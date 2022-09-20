После того как в прессу попали цены на новую линейку процессоров и материнских плат стало ясно, что сборка на базе линейки AMD Ryzen 7000 окажется дорогим удовольствием

Эксперты констатируют, что в 2022 году собрать компьютер на базе новой платформы AMD окажется намного дороже, чем в 2020 году, когда Лиза Су шокировала Энтузиастов ценами на процессоры. Вчера мы видели официальную рекомендованную стоимость всей линейки в Испании. Можно сказать, что хороших новостей нет, ведь заплатить за флагман Ryzen 9 7950X придётся немалые 852 доллара. Стоит учитывать, что отдельные магазины ещё и будут делать накрутки, а в первые недели или даже месяцы нас ожидает дефицит. Руководство красного лагеря уверяет, что количество процессоров, которые поступят в продажу в рамках первой партии, будет достаточным для удовлетворения рынка. Если судить по новой утечке с ценами на материнские платы, то многие любители новинок предпочтут посидеть в сторонке, ведь ещё никогда мы не видели такой откровенной жадности со стороны производителей материнских плат.

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В прессу попала стоимость полной линейки материнских плат ASUS на базе чипсетов X670E и X670. Отдельно учитывается, что перед нами цены для китайского рынка, а значит европейцам стоит прибавлять ещё 20%. Ну а российские энтузиасты и вовсе могут умножать цену в 2 раза, по крайней мере так будет первые несколько недель. Отдельно отмечается, что в таблице были представлены три разные цены. Первая – оптовая от поставщика, которая была затёрта красным маркером, а значит познакомиться с ней мы не сможем. Следом идут рекомендованные цены для продавцов, а последняя колонка – официальная розничная стоимость, которую и должны огласить средства массовой информации.

Прежде всего стоит обратить внимание на флагман ROG Crosshair X670E Extreme. Если вас терзает любопытство, то вы можете отыскать технические характеристики всей линейки на официальном сайте ASUS, мы же пройдёмся по самым основным. Итак, флагманская материнская плата оценена в 1425 долларов и предлагает сразу 5 слотов PCIe 5.0 M.2., 2хUSB 3.2, способных работать с технологией Quick Charge 4+, два порта USB4, PCIe 5.0 и многое другое. Самая бюджетная материнская плата на базе чипсета X670E оценена в 500 долларов. Это PRIME X670E-Pro WIFI, поддерживающая сразу 4 канала DDR5 до 128 Гб, один слот PCIe 5.0 M.2 и один PCIe 5.0 x16. Заявлена поддержка скоростного интерфейса Wi-Fi 6E, а также многие другие плюшки. Что до самой базовой модели PRIME X670-P, то она будет стоить от 455 долларов. Несмотря на то, что эта материнская плата немного скромнее своих предшественников, для неё также заявлена поддержка 4-канальной DDR5 и всех актуальных технологий.

Совсем недавно в прессу попала информация о том, что бюджетные материнские платы на базе чипсета В650 будет стоить от 125 долларов. Судя по всему, это оптимистичная информация, ведь для Европы сразу же прибавляйте +20%. Эксперты отмечают, что такие цены ожидаемы, поскольку AMD осваивает сразу несколько ключевых технологий. Во-первых, сами процессоры перешли на 5-нм технологический процесс. Как известно, TSMC ощутимо подняла цены на производство, а значит заплатить за жадность тайванцев должны обычные пользователи. Далее мы имеем интеграцию нового контроллера для оперативной памяти DDR5, что также стоит дороже привычного DDR4. Финальным вызовом станет поддержка PCIe 5.0. Даже спустя год после того, как Intel реализовала новый интерфейс на своих материнских платах, нет ни одной массовой модели на базе PCIe 5.0. Скорее всего, PCIe 5.0 ещё долго будет оставаться мейнстримом для экстремалов, которые хотят опробовать ультимативную скорость передачи данных. В то же время абсолютное большинство пользователей ещё даже не испытало преимущества PCIe 4.0, а значит часть новых технологий будет идти в качестве бесполезного груза с перспективой на будущее.

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Если попытаться сложить завышенную цену процессора серии Ryzen 7000, прибавить к нему оперативную память DDR5, которая стоит в 2 раза дороже DDR4, а после ещё и материнскую плату, то становится ясно, что лучше повременить. Вполне возможно, что на этот раз народным окажется Raptor Lake, как бы это странно не звучало. Кстати, представители AMD открыто заявляют, что для серии Ryzen 7000 подходит оперативная память DDR5-6000. Вы уже ознакомились с ценой на одну планку 16 Гб этой ОЗУ? Если не хотите портить настроение, не делайте этого.