К, где она будет актуальная ещё много лет.

GeForce RTX 3070 стоит на 10 тысяч дешевле, но она и медленнее, а в итоге вы полностью теряете доступ к 4К. Модель производства Gigabyte отличается неплохими показателями отвода тепла, а также включает функции быстрого разгона. Мы рекомендуем не надеяться на высокий прирост тактовых частот, а многие энтузиасты и вовсе советуют андервольт. Это снизит нагрузку на графический чип, а в результате можно выйти на приемлемое быстродействие с минимальными жертвами.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и завершить предлагаем на GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта прекрасно подходит для 2К, а цена приятно радует тех, кто не планирует тратить на развлечения больше 40 тысяч рублей. Хорошая видеокарта стоит денег, а выбор пока невелик, ведь поставки в РФ снизились до минимальных. На прилавках есть по нескольку популярных моделей, а стоимость снижается медленно. И всё же ценники понемногу тают, что не может не радовать тех, кто идёт за видеокартой в магазин сегодня.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Гайд по улучшению графики в играх на RTX
Статистика Steam за сентябрь: дешёвые видеокарты популярнее других, процессоры AMD уступают Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
28
"Платье из спрея" произвело настоящий фурор на Неделе Моды в Париже
12
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
23
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
1
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
5
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
84
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
8
Очередная утечка – в открытый доступ попала часть базы данных магазина DNS с 16 500 000 записей
8
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
14
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
11
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
17
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Почему нефть может стать еще дороже
1
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
7
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
39
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
44
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
86
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
10
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
58
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
43
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
3
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
57
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
37
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
44

Сейчас обсуждают

Chimbal
18:28
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Victor Konovalov
18:26
Проблема не в видеокартах, проблема в устаревших операционых системах - последовательно обрабатывающих события один за другим. В Винде например меняется только графическая оболочка. Нужен более гибк...
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
Евген Матвиец
18:23
Майнинг спасёт biba,черемякайте бибу)))
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
klounzelot0
18:18
что с ябалай русский ? :DD
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
Adam Smith
18:17
все разрушенное снесут там в большинстве к епеням, то что осталось ремонтировать будут как в крыму. территория интересна там как аграрная
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
garison87
18:17
ну может через год это будет реальностью, сейчас иногда на ягодах проскакивают хорошие киты 6000с30 или 6400с32 в районе 15500р за 32 гига.
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
Сергей Боровой
18:16
у нас в РБ доступна, издатель этот не уходил с рынка, полюбому буду брать
Видео: проповедник очищает улей от скверны в новом трейлере шутера Warhammer 40,000: Darktide
Yilec
18:15
Ахах, зелот и там отметился! 🤣
Видео: проповедник очищает улей от скверны в новом трейлере шутера Warhammer 40,000: Darktide
rikki_tikki
18:15
Это все пережитки либерализма. Сейчас большинство россиян чисто на еду работает. невероятно, до чего пу смог такую богатую страну довести
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
garison87
18:15
Ну ждать можно бесконечно и иногда даже полезно, мы всей веткой ждем Hynix A-Die)
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем