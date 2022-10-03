Выполнение стороннего кода на PlayStation 5 пока невозможно, но дело сдвинулось с мёртвой точки

Немногие знают о том, что PlayStation 4 уже давно взломана, что позволяет фанатам Весёлого Роджера получать доступ к самым новым играм. Sony постоянно предпринимает меры по борьбе с пиратами, но пока остановить распространение эксплойта не удалось. Способ взлома доступен в интернете, благодаря чему многие владельцы консоли могут получать бесплатный доступ к контенту, в то время как в России купить новую игру невозможно. Стоит учитывать, что есть масса ограничений, а для успешного взлома требуется приставка, выпущенная с определённой прошивкой. В то же время более массовых взломов японцам удалось избежать. Так, в 2020 году специалист по безопасности Энди Нгуен обнаружил дыру в прошивке, которая потенциально представляла шанс для масштабного проникновения в код операционной системы PlayStation 4. Увы, но парень выбрал путь белого хакера, получив 10 000 долларов премии, растоптав надежды пиратов. Не так давно Энди Нгуен провернул тот же трюк с PlayStation 5, остановив создание джейлбрейка. Казалось, что сообществу Весёлого Роджера ничего не светит, как вдруг хакеры совершенно неожиданно взломали консоль последнего поколения.

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Стоит признать, что неизвестный хакер сообщил о работе над эксплойтом ещё в сентябре, но только сегодня в сети появилось полное описание, а энтузиасты даже могут опробовать всё это на своих собственных консолях. Эксперты предупреждают, что все действия вы выполняете на свой страх и риск, а в результаты имеете все шансы повредить дорогостоящее оборудование. Никто не гарантирует, что PlayStation 5 после этого заработает в нормальном режиме, но даже если вы захотите всё вернуть, придётся как следует напрячься, установив базовую прошивку со всеми настройками. Хакер пишет, что в настоящий момент способ взлома даже близко не является конечным, а значит будет интересен прежде всего энтузиастам, силами которых и будут произведены финальные настройки.

Текущая версия эксплойта имеет массу проблем. В первую очередь она ограничена чтением и записью данных, тогда как на данный момент реализовать выполнение стороннего кода не удалось. Специалисты пишут, что это займёт время, но в итоге защита игровой приставки уже взломана, поэтому нет никаких сомнений, что задача реализуемая. Также сообщается, что эксплойт работает исключительно с прошивкой 4.03. Поскольку речь идёт о прошивке 2021 года, то отыскать подходящую консоль будет не так просто. Кроме того, запуск ПО для взлома ужасно нестабилен и работает только в 30% случаев. Это значит, что нужно несколько раз произвести все действия, и только после этого можно рассчитывать на успех.

Сам автор эксплойта сообщает, что версия пока сыровата, поэтому советует непрофессионалам немного подождать. Когда точно выйдет более стабильное программное обеспечение, он не уточняет. Поскольку эксплойт стал доступен только сегодня, то сообщество пока не отличилось никакими свершениями на ниве взлома PlayStation 5. Кстати, перед нами универсальное ПО, которое позволит обходить защиту как дисковой версии приставки, так и цифровой (Digital Edition). Особое любопытство вызывает список лиц, которым хакер выражает благодарность за осуществлённый взлом. Вы удивитесь, но на первом месте тот самый Энди Нгуен, который сдал способ обхода специалистам японской корпорации. Здесь могут быть два варианта: либо мы что-то об Энди не знаем, а сам он подпольно работает с хакерами. Либо автор эксплойта просто решил подшутить над Энди. Хакер указал, что основывался на стратегии обхода уязвимостей и эксплойтов, подробно описанных Энди.

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Как бы там ни было, но прошивка развивается. Да, вам понадобится версия со старым ПО, но в целом дело сдвинулось с мёртвой точки. Изучить больше подробностей можно здесь, а скачать эксплойт по ссылке на Github.