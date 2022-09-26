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Что бы не писала пресса, но активное использование украинскими войсками РСЗО HIMARS привело к кардинальным переменам на фронтах. Проблема в том, что данный комплекс использует огромный технологический потенциал стран НАТО, что позволяет проводить корректировку и высокоточную стрельбу с большого расстояния. Данные о том, что украинская армия получила ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров, постоянно курсируют в сети, а также были подтверждены официально, но пока мы не видели ни одного выстрела в глубину территории РФ. Но даже высокоточные удары по мостам и военным объектам в херсонской и запорожской области свидетельствует о высокой эффективности подобного типа вооружения. В данном материале у нас нет цели приводить подробные данные по ударам, поэтому ограничимся лишь фактом, что РСЗО HIMARS показала себя с лучшей стороны, а также способна уходить от ответных ударов.

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По мнению многих экспертов, военная операция в Украине доказала, что современное противостояние отличается от тех, что мы видели в 20-м веке. Очевидно, что пехота важна, ведь чем больше живой силы, тем быстрее можно взять любой укреплённый район, но на первое место выходят средства раннего обнаружения. Именно дроны являются глазами военных, позволяя принимать быстрые решения, подавлять наступательные группировки и проводить контрнаступления. Беспилотники применяются двумя сторонами с переменным успехом, а турецкие Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) оказались бесполезны, поскольку слишком большие и дорогие. Проще говоря, использовать их для поражения бронированных целей бесполезно, а в качестве одноразовых БПЛА – это слишком дорогое удовольствие.

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Другое дело Герань-2 или М214, который представляет собой дрон-камикадзе Shahed-136. Если немного покопаться в истории, то можно выяснить, что Иран скопировал свой дрон с американского MQ-1 Predator (Хищник). В итоге некоторые характеристики оказались скромнее, тогда как основная – время в полёте, удалось сохранить. В то же время, у Ирана уже есть более продвинутая версия Shahed-191, которая является компромиссом между скоростью и грузоподъёмностью. Но вернёмся к М214. Известно, что ещё в августе Иран поставил в Россию неизвестное количество беспилотников, а первые атаки с их использованием начались в сентябре. Давайте изучим технические характеристики, которые гуляют по сети. Предполагается, что при дальности полёта до 2500 километров, дрон способен развивать скорость до 185 километров в час. При этом сам он может перемещаться на высоте до 7500 километров и весить около 200 килограмм вместе с полезным грузом, составляющим до 50 килограмм. Длина БПЛА равняется 3.5 метра, а размах крыльев достигает 2.5 метра. Боеголовка размещается в носовой части, а сам дрон одноразовый и служит для прямого наведения на те или иные объекты противника. Корректировка происходит благодаря использованию систем навигации, а пуски по 5 штук осуществляются со специальной наземной платформы, в качестве которой может выступать любой грузовик. После старта М214 разгоняется за счёт ракетного двигателя, а дальше использует стандартный винт, работающий на бензиновом или дизельном двигателе.

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Пожалуй, самой основной характеристикой дрона считается дальность полёта. Считается, что Герань-2 может преодолеть расстояние до 2500 километров (более вероятно до 1500), а благодаря низкой заметности обнаружить БПЛА до подлёта к цели крайне сложно. Согласно некоторым данным, находиться такой беспилотник в воздухе способен до 24 часов, а эксперты называют его барражирующим боеприпасом, который на долгое время зависает над целью, а атакует только после соответствующей команды. Если вам интересно, то в сети достаточно видео с прилётами М214 по военным объектам. Украинская сторона подтвердила поражение четырёх 155-мм гаубиц М 777, а также другой техники. Были удары по военным объектам в Одессе и других городах. Поскольку дальность полёта позволяет, то сегодня появление дрона можно ожидать в любой части Украины, что поставило в тупик военных, ведь снятые видео доказывают, что сбивать такие штуки ещё не научились.

И вот здесь самое время сказать о проблемах беспилотника. Дело в том, что его достоинство стало и недостатком. Так, американская версия MQ-1 Predator стоит 4 миллиона долларов. Очевидно, что Иран не мог себе позволить тратить столько денег на копию. Внутри используются старые микросхемы, а сам он изготовлен из бюджетных материалов. Информации о цене нет, поэтому мы не можем даже предположить, сколько такое чудо техники будет стоить. Двигатель шумный, что позволяет обнаруживать беспилотник на подлёте, а вы уже могли видеть, как украинские военные пытаются сбивать громко рычащие дроны во время снижения. А вот обнаружить подобные объекты радаром почти нереально, ведь они небольшие, летят медленно и высоко, что делает их похожими на птиц. Аналитики с обеих сторон уверены, что основной целью М214 станут системы ПВО, а также HIMARS, о которых мы писали в начале нашего материала. Подобные РСЗО крайне быстро уводят с места проведения стрельб, поэтому ответный удар приходится в молоко, но если направить в зону несколько М214, то шансы уничтожить американскую высокоточную систему повышаются. Мы бы не стали преувеличивать способность подобного БПЛА повлиять на исход боевых действий, но точные удары могут быть болезненны для украинской стороны. В данном случае интересным может быть вопрос о количестве М214 в руках российских военных, но информации об этом нет и не будет.