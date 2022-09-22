Впервые за почти 2 года GeForce RTX 3080 стоит дешевле 70 000 рублей

Вчера NVIDIA анонсировала новое поколение графических чипов Ada Lovelace. Можно сказать, что основные детали попали в прессу несколько месяцев назад, но не обошлось без сюрпризов. Например, было решено выпустить сразу две разных видеокарты GeForce RTX 4080. Первая выглядит вполне нормально, получив 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину, а вот вторая жутко урезанная и предлагает 196-битную шину с 12 Гб видеопамяти. Пожалуй, таким медленным графический чип серии GeForce ХХ80 ещё никогда не был.

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Но на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь за флагман просят 1600 долларов, а сомнительная GeForce RTX 4080 оценена в 900 долларов. Подоспели и европейские цены, которые оказались на 22% выше, в результате чего купить GeForce RTX 4090 в ЕС дешевле 2000 евро не выйдет. Глупо надеяться, что в Российской рознице ситуация будет чем-то отличаться от европейской. Скорее всего за GeForce RTX 4090 попросят 300 000 рублей, что сделает видеокарту доступной для 1% всех геймеров. Мы полагаем, что со временем цены упадут, а полная остановка майнинга Эфира не способствует спросу со стороны фермеров. Но когда это случится, сложно предсказать. Именно поэтому давайте рассмотрим несколько видеокарт, которые подешевели уже сегодня и доступны с неплохими скидками.

Кому нужна за 300 тысяч GeForce RTX 4090, если за 120 тысяч здесь и сейчас доступна GeForce RTX 3090. Судя по той информации, что была озвучена во время презентации, ни о каком двукратном росте и речи быть не может, а в итоге нас ждёт прирост до 50% в некоторых сценариях. Количество памяти останется на отметке 24 Гб, а шина 384-битной. Мы полагаем, что если вы не намерены ждать флагмана нового поколения полгода, то лучше взять его сегодня за 120 тысяч.

За 98 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3080 Ti. Это самый настоящий флагман, который будет в 3 раза дешевле новомодной GeForce RTX 4090. Если вам нужна реальная производительность в играх, то берите GeForce RTX 3080 Ti, которая здесь и сейчас выдаёт больше 60 кадров в секунду в любой игре. При этом отлично справляется с трассировкой лучей. Ну а если хотите порадовать своих знакомых внушительными показателями в синтетике, то выхода нет, ведь новая серия обязательно будет заточена под требовательные тесты трассировки лучей и других технологических фишек.

Ещё никогда GeForce RTX 3080 не стоила дешевле 70 000 рублей. Перед нами модель производства GIGABYTE, которая имеет эталонный дизайн. Кто-то скажет, что это плохо, но учитывая низкую стоимость и продуманную конструкцию, мы советуем не слушать умников из интернета. Просто посмотрите реальные тесты. Стоковый кулер нормально справляется с охлаждением, но если вы планировали свою видеокарту погонять, то придётся выбирать. Увы, но за 70 тысяч разгон в комплект не включён.

GeForce RTX 3070 Ti может стать компромиссным решением, поскольку стоит слегка дороже 60 тысяч, но оставляет вам шанс опробовать свои силы в разрешении 4К. Рассчитывать на максимальные настройки качества мы бы не рекомендовали. Ясно, что экономия предполагает снижение производительности, но на средневысоких настройках графики можно смело ворваться в 4К даже в самых требовательных играх. Главный минус GeForce RTX 3070 Ti – это 8 Гб видеопамяти. В следующем поколении NVIDIA исправила этот недочёт, но покупателям поколения текущего придётся немного ужимать свои запросы, что полностью компенсируется ценой.

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Ну и завершить наш обзор предлагаем на GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта без сомнения является самой выгодной из всех вышеперечисленных, поскольку стоит дешевле 40 тысяч, но позволяет играть в разрешении 2К. Здесь всё просто: у геймеров на руках почти нет мониторов с разрешением 4К. Большинство сидит на 1080р, а чуть больше 10% смогли себе позволить 2К. Именно по этой причине выбирайте GeForce RTX 3060 Ti, которая сочетает внушительную производительность с разумной стоимостью. Ну и самое главное: аналогичная модель следующего поколения заглянет к нам на огонёк к весне. Вы уверены, что стоит ждать так долго подачек от Дженсена Хуанга?