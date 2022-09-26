Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты в Китае обвалились после блокировки майнинга Эфира – флагманы подешевели в 2 раза
Видеокарты уже не нужны майнерам, но геймеры также не спешат их покупать
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Мнения экспертов о влиянии перехода Эфира на стейкинг разделились, а главная причина заключается в региональном подходе. Например, если брать российский рынок, то можно смело констатировать, что остановка майнинга привела к незначительной коррекции цен, ведь средняя стоимость графического чипа в лучшем случае опустилась на 5%. Примерно аналогичная ситуация и в Европе, где за GeForce RTX 3090 Ti просят всё те же 2000 евро. А вот в США можно обнаружить значительную ценовую коррекцию. Наиболее активная NVIDIA, которая занимается точечным снижением стоимости флагманов с середины августа. В последнюю неделю скидки стали доступны и для средневысокого сегмента, но пока цены всё ещё находятся на уровне рекомендованных или выше. Что до AMD, то эта компания объявила о глобальном курсе на снижение, благодаря чему абсолютно вся текущая линейка получила скидки. Ознакомиться с этой информацией вы можете в наших материалах, хотя до российского рынка всё это будет ползти долгие месяцы.

реклама

А вот в Китае всё гораздо интереснее. Местные СМИ уверяли, что с майнингом в стране покончено, ведь криптовалюты запрещены на государственном уровне, а за любые переводы с использованием цифровых денег можно получить реальный срок. Казалось, что уже никто не решается копать Эфир, вот только спустя неделю после слияния стало ясно, что фермеров в Поднебесной было намного больше, чем сообщала пресса. Как вы понимаете, точных данных о количество майнеров в Китае нет и не может быть, ведь эти ребята не только активно использовали средства скрытия IP, но и старались не афишировать свои действия. По данным местных аналитиков, за прошедшие два месяца видеокарты NVIDIA подешевели до 37%. По некоторым графическим чипам положение лучше, тогда как другие и вовсе стали исчезать из продажи. Приводится статистика, когда только за месяц до слияния магазины скидывали цены на 10% в неделю.

Майнеры практически перестали увеличивать мощность собственных ферм, а в рознице наступило переполнение, ведь шахтёрам видеокарты стали не нужны, а геймеры были не готовы платить за них так дорого. Похоже, сегодня у любителей компьютерных игр настоящий праздник. Если верить аналитическим данным, то за две недели, прошедшие после перехода Эфира на PoS, магазины вынуждены были снизить отпускные цены на графические чипы на 33%. В первую очередь над розницей зависла проблема переполнения складов, ведь в последнее время видеокарты действительно пользуются минимальным спросом. Ну и в результате отказа от майнинга на вторичный рынок попало огромное количество графических чипов. Особенно сложно стало с флагманами, которые слишком дороги для геймеров и бесполезны для майнеров. Но это мы говорим о видеокартах из магазина, тогда как на вторичном рынке флагманы продаются с 50% скидкой.

По данным экспертов, сегодня почти все трейдеры в Поднебесной торгуют себе в убыток, а перспективы выхода в плюс туманны. Предполагается, что чем дольше основные криптовалюты будут находиться на дне, тем дешевле станут видеокарты в Китае. Обратите внимание на таблицу ниже, где представлена доходность видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Интересна предпоследняя колонка, отражающая прибыльность добычи. Как видите, абсолютно все популярные монеты неприбыльны, а значит майнеры работают в убыток. Неясно, насколько всё это способно повлиять на стоимость графических чипов в других регионах. Было бы логично, если бы китайцы начали разгружать свои склады, отправляя видеокарты в Россию. Отечественные геймеры изголодались по выгодным предложениям, поэтому будут рады помочь своим китайским друзьям.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну а пока китайская розница переживает не лучшие времена, эксперты констатируют, что в ближайшие недели цены опустятся до самых низких за 4 года. Релиз серии GeForce RTX 4090 только усугубит процесс, ведь стоимость линейки чрезвычайно высока. В связи с этим высказываются предположения, что NVIDIA может столкнуться с большими проблемами. Долгое время китайский рынок считался вторым по объёмам продаж. Поскольку сегодня цены на видеокарты текущего поколения продолжают снижаться, многие предпочтут взять более выгодные предложения, чем платить 1000 долларов за преимущества в трассировке лучей и DLSS 3.0.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #майнинг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Известный оверклокер Юрий Бублий выпустит утилиту RMP, значительно повышающую скорость Radeon 6000
NVIDIA может выпустить ещё один PCIe вариант ускорителя Hopper H100, мощнее и со 120 ГБ HBM2e
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ снова подорожает электричество, газ и тепло – в чём причина и когда ждать очередного роста цен
80
Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
29
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
30
Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
11
ВВС США заплатят $1 млрд Raytheon Missiles & Defense за разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
10
Исправление проблем с Windows 11 и поддержка RTX 40 в бета версии NVIDIA GeForce Experience 3.26
1
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
88
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
69
В TikTok появились дизлайки для комментариев
+
Rolls-Royce разрабатывает высокооборотные двигатели MTU, работающие на зеленых видах топлива
2
Итальянские ученые построили первый в Европе дом с нулевым уровнем выбросов, работающий на водороде
7
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
56
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь – серия GeForce RTX 30 скинула до 19% в магазинах РФ
9
Будущее кодека AV1 выглядит оптимистично
5
Исследователи безопасности раскрыли многомиллионную аферу с кредитными картами
1
Ученые не могут понять, почему на поверхности Юпитера возникают геометрические циклоны
5
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
38
Некоторые платы ASUS Z790 будут поддерживать DDR4
13
NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
20

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
94
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
175
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
84
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
39
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
27
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
2
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1

Сейчас обсуждают

Свет из холодильника
13:50
Шалава ципсошная, на дошик заработала сегодня?
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
Lex001
13:49
По сути добротные "рабочие лошадки", с некоторой претензией. OLED IGZO - хорошая штука, лучше "стандартного" OLED Основная камера тоже зачет Плюс защита от воды и хорошая автономность.
В Японии представлены смартфоны Sharp Aquos Sense 7 на Snapdragon 695
_Вежливый Krab
13:48
орк безграмотный писал. значит фейк Под мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов РФ
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
Михаил Белан
13:48
Ага, качество. Взял 2 набора 2*8 гб и они не работают в xmp, максимум 3333 . Сдал обратно. Отличное качество бле ать
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
_Вежливый Krab
13:47
ты не понял дaлбаеб. если это укр. диверсант то его еще раньше повязать должны. Официально: В ижевской школе убиты 13 человек, в том числе семеро детей
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
Болт на спице
13:46
Истерики бессмысленные? Покажи свои картинки "терроризированного" Донецка или другого города Донбасса, которого, как вы, черти патлатые, утверждаете украинцы бомбили 8 лет. Покажи, я сравню его с уров...
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
vpoluektov
13:42
DLSS Quality в том же Control картинку улучшает; на текстурах с альфаканалом, наподобие стекла с вставленной решеткой из проволоки, оно понимает, что текстура регулярная, и рисует ее гладко.
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
Taketon
13:41
А что она должна бомбить в тылу украины? Ты не путай войну и политику (сейчас политика на 100%) Цель же не захват украины, у нас денег не хватит кормить 30лямов+ ( да и не у кого не хватит) Скажут сра...
Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
Эовейн Триада
13:38
Ну какие годы, тогда всё быстро менялось, в 2012 году уже лежали везде GTX 670-680. А так да 400 быстро поменяли на 500, хотя реально это одно и тоже, кстати 470 и 570 были у меня, ничего такого они н...
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
Максим Ширшов
13:37
Лично я не радуюсь даже убитым нацистам, так как это трагедия для их родителей. Вообще радоваться разрушениям и чьей-то смерти это уже душевная патология. Картина печальная - две части одного народа, ...
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем