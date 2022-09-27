Увы, но Московская область в число разрешённых регионов для майнинга криптовалют не входит

Сегодня абсолютно неожиданно курс Биткоина пошёл вверх. Поскольку реальных причин для этого не было, некоторые эксперты тут же заговорили о наступлении быков. Якобы, сегодня наступает самый благоприятный момент для инвестирования в криптовалюты, поскольку дно уже пройдено, а дальше будет только лучше. Аргументов приводится мало, а в качестве основного указывается на относительное затишье в американской экономике. Якобы, регулятор решил сделать перерыв, поэтому никаких серьёзных заявлений в ближайшее время не будет. Как бы там ни было, уже к вечеру курс цифрового золота начал снижаться, а в итоге даже просел ниже 19 тысяч долларов. Снова подтянулись эксперты, которые вещали уже о наступлении медведей. Словом, ничего нового, ведь есть аналитики, которые готовы давать прогнозы по нескольку раз в день, не беспокоясь о том, что эти самые прогнозы носят противоположный характер.

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Может показаться, что курс Биткоина не имеет никакого отношения к теме нашего материала, вот только это не так. Дело в том, что сегодня нет ни одной криптовалюты, которая позволяет на видеокартах уходить в плюс. Майнеры находятся в сложном положении, поскольку не могут окупить даже розетку, а в сложившихся условиях мечтать о покупке нового оборудования не приходится. Всё так плохо, что некоторые и вовсе отключают свои фермы, предпочитая переждать криптозиму. Поскольку никто не знает, когда всё это безобразие завершится, большая часть владельцев ASIC-майнеров благополучно перешла на добычу Биткоинов. Даже сегодня, когда курс относительно низкий, можно получать стабильный доход, поэтому новости от российского правительства могут нанести вред и без того находящимся в трудном положении шахтёрам.

Уже почти год российские законодатели пытаются создать правовые нормы для майнинга. Постоянно возникают какие-то сложности, в результате чего приходится что-то пересматривать, согласовывать по новой и тратить уйму времени. Похоже, на этот раз Центробанк и Минфин пришли к единому мнению, поскольку полностью готовый законопроект был отправлен прямиком в Госдуму. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев полагает, что в рамках осенней сессии документ будет принят, что позволит перейти от запретительных мер к регулированию. Подробностей на этот счёт пока мало, но один ключевой момент уже просочился в прессу и вызвал опасения у лидеров отрасли.

Как оказалось, майнинг в Росси не планируют запрещать, но и с разрешением будет не всё просто. Судя по всему, это будет новый вид предпринимательской деятельности, а значит фермерам потребуется регистрация. Шахтёрам дадут переходный период, а после чего нужно будет оформить свои отношения с государством и начать платить налоги. Но и это ещё не всё, ведь добыча криптовалют будет разрешена далеко не во всех регионах. Так, заниматься майнингом запретят в регионах, где наблюдается нехватка электроэнергии. Например, в Москве с генерацией электричества наблюдается дефицит, а значит шахтёрам уже сегодня стоит подумать о переезде. Точно также запрещено копать будет и Белгородской области.

А вот в регионах, с большим профицитом энергии, в том числе от гидроэлектростанций, добычу разрешат. В качестве примера приводится Иркутская область, куда за последний год в поисках дешёвого электричества майнеры устраивают постоянные паломничества. Не исключено, что в список разрешённых попадут: Смоленская, Тверская, Ленинградская и Саратовская области, где множество атомных электростанций. Перспективно выглядит и Карелия, но только при условии поддержки государственной программы строительства малых Гидроэлектростанций.

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Поскольку мы уже писали, что подробностей на этот счёт мало, то пока слишком рано делать далекоидущие выводы. Ясно, что поймать всех майнеров в Московской области и выгнать в Иркутск никто не сможет. Даже в Китае есть значительная часть шахтёров. В то же время, если по закону от майнеров потребуют регистрацию, то каждый, у кого на даже работает десяток ригов, может считаться нарушителем закона. Сомнительно, чтобы правила распространялись на домашние небольшие фермы, но крупным игрокам точно придётся переезжать. Как эти ребят воспримут такой сюрприз, нам ещё только предстоит узнать.