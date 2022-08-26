World of Tanks не самая требовательная игра, но без нормальной видеокарты вы не сможете побеждать даже новичков

Вчера стало известно о том, что в World of Tanks назревают большие перемены. Ещё в начале лета Wargaming передала права на российский сегмент петербургской Lesta Games, что должно было решить все проблемы. Очевидно, что проблем стало только больше, поскольку было принято решение дать свободу всем танкистам, которые больше не хотят оставаться в RU-регионе. Специально для этого активируется услуга бесплатного перехода в EU-регион, где можно будет сражаться с геймерами из европейских стран.

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Больше почитать об этом вы можете в нашем материале, а в данный момент мы предлагаем вам подобрать видеокарту для World of Tanks. Представьте себе, что вы решили как следует наказать танкистов из Германии и Франции, но ваша видеокарта ничего не тянет, кроме Майнкрафта. При этом мы не будем брать дорогие модели, ведь танки имеют довольно щадящие требования. Начнём с недорогих карт для 1080р, а после перейдём к подходящим для 4К.

Если у вас денег, как кот наплакал, то стоит присмотреться к GeForce GT 1030. Эта видеокарта будет тянуть World of Tanks на низких настройках графики в разрешении 1080р. Для большинства геймеров этого будет достаточно, ведь в танках важна не графика, а геймплей. Кстати, модель производства MSI обладает полностью бесшумной системой охлаждения. Никаких кулеров и вертушек, а значит вы не только получите доступ к любимым танкам, но и сможете слышать каждый шорох противника.

GeForce GTX 1650 – это уже более мощная видеокарта, которая с лёгкостью справляется с максимальными настройками графики в 1080р. Повторимся, что картинка мало влияет на геймплей, но свет ведь на World of Tanks не сошёлся. На самой недорогой видеокарте вы не сможете поиграть в большинство современных новинок, а вот с GeForce GTX 1650 ваши шансы возрастают. Здесь и 4 Гб видеопамяти, и ощутимый рост производительности, и доступ к любым современным играм.

В качестве альтернативы можем предложить Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта намного более перспективная, чем предыдущая модель, а значит вы не только сможете играть в World of Tanks в народном разрешении, но и в любые другие игры. К сожалению, приходится признать, что везде есть свои минусы. Так, на старых компьютерах с PCIe 3.0 вас может ждать падение производительности до 10%. Это неприятный факт, ну а на новом железе количество кадров в секунду порадует даже скептиков и фанатов зелёного лагеря.

Вообще, если вы хотите решить все проблемы с играми одним махом, то стоит обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта тянет World of Tanks в 2К, а все остальные игры – в 1080р на средневысоких. Такой производительности достаточно на несколько лет, а значит вы ещё и получаете неплохой потенциал. В данном случае танкистов ждёт 6 Гб видеопамяти и 192-битная шина, а модель производства MSI предлагает эффективную систему охлаждения. Что ещё вам нужно для победы? Увы, но кривые руки видеокарта не исправляет, не решит и проблему ВБР и исчезающих снарядов.

Для тех, кто планирует подойти к делу серьёзно, есть GeForce RTX 3050. Это неплохая видеокарта, которая всё лето не выходит из топа продаж как в России, так и по всему миру. С GeForce RTX 3050 вам не страшно даже разрешение 4К, хотя в перспективе всё равно стоит исходить из 2К. Несмотря на это мощности видеокарты хватит на много лет вперёд, а возможность оценить трассировку лучей – бесценна.

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Radeon RX 6600 уже более серьёзная видеокарта, которая превосходит все указанные выше модели по количеству кадров в секунду. Учтите, что кроме мощности вы получаете невероятную энергоэффективность. По факту, это самая быстрая видеокарта, которая вообще не предъявляет требований к блоку питания. Вы можете поставить её на системник пятнадцатилетней давности, но полностью раскрыть потенциал Radeon RX 6600 всё же получится только на современных процессорах. Помните, что в играх важна одноядерная производительность, а значит оптимальным выбором будут последние линейки Intel и AMD. Но это уже другая история.