Статистика Steam демонстрирует нежелание геймеров покупать дорогостоящие видеокарты

Август можно назвать одним из самых продуктивных месяцев по показателю продаж видеокарт на глобальном рынке. Согласно статистике, несколько графических чипов оказались настолько популярны у геймеров, что месячный прирост их среди пользователей Steam достиг 1%. При этом росли продажи и средневысокого сегмента. Флагманы не могли похвастать подобной динамикой, но здесь производители берут не числом, ведь разница в цене доходит до пяти раз, а значит высокая маржа позволяет уходить в плюс даже если отгрузка дорогостоящих моделей не показывает рекордов. Но август завершился, а весь сентябрь любители компьютерных игр находились в ожидании релиза новой линейки графических чипов NVIDIA. Ожидания не прошли бесследно, но были смазаны высокими ценами и сомнительными решениями.

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Если кратко, то наращивать производительность до двух раз при переходе из поколения в поколения стало нереально. Даже GeForce RTX 4090 окажется на 50% быстрее GeForce RTX 3090 Ti, тогда как GeForce RTX 4080@12 Гб и вовсе слегка медленнее самой быстрой видеокарты на рынке. Что же, если нельзя нарастить производительность за счёт архитектурных изменений и уменьшения технологических норм, то в таком случае стоит обратиться к искусственному интеллекту. Именно программные методы, включая масштабирование должны позволить NVIDIA уйти в отрыв. Судя по статистике Steam, геймеры явно ожидали немного другой презентации, а полное игнорирование среднебюджетного сегмента вместе с резким подорожанием и вовсе способно обрушить продажи. Собственно, это уже происходит, ведь прирост отдельных графических чипов минимален.

Как видите, чаще всего покупали GeForce RTX 3060, но это версия для ноутбуков, поэтому прорывом такой факт назвать нельзя. Лэптопы живут своей жизнью. Там уникальное ценообразование, а отдельные производители и магазины делают огромные скидки, что могло отразиться на продажах. В любом случае +0.61% выглядит блёкло на фоне побед NVIDIA августа месяца. А вот старушка GeForce GTX 1060 не только возвращается в месячный топ, но и занимает второе место с показателем +0.34%. Объяснение этому может быть только одно: майнеры распродают старые фермы, попадающие в руки геймеров, которые и подключают их к своим игровым компьютерам. Использовать GeForce GTX 1060 всё ещё можно. Эта видеокарта неплохо справляется с новинками, выйти за пределы разрешения 1080р уже не удастся.

Третье и четвёртое место за GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060. Совокупно настольные графические чипы не смогли достичь количественных показателей, покорившихся мобильной версии GeForce RTX 3060, ну а дальше можно наблюдать ещё несколько GPU, продажи которых оказались минимальными. Можно смело констатировать, что игровой рынок застыл в ожидании перемен. Как вы знаете, сегодня майнинг на видеокартах не приносит прибыли, поэтому очень многие геймеры верят в то, что шахтёры начнут распродавать свои фермы. На самом деле небольшая часть видеокарт уже попала на вторичный рынок, но погоды это пока не сделало, если не считать GeForce GTX 1060. Судя по всему, запасы видеокарт на этом графическом чипе у майнеров ещё довольно существенные, поэтому мы не удивимся, если GeForce GTX 1060 и дальше продолжит набирать рост.

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Впрочем, если учитывать тот факт, что у 68% геймеров всё ещё трудится монитор с разрешением 1080р, то большинству любителей компьютерных игр и вовсе нет смысла покупать дорогие видеокарты. Прибавьте к этому ещё 10% тех, кто и вовсе обходится дисплеем на 768р и 900р, и вы получите полную картину. GeForce GTX 1060 будет актуальная очень долго, а с такими ценами, как предлагает Дженсен Хуанг за новинки, пропадает вся заинтересованность в замене монитора, ведь даже разрешение 2К потребует аналог GeForce RTX 4060. Учитывая высокую ценовую планку NVIDIA, мы можем ожидать появления подобного графического чипа в 2023 году от 400 долларов и дороже.