Если вы полагали, что тысячи майнеров выбросят свои видеокарты на вторичный рынок, то сильно ошибались

Ещё совсем недавно хешрейт Эфира достигал 900 TH/s. Точное количество майнеров отследить не удалось, поскольку огромное число шахтёров копало криптовалюту посредством пулов. Здесь всё обстояло таким образом: поскольку сложность постоянно возрастала, то даже имея сотню видеокарт стало невозможно получать прибыль в одиночном майнинге. В итоге приходилось объединяться, а уже после система распределяла монеты согласно хешрейта каждого из шахтёров. Но если количество фермеров оставалась неизвестным, то подсчитать общее количество видеокарт немного проще. Прежде всего нужно знать, что 900 TH/s соответствует 9.5 миллиона видеокарт GeForce RTX 3080. Поскольку большая часть майнеров предпочитала покупать модели среднего ценового диапазона, то можно предположить, что общее количество видеокарт, участвующих в добыче Эфира, равнялось около 20 миллионов. Учтите, что всегда были альтернативные криптовалюты, которые перетягивали на себя до 10% от общего количества видеокарт.

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И вот здесь и возникает главная опасность для производителей графических чипов, ведь достаточно только 20% от всех видеокарт попасть на вторичный рынок, как продажи новинок остановятся. Возникнет конкуренция, а цены полетят вниз. Нечто подобное уже было в 2019 году, но тогда майнеры успели купить совсем небольшое количество видеокарт, а многие остались копать даже после криптозимы. После окончательной блокировки майнинга эксперты снова заговорили о крахе отлаженной системы. Курс основных криптовалют пошли вниз, а хешрейт ощутимо просел. Если судить по тому, сколько сегодня из 900 TH/s перешли на другие альткоины, то не удастся даже собрать и половины. Обратите внимание на два графика ниже. Первый из них отражает сложность криптовалюты Ergo, а второй соответствует хешрейту Ethereum Classic. После блокировки майнинга и остановки сети Эфира почти 60% всех майнеров бросились копать эти две криптовалюты, но спустя несколько дней осталось не больше 20%, тогда как остальные отсиживаются в глубоком тылу.

Причина в том, что сегодня ни одна криптовалюта не позволяет выходить в плюс. Получается, что гораздо проще отключить большую ферму, чем уходить в минус. Такой подход вполне логичен в краткосрочной перспективе, но грозит опасностями в перспективе долгосрочной. Есть мнение, что самая большая ошибка крупных майнеров состояла в том, что эти ребята не смогли договориться о том, на какую криптовалюту переходить. Если бы основная часть перевела свои мощности на Ergo или Ethereum Classic, то одна из монет оставалась бы стабильно дорогой и даже могла подорожать за счёт роста инвестиций. Сегодня сообщество майнеров всё ещё не определилось, а значит перспективы неопределённые. Неясно, чего компании, в которых сосредоточены сотни тысяч видеокарт, ждут. Возможно, сигнала свыше, а может мы с вами чего-то не знаем.

Но если у майнеров дела идут отвратительно, то со стейкингом всё гораздо проще. Напомним, сегодня сеть Эфира генерирует новые монеты за счёт валидаторов. Это держатели криптовалюты, разместившие 32 ETH и больше в специальном хранилище. За подобные действия будут начисляться проценты, но пока всё выглядит слишком сыро, поэтому никто ничего не знает. Похоже, что крупнейшие биржи уже сделали свой выбор, ведь 30% всех монет, размещённых в стейкинге, Coinbase, Kraken и Binance. Ещё 30% всех нодов в сети Ethereum PoS за сообществом валидаторов Lido, а в целом эти несколько крупных игроков будут получать от 60% всех монет, которые будут генерироваться в будущем.

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Свято место пусто не бывает. Стоило майнерам покинуть корабль, как на место крупных ферм и небольшим домашних ригов пришли жирные коты. Неудивительно, что именно эти структуры так активно лоббировали блокировку майнинга на Эфире. Несмотря на всё выше озвученное, мы бы не советовали вам ожидать появления миллионов или даже сотен тысяч видеокарт в рознице. Майнеры накопили достаточно денег для того, чтобы подождать несколько месяцев. Для обслуживания ферм не нужно много сотрудников, а включить пару тысяч видеокарт в сеть – это не так сложно.