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В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
Проблема давно назрела, вот только не все предложенные решения вызывают энтузиазм
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Со времени своего появления World of Tanks была разделена между несколькими серверами. Стоит отметить, что вначале игра была доступна только для российских геймеров, а уже позднее появился сервер для любителей танковых баталий из Европы. При этом так называемый RU-регион распространялся на все страны СНГ. Противоречий хватало и раньше, но после начала спецоперации стало ясно, что между геймерами встала настоящая стена. Чат был отключён, а Wargaming приняла решение покинуть рынок РФ и Беларуси. На самом деле «Картошка» никуда не уходит, а Виктор Кислый останется тёмным кардиналом, руководящим проектом из-за рубежа. Все эти юридические коллизии нам не интересны, поэтому перейдём к основной теме.

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Если вы единожды создавали аккаунт в RU-регионе, а после у вас появлялось желание играть в EU-регионе, то вам приходилось начинать прогресс с самого начала. Никаких поблажек не было, а многих геймеров от перехода в европейский сектор останавливала странная политика Wargaming. Компания отказывалась организовывать даже платный переезд, а геймеры фактически оставались заложниками. Ясно, что большинство танкистов прекрасно себя чувствовало на российских серверах, но в любом случае лишать людей права выбора – неверное и даже сомнительное решение. Похоже, происходящие изменения в юридическом поле отразятся и на самом принципе распределения геймеров.

Уже вскоре состоится большая миграция. Геймерам, которые сегодня привязаны к RU-региону, дадут право перехода в EU-регион без условий, дополнительной оплаты и любых других сюрпризов. Уже в начале сентября состоится великая миграция, а каждый танкист может выбрать сторону силы, которая ближе ему по духу. Нет никаких сомнений, что триггером стали события в Украине, а значит подобная инициатива в первую очередь рассчитана на танкистов из этой страны. Если вам стало неуютно на российских серверах, то уже вскоре вы можете перейти на европейские. Учтите, что по факту ничего не меняется, ведь конечный владелец один, хотя нам и говорят, что RU-регионом будет заведовать Lesta Games. Весь первый месяц осени танкистам разрешат как следует подумать. Если вы не готовы принять быстрое решение, то до октября будет время. После этого войти в World of Tanks уже не выйдет. Геймерам обещают перенести весь прогресс, включая танки, прокачку экипажа, золото, расходные материалы и всё остальное. Из приятного: для танкистов из российского сегмента сохранят текущие цены на премиум аккаунт. Это хорошо, поскольку в Европе за такое платят больше.

А вот с платежами будут сложности. Так, уже в сентябре любые платежи от игроков из Украины (и других стран) на российских серверах приниматься не будут. Нам такое кажется странным. Представьте, вот вы годами играли в World of Tanks, переехали в другую страну, но в аккаунте у вас значится, что вы из Украины. Получается, что вас принуждают уходить на EU-регион, ведь только там для вас будут доступны покупки в магазине и премиум-аккаунт. Разработчики советуют делать выбор осознанно, поскольку его будет сложно отменить. Если вдруг вы перейдёте на европейские серверы, но по каким-либо причинам решите вернуться, то с момента нажатия на кнопку выбора региона у вас будет всего 59 дней. В это время вы можете снова воспользоваться новой функцией в личном кабинете и вернуться в RU-регион. Такая возможность предоставляется всего 1 раз. А вот для тех, кто выбрал российские серверы, а после передумал, шансов на выбор окажется больше, но в данном случае важно знать, что решение можно будет отменить.

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Разработчики отмечают, что некоторые особенности игры в различных регионах могут отличаться. Например, озвучка, внешний вид танкистов и другое. Также для европейского региона будут добавлены языки: русский, украинский и казахский. Они появятся в официальном клиенте, а значит вам не придётся учить английский язык. Вообще, есть масса мелочей, с которыми стоит ознакомиться. Сделать вы это можете по ссылке. Помните, что миграция так или иначе коснётся каждого танкиста. Даже если вы не планируете никуда уходить, вам придётся указать эту информацию. В целом нам действия Wargaming кажутся верными, ведь нельзя удерживать людей против воли. Очевидно, что десятки тысяч геймеров из Украины уйдут в EU-регион. А вот решение заблокировать оплату для оставшихся жителей из других стран, вызывает вопросы и негодование. Вполне возможно, что «Картошка» осознает свою ошибку, ведь таким образом они оставят за бортом огромное количество платёжеспособных геймеров. Подробности

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#world of tanks
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