В некоторых случаях выгода есть, но лучше не рисковать

Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь. Цена снижаются не так быстро, как нам бы хотелось, но только слепой не заметит, что за последние несколько месяцев многие предложения продаются в 2 раза дешевле. На этом фоне заметно постепенное удешевление, тогда как розница почти отказалась от традиционных скидок на отдельные модели. Получается, что отыскать выгодное предложение почти невозможно, поэтому у любителей экономии остаётся не так много вариантов. Наиболее простым способом получить новую видеокарту дешевле российской розницы называется AliExpress. Там достаточно предложений, а если мониторить торговую площадку несколько недель, то можно встретить просто уникальные модели по суперценам.

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Многие эксперты полагают, что AliExpress имеет как плюсы, так и минусы. Ну прежде всего стоит учитывать, что ваша посылка будет идти несколько недель. Если всё окажется хорошо, то вы можете считать, что вам повезло, тогда как некоторые геймеры столкнуться с проблемами и окажутся вынуждены делать возврат. Получается, что вначале вы ждали пару недель доставки, после ещё столько же туда, а там всё зависит от продавца. Многие дорожат своим рейтингом, поэтому предпочтут своевременный возврат средств или аналогичную модель. Ну и вопрос с гарантией точно не стоит, ведь вернуть такую видеокарту в Китай довольно проблематично. Вот и получается, что на первый взгляд верное решение на поверку оказывается довольно сомнительным.

Но есть ещё один вариант – отправиться на вторичный рынок. Кто-то уверяет нас в том, что это лучшее решение, ведь там можно встретить почти новые видеокарты по цене в 2 раза ниже магазинной. Якобы, майнеры в панике сливают свои фермы, что позволяет стать обладателям флагмана за сущие копейки. Что же, мы отправились на Авито, где нашли немало противоречий. Начнём с GeForce RTX 3080 Ti. В Ситилинк самая недорогая модель производства Palit стоит 89 тысяч рублей. На Авито есть масса предложений, но мы выбрали первые попавшиеся и средние по цене. Как видите, это почти новые (или новые) видеокарты, за которые просят 70-75 тысяч рублей. Есть и дороже, но бывают и дешевле после майнеров. Если вы готовы рисковать, то можно стать владельцем GeForce RTX 3080 Ti прямиком с фермы всего за 60 тысяч.

GeForce RTX 3070 Ti в Ситилинк стоит 57 тысяч рублей, а вот на вторичном рынке найти ничего выгодного не удалось. Майнеры предлагают несколько весьма сомнительных видеокарт за 50 тысяч, но есть и совсем новые, а также привезённые из США. Цены на них на уровне магазинных, поэтому мы не видим причин брать нечто подобное с рук. Разочаровывает и GeForce RTX 3050. Новая такая видеокарта стоит 26 тысяч, тогда как на вторичном рынке несколько умников пытаются продать подержанные модели дороже. Аналогичная ситуация и с Radeon RX 6650 XT. Прокачанная модель в Ситилинк оценена в 33 тысячи, тогда как менее скоростную Radeon RX 6600 XT отдельные личности пытаются продать даже дороже. А вот Radeon RX 6900 XT можно взять с большой выгодой на Авито. Как видите, цена между новой и с рук разнится на 20 тысяч рублей, а значит есть перспектива сэкономить, но не потерять ровным счётом ничего.

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Можно сделать вывод, что обстановка на вторичном рынке неоднозначная. С одной стороны – вы можете купить флагманы с большой выгодой, тогда как модели среднего ценового сегмента в рознице даже дешевле. Многие продавцы пытаются воспользоваться безграмотностью некоторых пользователей, открыто их обманывая. Есть также вопросы по гарантии к привезённым из США моделям, но и это ещё не всё. Так, вам может попасться подгорелая видеокарта, которая выйдет из строя за считанные дни. Всё это значит, что даже если вам повезёт найти выгодное предложение, то придётся как следует проверить видеокарту. В интернете множество случаев, когда геймеры покупали видеокарты с доставкой, сталкиваясь с мошенниками. Вполне возможно, что экономия в 25 тысяч рублей и стоит риска, но всегда лучше перестраховаться. Эксперты предлагают воспользоваться синтетическими тестами, поглядывая на температурный режим. Если вы увидите, что графический чип или память отказываются работать на заданных тактовых частотах или скидывают мегагерцы, то стоит поискать предложений получше.