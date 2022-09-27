Первая криптовалюта снова тянет за собой вверх все основные алькоины

После того как ФРС подняла ключевую ставку на 75 пунктов, биржевая активность в США стала снижаться. Крупный бизнес замер в ожидании, поскольку регулятор занял ястребиную позицию и планирует продолжать шоковую терапию. Многие эксперты полагают, что такой подход только вредит экономике страны, но в ФРС работают гениальные ребята, которые точно знают, что нужно делать. Это они набрали долгов на 30 триллионов долларов, а также накачали граждан бумажками на 9 триллионов долларов. Отдавать кредиты нечем, ведь все деньги осели в руках миллиардеров, а вливания в социальную сферу оказались бесполезны и даже фатальны для экономики, ведь все деньги осели в руках миллиардеров. Последние не собираются ни с кем делиться, а значит рычагов давления у государства осталось не так уж и много.

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В любом случае биржевые индексы лихорадит, а неделя началась с падения. Аналитики уже приготовились ставить на то, насколько сильно рухнет Биткоин, как сегодня первая криптовалюта совершенно неожиданно подорожала. Если вам интересны показатели 200-дневной скользящей, то ниже можно изучить соответствующий график. А мы лишь добавим, что финансовые эксперты упрямо говорят о том, что Биткоин сильно недооценён. Теоретически, курс основных криптовалют будет расти и дальше, но точно вам сказать не сможет никто. Есть мнение, согласно которому у цифрового золота есть несколько недель. Ситуация обстоит следующим образом. Следующее большое заседание ФРС состоится в первых числах ноября, а значит в ближайшее время мы не услышим негативных прогнозов от регулятора. Уже в начале ноября будут оглашены не только показатели инфляции за сентябрь, но и за 3 квартал в целом.

Мы не знаем, удалось ли американскому регулятору взять рост потребительских товаров под контроль. Скорее всего, не удалось, поэтому рынки ждёт очередное повышение ключевой ставки. Вот только до этого момента ещё далеко, поэтому есть все основания к росту криптовалют в течение следующих нескольких недель. Можно констатировать, что если подорожания не случится в ближайшие дни, или до середины октября, то уже точно не произойдёт до Нового года, ведь за ноябрь и декабрь ставка по кредитам увеличится на 150 пунктов. Но всё это исключительно техническая информация, а прямо сейчас эксперты вещают о возвращении бычьих настроений.

Биткоин впервые за долгое время пробил отметку в 20 тысяч долларов, а сегодня есть все предпосылки ожидать дальнейшего роста. Обратите внимание на показатели суточных торгов, которые увеличились на 82% и достигли 50 миллиардов долларов. Трейдеры снова делают рискованные ставки, а инвесторы покупают Биткоины на миллионы долларов. Эфир продемонстрировал повышение на аналогичное количество процентов, но пока не выглядит уверенно. Эксперты уверяют, что перестать беспокоиться о судьбе этой криптовалюты мы можем только после того, как будет достигнута планка в 1400 долларов за одну монетку. Здесь суточные торги также увеличиваются, поэтому не исключено, что при продолжении бычьего тренда Эфир действительно начнёт дорожать.

Аналитики полагают, что если Эфир не сможет добраться до 1400 долларов, то нас ждёт очередной провал ниже 1300, а точкой сопротивление станет отметка в 1250 долларов. А вот при благоприятных условиях вторая криптовалюта способна пробить 1500 долларов, где её ждёт сложная кривая на отметке в 1580 долларов. Дальше будет проще, ведь такое поведение повысит доверие инвесторов, которые начнут возвращать свои активы в криптовалюту.

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Ну и не стоит забывать, что сегодня Эфир является драйвером для роста альткоинов. Именно на этой криптовалюте завязаны сегодня курсы монет, которые продолжают служить для майнеров тихой гаванью. Что любопытно, Виталик Бутерин хотел избавиться от фермеров, но в итоге именно от курса Эфира будет зависеть доходность шахтёров на той или иной криптовалюте. Напомним, сегодня все фермеры альткоинов работают в минус. Владельцы ASIC-майнеров спешно перевели свои мощности на Биткоин, тогда как те, кто копал с помощью видеокарт, ещё долго будут выходить в плюс. К примеру, при текущем курсе Ethereum Classic нет никакой возможности зарабатывать, ведь хешрейт сети увеличился в несколько раз. Аналогичная ситуация и с другими токенами. До тех пор, пока они не подорожают хотя бы в 2-4 раза, реальной прибыльности не будет. Источники: 1, 2, 3.