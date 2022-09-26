Видеокарты уже не нужны майнерам, но геймеры также не спешат их покупать

Мнения экспертов о влиянии перехода Эфира на стейкинг разделились, а главная причина заключается в региональном подходе. Например, если брать российский рынок, то можно смело констатировать, что остановка майнинга привела к незначительной коррекции цен, ведь средняя стоимость графического чипа в лучшем случае опустилась на 5%. Примерно аналогичная ситуация и в Европе, где за GeForce RTX 3090 Ti просят всё те же 2000 евро. А вот в США можно обнаружить значительную ценовую коррекцию. Наиболее активная NVIDIA, которая занимается точечным снижением стоимости флагманов с середины августа. В последнюю неделю скидки стали доступны и для средневысокого сегмента, но пока цены всё ещё находятся на уровне рекомендованных или выше. Что до AMD, то эта компания объявила о глобальном курсе на снижение, благодаря чему абсолютно вся текущая линейка получила скидки. Ознакомиться с этой информацией вы можете в наших материалах, хотя до российского рынка всё это будет ползти долгие месяцы.

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А вот в Китае всё гораздо интереснее. Местные СМИ уверяли, что с майнингом в стране покончено, ведь криптовалюты запрещены на государственном уровне, а за любые переводы с использованием цифровых денег можно получить реальный срок. Казалось, что уже никто не решается копать Эфир, вот только спустя неделю после слияния стало ясно, что фермеров в Поднебесной было намного больше, чем сообщала пресса. Как вы понимаете, точных данных о количество майнеров в Китае нет и не может быть, ведь эти ребята не только активно использовали средства скрытия IP, но и старались не афишировать свои действия. По данным местных аналитиков, за прошедшие два месяца видеокарты NVIDIA подешевели до 37%. По некоторым графическим чипам положение лучше, тогда как другие и вовсе стали исчезать из продажи. Приводится статистика, когда только за месяц до слияния магазины скидывали цены на 10% в неделю.

Майнеры практически перестали увеличивать мощность собственных ферм, а в рознице наступило переполнение, ведь шахтёрам видеокарты стали не нужны, а геймеры были не готовы платить за них так дорого. Похоже, сегодня у любителей компьютерных игр настоящий праздник. Если верить аналитическим данным, то за две недели, прошедшие после перехода Эфира на PoS, магазины вынуждены были снизить отпускные цены на графические чипы на 33%. В первую очередь над розницей зависла проблема переполнения складов, ведь в последнее время видеокарты действительно пользуются минимальным спросом. Ну и в результате отказа от майнинга на вторичный рынок попало огромное количество графических чипов. Особенно сложно стало с флагманами, которые слишком дороги для геймеров и бесполезны для майнеров. Но это мы говорим о видеокартах из магазина, тогда как на вторичном рынке флагманы продаются с 50% скидкой.

По данным экспертов, сегодня почти все трейдеры в Поднебесной торгуют себе в убыток, а перспективы выхода в плюс туманны. Предполагается, что чем дольше основные криптовалюты будут находиться на дне, тем дешевле станут видеокарты в Китае. Обратите внимание на таблицу ниже, где представлена доходность видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Интересна предпоследняя колонка, отражающая прибыльность добычи. Как видите, абсолютно все популярные монеты неприбыльны, а значит майнеры работают в убыток. Неясно, насколько всё это способно повлиять на стоимость графических чипов в других регионах. Было бы логично, если бы китайцы начали разгружать свои склады, отправляя видеокарты в Россию. Отечественные геймеры изголодались по выгодным предложениям, поэтому будут рады помочь своим китайским друзьям.

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Ну а пока китайская розница переживает не лучшие времена, эксперты констатируют, что в ближайшие недели цены опустятся до самых низких за 4 года. Релиз серии GeForce RTX 4090 только усугубит процесс, ведь стоимость линейки чрезвычайно высока. В связи с этим высказываются предположения, что NVIDIA может столкнуться с большими проблемами. Долгое время китайский рынок считался вторым по объёмам продаж. Поскольку сегодня цены на видеокарты текущего поколения продолжают снижаться, многие предпочтут взять более выгодные предложения, чем платить 1000 долларов за преимущества в трассировке лучей и DLSS 3.0.