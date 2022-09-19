За Ryzen 9 7950X попросят на 152 евро дороже

Если вы на 2022 год наметили масштабное обновление компьютера, то самое время задуматься о целесообразности покупки нового процессора. Известно, что уже вскоре нас порадует AMD, а с небольшим перерывом в полтора месяца на сцену выйдет и Intel. Оставим синих в покое, ведь сегодня у нас очень неоднозначная информация для тех, кто надеется купить процессор из линейки Ryzen 7000. Прежде всего нужно понимать, что Лиза Су готовит массу сюрпризов, далеко не все из которых окажутся приятными. К примеру, впервые за долгие годы произойдёт смена сокета. Это значит, что вы больше не сможете использовать свою старую материнскую плату, ведь сделать апгрейд с экономией не удастся. Ясно, что бесконечно долго использовать АМ4 было нельзя. В то же время, если вам скажут, что серия несёт исключительно преимущества, обязательно расскажите фанату красных о том, что придётся основательно потратиться.

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Но и это ещё не всё. Так, в текущем поколении AMD полностью перейдёт на использование более новой оперативной памяти DDR5. Никакой DDR4 больше не будет, что очень странно. Так, Intel начала использовать DDR5 ещё в 2021 году, но даже в следующем поколении продолжит традицию, предлагая покупателям выбор между ОЗУ двух поколений. Поскольку DDR5 намного дороже, то прибавляйте ещё немного денег к цене готового компьютера. Ну и не забывайте, что в рамках серии Ryzen 7000 состоится переход на интерфейс PCIe 5.0. Эксперты отмечают, что это ещё один аргумент для тех, кто планирует выпотрошить свою заначку. Предварительные цены на материнские платы начали просачиваться в прессу, после чего загрустили даже те, кто до этого был готов основательно потратиться на Ryzen 9 7950Х. Ожидается, что самая бюджетная плата на самом бюджетном чипсете В650 будет стоить не дешевле 125 долларов. Вот только эксперты констатируют, что такую цену увидят исключительно американские пользователи, тогда как европейцам придётся выложить от 150 евро и дороже.

Нет никаких сомнений, что нас ждёт самая дорогая платформа AMD за всю историю, а спасти положение может только прирост производительности. Если вместо ощутимого прироста от 25% и выше будет разочаровывающие 10% в играх, то надеяться на хороший старт не приходится. Пока слишком рано говорить о победителе в лице Raptor Lake, но есть ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться не только российским энтузиастам, но и любителям новинок из Европы. Дело в том, что сегодня в прессу попали официальные цены на серию Ryzen 7000 в Испанской рознице. Как вы поняли из названия, здесь всё плохо. Давайте обратимся к скриншоту ниже.

Как видите, за 16-ядерный флагман Ryzen 9 7950X просят 852 евро, при рекомендованной цене для США на уровне 699 долларов. За 12-ядерный Ryzen 9 7900X придётся отдать 669 евро (549 долларов рекомендованная цена в США). 8-ядерный Ryzen 7 7700X оценён в 491 евро, тогда как в США за камень попросят почти на 100 долларов меньше. Ну и народный Ryzen 5 7600X оценён в 371 евро, что на 72 дороже, чем в США. Журналисты отмечают, что цена указана с 21% налогом, но от этого стоимость не становится меньше. Сложно даже представить, сколько будет стоить сборка на одном из процессоров в российской рознице. Первые камни приедут с небольшой задержкой, а компьютер на Ryzen 9 7950X с хорошей видеокартой будет стоить как квартира в небольшом посёлке городского типа.

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Что до противостояния с Intel, то здесь не всё так просто, ведь 13-е поколение получит обратную совместимость с материнскими платами, находящимися в продаже в данный момент. Если учитывать отсутствие необходимости покупать дорогостоящую оперативную память, то сборка на Raptor Lake действительно может оказаться намного дешевле.