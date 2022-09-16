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Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Сегодня майнинг альткоинов не окупает даже цену электричества
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Переход Эфира на PoS должен был стать самым громким событием года на рынке криптовалют, но прошёл почти незаметно. Если не считать информации на профильных сайтах, то в сеть не попало никаких полезных сведений, а разработчики делают вид, что вообще ничего не произошло. А между тем благодаря отказу от майнинга потребление сети снизилось на 99%, а вся планета стала сжигать на 0.2% меньше электричества. К сожалению, длилось это недолго, ведь уже к обеду вчерашнего дня майнеры начали активировать свои фермы, подключаясь к другим криптовалютам, которые можно добывать с помощью видеокарт. Именно поэтому не стоит надеяться на появление сотен тысяч дешёвых графических чипов на вторичном рынке. Эксперты отмечают, что в ближайшее время ожидать каких-то значительных изменений не стоит, поскольку фермеры и держатели основных криптовалют предпочтут переждать сложный переходный период.

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Ну а пока можно констатировать, что ждать придётся долго. Как видите, за несколько дней до активации PoS Эфир торговался на отметке 1740 долларов. Уже тогда наблюдались сложности, вызванные недавним отчётом ФРС. Напомним, регулятор буквально выпотрошил основные биржевые индексы США, опубликовав показатели потребительских цен. Выяснилось, что ожидаемой коррекции достичь не получилось, а инфляцию пусть и удалось остановить, но движение вверх будет длительным. Представители ФРС констатировали, что вместо ожидаемых 8.1% инфляция остановилась на отметке 8.3%. Кажется, что ничего критического не случилось, но на самом деле на кону большие ставки. Дело в том, что в сложившейся ситуации американский регулятор будет вынужден поднять ключевую ставку. Этот факт уже пугает крупных игроков, ведь это приведёт к очередному падению курса ценных бумаг и может нанести мощнейший удар по инвесторам и держателям акций.

Похоже, криптовалюты стали первыми, на которых всё это отразилось с удвоенной силой. Аналитики полагают, что слияние (PoS или Merge) и без того вызывало массу опасений у крупных инвесторов, но вместе с неблагоприятными экономическими факторами грозит окончательно подорвать доверие к цифровым активам. Скорее всего, ничего подобного не случится, а уже вскоре Эфир восстановится, но пока прогнозы строго отрицательные. Шансы на разворот в сентябре малы, поскольку именно на вторую половину месяца назначено следующее заседание ФРС, на котором и будет решаться судьба повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов. Аналитики вовсю заговорили о переходе рынка криптовалют под контроль медведей, которые способны погрузить Эфир в длительную спячку. Спорить с финансистами и специалистами в сфере ценных бумаг мы не будем, но очень многие из них забывают о существовании майнеров.

Как вы уже поняли из нашего материала, эти ребята никуда не делись и уходить без боя не собираются. Уже сегодня заработает форк Эфира под названием EthereumPoW (ETHW). Ожидается, что довольно значительная часть фермеров может перейти на добычу этой криптовалюты, хотя очень многое в сфере криптовалют держится на доверии. Крупные игроки, которым принадлежит большая часть мощностей, не захотят подключать своё железо к молодой сети, не имеющей собственной истории. Для многих гигантов предпочтительнее выбрать временные потери, чем подрыв репутации. Никто не знает, чем на самом деле окажется ETHW, ведь мошенников в данной сфере предостаточно.

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Ну а пока впору констатировать резкое ухудшение доходности майнинга на видеокартах. Ethereum Classic (ETC) перетянул на себя огромное количество майнеров, увеличив хешрейт в 4-5 раз. Это привело к тому, что количество монет, выпадающих каждому отдельно взятому фермеру, резко снизилось. Как мы уже писали вчера, добыча ETC исключительно убыточна. Эксперты неумолимы, ведь сегодня слишком много негативных факторов. Именно поэтому майнерам придётся потуже затянуть пояса, а рынку приготовиться к большой встряске. Источники: 1, 2, 3, 4

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#майнинг #криптовалюты #эфир
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Вежливый_Gepard
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Slow Mo
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Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Fevriii
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Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
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