Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ

Сможет ли беспилотник изменить расклад сил, и насколько он эффективен в реальном бою
[ ] для раздела Блоги
7
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Что бы не писала пресса, но активное использование украинскими войсками РСЗО HIMARS привело к кардинальным переменам на фронтах. Проблема в том, что данный комплекс использует огромный технологический потенциал стран НАТО, что позволяет проводить корректировку и высокоточную стрельбу с большого расстояния. Данные о том, что украинская армия получила ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров, постоянно курсируют в сети, а также были подтверждены официально, но пока мы не видели ни одного выстрела в глубину территории РФ. Но даже высокоточные удары по мостам и военным объектам в херсонской и запорожской области свидетельствует о высокой эффективности подобного типа вооружения. В данном материале у нас нет цели приводить подробные данные по ударам, поэтому ограничимся лишь фактом, что РСЗО HIMARS показала себя с лучшей стороны, а также способна уходить от ответных ударов.

реклама

По мнению многих экспертов, военная операция в Украине доказала, что современное противостояние отличается от тех, что мы видели в 20-м веке. Очевидно, что пехота важна, ведь чем больше живой силы, тем быстрее можно взять любой укреплённый район, но на первое место выходят средства раннего обнаружения. Именно дроны являются глазами военных, позволяя принимать быстрые решения, подавлять наступательные группировки и проводить контрнаступления. Беспилотники применяются двумя сторонами с переменным успехом, а турецкие Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) оказались бесполезны, поскольку слишком большие и дорогие. Проще говоря, использовать их для поражения бронированных целей бесполезно, а в качестве одноразовых БПЛА – это слишком дорогое удовольствие.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Другое дело Герань-2 или М214, который представляет собой дрон-камикадзе Shahed-136. Если немного покопаться в истории, то можно выяснить, что Иран скопировал свой дрон с американского MQ-1 Predator (Хищник). В итоге некоторые характеристики оказались скромнее, тогда как основная – время в полёте, удалось сохранить. В то же время, у Ирана уже есть более продвинутая версия Shahed-191, которая является компромиссом между скоростью и грузоподъёмностью. Но вернёмся к М214. Известно, что ещё в августе Иран поставил в Россию неизвестное количество беспилотников, а первые атаки с их использованием начались в сентябре. Давайте изучим технические характеристики, которые гуляют по сети. Предполагается, что при дальности полёта до 2500 километров, дрон способен развивать скорость до 185 километров в час. При этом сам он может перемещаться на высоте до 7500 километров и весить около 200 килограмм вместе с полезным грузом, составляющим до 50 килограмм. Длина БПЛА равняется 3.5 метра, а размах крыльев достигает 2.5 метра. Боеголовка размещается в носовой части, а сам дрон одноразовый и служит для прямого наведения на те или иные объекты противника. Корректировка происходит благодаря использованию систем навигации, а пуски по 5 штук осуществляются со специальной наземной платформы, в качестве которой может выступать любой грузовик. После старта М214 разгоняется за счёт ракетного двигателя, а дальше использует стандартный винт, работающий на бензиновом или дизельном двигателе.

реклама

Пожалуй, самой основной характеристикой дрона считается дальность полёта. Считается, что Герань-2 может преодолеть расстояние до 2500 километров (более вероятно до 1500), а благодаря низкой заметности обнаружить БПЛА до подлёта к цели крайне сложно. Согласно некоторым данным, находиться такой беспилотник в воздухе способен до 24 часов, а эксперты называют его барражирующим боеприпасом, который на долгое время зависает над целью, а атакует только после соответствующей команды. Если вам интересно, то в сети достаточно видео с прилётами М214 по военным объектам. Украинская сторона подтвердила поражение четырёх 155-мм гаубиц М 777, а также другой техники. Были удары по военным объектам в Одессе и других городах. Поскольку дальность полёта позволяет, то сегодня появление дрона можно ожидать в любой части Украины, что поставило в тупик военных, ведь снятые видео доказывают, что сбивать такие штуки ещё не научились.

И вот здесь самое время сказать о проблемах беспилотника. Дело в том, что его достоинство стало и недостатком. Так, американская версия MQ-1 Predator стоит 4 миллиона долларов. Очевидно, что Иран не мог себе позволить тратить столько денег на копию. Внутри используются старые микросхемы, а сам он изготовлен из бюджетных материалов. Информации о цене нет, поэтому мы не можем даже предположить, сколько такое чудо техники будет стоить. Двигатель шумный, что позволяет обнаруживать беспилотник на подлёте, а вы уже могли видеть, как украинские военные пытаются сбивать громко рычащие дроны во время снижения. А вот обнаружить подобные объекты радаром почти нереально, ведь они небольшие, летят медленно и высоко, что делает их похожими на птиц. Аналитики с обеих сторон уверены, что основной целью М214 станут системы ПВО, а также HIMARS, о которых мы писали в начале нашего материала. Подобные РСЗО крайне быстро уводят с места проведения стрельб, поэтому ответный удар приходится в молоко, но если направить в зону несколько М214, то шансы уничтожить американскую высокоточную систему повышаются. Мы бы не стали преувеличивать способность подобного БПЛА повлиять на исход боевых действий, но точные удары могут быть болезненны для украинской стороны. В данном случае интересным может быть вопрос о количестве М214 в руках российских военных, но информации об этом нет и не будет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

военные технологии герань-2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
37
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
64
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
24
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
13

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 37
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
29
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
30
Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
11
ВВС США заплатят $1 млрд Raytheon Missiles & Defense за разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
10
Исправление проблем с Windows 11 и поддержка RTX 40 в бета версии NVIDIA GeForce Experience 3.26
1
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
88
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
69
Rolls-Royce разрабатывает высокооборотные двигатели MTU, работающие на зеленых видах топлива
2
Итальянские ученые построили первый в Европе дом с нулевым уровнем выбросов, работающий на водороде
7
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь – серия GeForce RTX 30 скинула до 19% в магазинах РФ
9
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
60
Исследователи безопасности раскрыли многомиллионную аферу с кредитными картами
1
Будущее кодека AV1 выглядит оптимистично
5
Ученые не могут понять, почему на поверхности Юпитера возникают геометрические циклоны
5
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
38
Искусственно созданные кризисы заставляют Европу "переезжать" в Америку
26
Некоторые платы ASUS Z790 будут поддерживать DDR4
13
NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
20
Предприниматели с Авито начинают принимать заказы на RTX 4090
10

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
94
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
177
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
115
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
44
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
27
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
2
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
7
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1

Сейчас обсуждают

Hacknir
15:16
обзор на игру из 2008 в 2022, вовремя
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 2
Болт на спице
15:10
А зачем русские фашисты до сих пор обстреливают ракетами мирный Харьков, Николаев, Одессу, Запорожье, Кривой Рог, Винницу, Кроматорск...? Если в этих городах нет боевых действий? Русня целится в школы...
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
Perforator
15:08
О! уже одна жопа порвалась!
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
Дмитрий
15:08
Какая глупость продавать то что никак не ограничено
Продажи земельных участков в метавселенной упали на 98%
[Zero]
15:07
Фейспалм. Лучше бы ты про майнинг и удешевление видеокарт продолжал писать.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
kissofdevil
15:07
Автор ты долбоеб? С какой стороны он российский? Это Иранский. Даже читать не стал дальше заголовка. Тебе кремль чтоли платит за этот бред, что ты тут постишь
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Игорь Кунгурцев
15:04
Kairo для меня стала больше похожа на оболочку от мака или на xfce из линукса
Альтернативная графическая оболочка Cairo для Windows добралась до релизной версии
Zorro
15:04
Это было раньше. а сейчас у них все деньги уходят за коммунальные услуги пенсионерам на пособие уже не вытянуть.
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
_Вежливый Krab
15:03
я его дaлбаеба дресирую не мешай далбаеб
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
32.50
15:03
а какое отношение БПЛА имеет к компуктерам и оверклокингу?
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем