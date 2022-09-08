Журналисты сайта "Известия" опросили экспертов и готовы рассказать нам о том, сколько будут просить российские магазины за яблочные смартфоны нового поколения

Вчера состоялся анонс очередной линейки смартфонов и смарт-часов производства Apple. Событие перестало вызывать эффект разорвавшейся бомбы, ведь телефоны давно вошли в нашу жизнь, а нововведений с каждым годом становится всё меньше. Яблочники пытаются решить эту проблему посредством добавления новых программных фишек, а иногда даже корректируют дизайн своих гаджетов. Если говорить о 14 серии iPhone, то на этот раз дизайнерский отдел спокойно проспал весь год, почти не утруждая себя напряжённой работой. А вообще яблочники давно перестали использовать в рекламе собственные названия смартфонов. Например, если заглянуть на европейский сайт компании, то можно увидеть, что iPhone 14 и iPhone 14 Plus называют «Большой» и «Маленький» соответственно. Спецификации не указываются совсем, а информация дана максимально примитивно. Казалось бы, потенциальные покупатели хотят знать, что вообще скрывается внутри дорогостоящего устройства. Если судить по огромным продажам техники Apple, то миллионам людей достаточно принадлежности к бренду. К примеру, в США каждый второй проданный смартфон за 2022 год – это одна из моделей iPhone. При этом аналитики уверяют, что яблочные позиции на родном рынке будут только расти.

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Всё это очень интересно, но наши читатели хотят знать, когда вообще ждать новые аппараты на российском рынке, и сколько 14-я серия будет стоить. Прежде всего пройдёмся по официальным ценам. Если вы ещё не в курсе, то было выпущено 4 телефона: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Первые два стали клонами предыдущего поколения, тогда как вторые получили вместо чёлки вырез в верхней части дисплея. Выглядит он всё также уродливо, но фанаты обязательно расскажут вам, почему большая продолговатая дыра в дисплее – это хорошо. По ценам: первые два стоят 799 и 899 долларов соответственно, а последние два: 999 и 1099 соответственно. Стоит учитывать, что это стоимость базовой модели, тогда как прокачанная iPhone 14 Pro Max с накопителем на 1 Тб обойдётся вам в 1599 долларов.

По мнению экспертов, самые нетерпеливые фанаты смогут купить новенький смартфон уже на следующий день после релиза. Это значит, что к вечеру 16 сентября или на утро 17 сентября серый импорт доставит в регионы партию iPhone. А вот с ценами не всё так просто. Учитывайте, что российские покупатели подобных устройств оплачивают все налоги и пошлины в стране, для которой новинки изначально предназначались, а после вынуждены ещё и платить НДС в российском магазине. Предполагается, что стартовая цена в первые дни будет находиться на уровне 180-200 тысяч рублей, но речь идёт исключительно о самых базовых моделях, тогда как предсказать стоимость флагманов крайне сложно. Сюда стоит добавить дефицит, ведь мы не знаем, насколько редкими будут те или иные модели и цвета. Также сложно предсказать покупательский спрос.

Известно, что только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max можно назвать смартфонами нового поколения, поскольку две другие модели получили старый процессор и такой же дисплей, как предлагался годом ранее. Это неплохо, но не годится для конкуренции с лидерами рынка. Именно поэтому две указанные выше модели не только сменили 12- Мп камеру на 48 Мп сенсор, но и могут похвастать новым процессором. Скорее всего, в первые дни российская розница будет просить за эти аппараты от 250 тысяч рублей, но цена явно не окончательная. Вообще для российского рынка всегда действовала странная система, в рамках которой официальная стоимость умножалась на какой-то коэффициент, а в итоге даже по сравнению с Европой наценка составляла от 30% и выше. На этот раз ждать чудес не стоит, ведь Apple официально не планирует поставлять свою продукцию на российский рынок.

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Ну а если вы просто не можете жить без нового iPhone 14 Pro, то мы советуем вам немного подождать. Скажите знакомым мажорам, что у вас острая форма ветрянки и запритесь дома на пару недель. Параллельный импорт работает, поэтому вскоре яблочные новинки появятся в магазинах крупных ритейлеров. Цены будут стартовать от 100 000 и выше, а значит можно неплохо сэкономить, ведь далеко не у всех есть возможность потратить четверть миллиона на мобильный телефон. Источник.