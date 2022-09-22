Глава NVIDIA не видит причин для снижения цен на видеокарты

Опасения по поводу ожидаемого роста цен на графические чипы следующего поколения уже давно бороздят просторы интернета. При этом эксперты разделились на несколько лагерей. Многие полагали, что подорожание видеокарт неизбежно. В первую очередь проблема в производстве, поскольку 5-нм технологический процесс оказался чрезвычайно дорогим. TSMC планомерно повышала цены на свои услуги, а поскольку выбора нет, то партнёрам тайваньской компании приходится идти на всё более суровые условия. Нет никаких сомнений, что заплатит за всё обычный покупатель, у которого тоже особого выбора нет. Но не только это наталкивало на мысль о предстоящем подорожании графических чипов. За последнее время мы видели несколько выступлений глав NVIDIA и AMD, в рамках которых Дженсен Хуанг и Лиза Су откровенно говорили о необходимости роста маржи. Какие ещё нужны доказательства, если об этом говорят главы компаний?

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Похоже, у оптимистов были свои резоны. Всё дело в том, что сегодня майнинг официально мёртв. На самом деле сотни тысяч фермеров продолжают копать криптовалюту, но из-за низких доходов и падения стоимости цифровых денег обновлять оборудование будет только сумасшедший. Поскольку в 2021 году основную часть дохода обеспечивали майнеры, то у производителей просто нет выбора, что цены пойдут вниз, а значит серия GeForce RTX 40 просто не может быть дорогой. На самом деле выбор есть, просто такое решение не понравится ни геймерам, ни крупным держателям акций NVIDIA и AMD. В 2020 году мы уже видели, как легко обе компании останавливают производство графических чипов текущего поколения с целью создать дефицит на новинки. В 2022 году провернуть такой фокус не вышло, но кто сказал, что NVIDIA будет наращивать производство графических чипов на базе архитектуры Ada Lovelace?

Как оказалось, у главы NVIDIA есть своё мнение на этот счёт. Вы уже могли видеть грабительские цены на новую серию, когда в Европе за GeForce RTX 4090 просят 2000 долларов, а урезанная GeForce RTX 4080 на 12 Гб стоит дороже 1000 евро. Журналисты были слегка удивлены подобными ценниками, поэтому обратились к Дженсену Хуангу за разъяснениями. «Идея о том, что чип будет дешеветь, – это история из прошлого». Именно так ответил любитель кожаных курток на просьбу прояснить ситуацию с ростом стоимости графических чипов. Глава NVIDIA констатировал, что закон Мура больше не работает. Ранее ожидалось, что с уменьшением технологического процесса удастся снизить затраты на производство. Реальность показала, что переход на более высокие технологии стоит намного больше денег, чем прогнозировали специалисты. В результате 12-дюймовая пластина с чипами обходится намного дороже. Дженсен Хуанг порекомендовал не ожидать низких цен, поскольку в обозримой перспективе освоение технологических процессов будет стоить всё больше.

Эксперты полагают, что сегодня NVIDIA пытается нащупать потолок, выше которого поднимать стоимость видеокарт уже нельзя. Судя по всему, было принято решение начать с необычного маркетингового хода. Как знают многие наши читатели, видеокарта, которая должна была выйти под именем GeForce RTX 4070, будет называться GeForce RTX 4080. Получается, что таким образом планируется получить намного больше денег с энтузиастов. А вот захотят ли геймеры платить такие неразумные суммы за развлечения, большой вопрос. Фермеры затаились, продажи валятся уже который месяц, а потери за 2 квартал достигли 1.4 миллиарда долларов. Вот только в те времена шахтёры ещё покупали видеокарты, тогда как в августе и тем более в сентябре доходность обрушилась.

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Ранее Дженсен Хуанг заявлял, что планирует выйти на среднюю цену одной видеокарты в 500 долларов. Очевидно, что сегодня мы видим попытку перейти от слов к делу. Вот только геймеры привыкли тратить на развлечения в 2 раза меньше. Посмотрим, насколько тактика главы NVIDIA окажется эффективной. Кстати, отчёт за 3 квартал подоспеет чуть позднее поступления новой серии в магазины. Будет любопытно взглянуть на цифры к концу октября.