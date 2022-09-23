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Zelot За пост начислено вознаграждение
Хакер взломал PlayStation 5, но решил продать эксплойт Sony за 600 000 рублей
Это уже второй раз, когда Энди Нгуен нашёл уязвимость в приставках PlayStation
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Были времена, когда компьютерные игры разрабатывали гениальные энтузиасты, которые отдавались своему делу полностью. В результате мы получили целую плеяду легендарных проектов, многие из которых активно эксплуатируются до сих пор. Вот только в те далёкие времена люди готовы были работать за идею, тогда как сегодня всё немного иначе. Игры дорожают. Уже сегодня вам придётся заплатить за блокбастер от 70 долларов и выше, а в будущем цены будут расти, поскольку студии теперь принадлежат крупным издательствам. Увы, но боссы там мыслят исключительно в формате прибыли, поэтому все проекты, которые вызывают у них сомнения, умирают так и не добравшись до геймеров. Нас год от года преследуют сиквелы, приквелы и ремастеры. Разработчики готовы потратить на создание Grand Theft Auto VI рекордные 500 миллионов долларов, но не дадут пару миллионов на проект, способный изменить принципы жанра.

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Мы не оправдываем пиратство, но с каждым годом хочется всё меньше платить за игры, которые выходят в свет. Возьмём, к примеру Marvels Spider-Man. Игра получилась прекрасная, с глубоким сюжетом и длинной компанией, вот только сам главный герой там не развивается. Он как был глупым школьником, так им и остаётся. Его преследуют старые проблемы, решить которые Питер не в состоянии. Но это лишь одна претензия к действительно стоящей игре, тогда как другие проекты пестрят массой проблем. Неудивительно, что всё больше людей задумывается о бесперспективности спонсирования одноразовых компаний, которые забываются, как только вы отложите джойстик или мышку в сторону.

Особенно интересен взлом PlayStation 4. Эта приставка, на которую до сих пор выходят блокбастеры, а самая последняя ревизия с эксплойтом позволяет их запускать. Существует масса условностей, а одна из надежд пиратов умерла в 2021 году. Напомним, ещё в 2020 году исследователь безопасности Энди Нгуен обнаружил опасную уязвимость, позволяющую получить доступ к ядру операционной системы. Фанаты Весёлого Роджера уже праздновали очередную победу над корпорацией, как вдруг Энди решил, что он белый хакер и раскрыл подробности уязвимости представителям Sony. Максимальная сумма премии за подобные дыры в безопасности у японской корпорации составляет 10 000 долларов, которые и получил неудавшийся пират и надежда всех геймеров.

В результате создать продвинутую версию джейлбрейка так и не удалось, а сам Энди продолжил свою работу на поприще белого хакера. Судя по всему, в какой-то момент программисты Sony решили пробежаться по старым граблям, поскольку в конце 2021 года Энди не только рассказал об успешном взломе PlayStation 5, но и продемонстрировал скриншот консоли отладки, которая не может быть доступна сторонним пользователям. Теоретически это означало, что появилась возможность создать специальный эмулятор, позволяющий запускать сторонний код – пиратскую игру. Хакер подтвердил, что воспользовался уже известным ему способом взлома, который по непонятным причинам стал актуален уже на новой игровой приставке. Несколько дней назад вышел патч для PlayStation 5, в котором ошибка была устранена, а сам Энди получил свои 10 000 долларов. В переводе на российскую валюту – это около 600 000 рублей. На первый взгляд сумма кажется немаленькой, но в реальности на закрытых форумах хакеров, Энди мог получить гораздо больше. Ну а реализованный и полностью рабочий эксплойт и вовсе стоил бы на порядок дороже. Неясно, или сам хакер парень глуповатый, или он борец за правду и не мыслит себе возможности сотрудничества с пиратами.

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По словам хакера, найденная ошибка была лишь одной в длинном списке, позволяющей создать эксплойт для запуска стороннего кода. Неясно, насколько сильно ему удалось модифицировать операционную систему. Энди подобной информацией с прессой не поделился, иронизируя о том, что ему удалось отыскать ошибку ещё до того, как она появилась. Источник

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#sony #playstation 5
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_Вежливый Krab
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