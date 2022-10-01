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Несколько дней назад мы с вами разбирали технические характеристики нового российского дрона-камикадзе М214 Герань-2, а также сделали первые выводы об эффективности его применения. Сегодня есть больше данных, поэтому давайте копнём немного глубже. Для начала немного теории для тех, кто ничего не знает о знаменитом дроне. В первую очередь нужно понимать, что перед нами беспилотник Shahed-191 иранского производства. Неясно, проходит ли БПЛА в России хотя бы минимальную модернизацию, но если копнуть ещё глубже, то окажется, что сам Shahed-191 был скопирован с американского MQ-1 Predator. Последний стоит 4 миллиона долларов, поэтому в качестве камикадзе не применяется. Дрон с размахом крыльев 2.5 метра и длиной 3.5 метра считается компактным и весит всего 200 килограмм включая поражающую часть, которая по некоторым оценкам может весить до 50 килограмм. Цена М214 остаётся загадкой, но некоторые эксперты предполагают, что он на несколько порядков (100 раз) дешевле американского оригинала, а в РФ приехали сотни дронов.

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Многие эксперты, которые интересуются данным вопросом, могли заметить любопытный факт. Как оказалось, в первые же дни после начала применения на территории Украины несколько беспилотников атаковали военные объекты в Одессе. На первый взгляд такой шаг является бесполезным, поскольку город расположен в отдалении от военных действий, но на самом деле логика здесь есть. Известно, что именно Одесса считается наиболее защищённым городом по количеству ПВО, которое мониторит небо задолго до подлёта, а также пуски российских ракет. Всё дело в морской инфраструктуре и остатках Черноморского флота, расположенных в одесских портах. Вот только первые атаки с помощью дрона Герань-2 показали, что в текущем виде суперэффективное ПВО не способно бороться с небольшими объектами, и этому есть несколько причин. Во-первых, дрон действительно маленький. Во-вторых, он жутко медленный и не разгоняется быстрее 185 км/ч, передвигаясь на высоте до 7500 метров. Из-за этого беспилотник легко принять за птицу, но и это ещё не всё. Корпус М214 выполнен из композитного материала, а значит не излучает тепло. Вот и получается, что беспилотник обладает низкой заметностью, но может нести высокую угрозу потенциальному противнику за счёт достаточно мощного поражающего элемента. Прибавьте к этому способность находиться в воздухе до 24 часов, пролетая расстояние до 2500 километров, и вы получите крайне эффективное средство для уничтожения арсеналов потенциального противника, штабов командования или скрытых РСЗО.

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Герань-2

Что до Одессы, то эксперты уверены, что логика использования против продвинутой ПВО этого города состояла в попытке испытать беспилотник в максимально сложных условиях. Как доказали первые дни применения, сбить Герань-2 крайне сложно. Вначале местные военные пытались расстреливать Герань-2 на подлёте с помощью автоматов и гранатомётов, но получили отрицательный результат. А вот дальше всё стало куда любопытнее, ведь было ещё несколько атак, в результате которых все дроны оказались сбиты. Поскольку зенитные комплексы сегодня в Украине в дефиците, то отражать атаки дронов-камикадзе отправили немецкие ЗСУ Gepard. Применять их отдельно нет никакого смысла, поэтому в тандеме с ними задействовали ЗРК «Оса-АКМ». Получился бюджетный аналог российского ЗРПК «Панцирь-С1». Понять, насколько такая система эффективна против М214 пока сложно, ведь атаки на Одессу прекратились, а вот другие населённые пункты продолжают подвергаться ударам.

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ЗСУ Gepard

Большая часть данных засекречена, а ни одна из сторон не торопится делиться с прессой ценной информацией. Известно, что буквально вчера дрон-камикадзе нанёс удар по подстанции в Новой Одессе. Город находится в отдалении от Одессы и не имеет защитных комплексов ПВО. Также произошла атака на транспортное предприятие в Днепре. Там был уничтожен большой склад с грузовой техникой, которая располагалась в большом ангаре. Похоже, что российские военные только учатся эффективно использовать Герань-2, поэтому удары не носят массового характера. Эксперты уверяют, что наиболее высокая эффективность наблюдается при использовании так называемого роя. Одна пусковая система способна сразу же вводить в строй 5 беспилотников, но рой предполагает десятки дронов, атакующих тот или иной объект одновременно. Даже если часть из них окажется сбита в воздухе, уцелевшие нанесут мощный удар по инфраструктуре, уничтожив практически любую цель.

Titan

Когда мы увидим массированные атаки, пока неясно. Некоторые источники утверждают, что в Россию были завезены сотни М214. Ну и стоит также заметить, что даже в США дрон считают опасным противником, поскольку в срочном порядке планируют перебросить в Украину несколько комплексов Titan. Предполагается, что они смогут защитить небо над Киевом, Одессой и другими крупными городами. Ну и самый любопытный факт: по данным экспертов, стоимость ракеты, предназначенной для поражения дрона-камикадзе, в разы превышает цену самого БПЛА. Получается, что для украинской стороны каждый такой беспилотник вынуждает тратить ценные ресурсы, за которые уплачено американскими деньгами. Если предположить, что Герань-2 начнут использовать для поиска американских систем типа HIMARS, британских гаубиц M777 (в народе «три топора») и других аналогичных вооружений, то проблем у украинских военных прибавится.