Спустя 2 месяца после прекращения выпуска обновлённой версии GeForce RTX 3080 было решено возобновить производство

На прошлой неделе наши читатели могли ознакомиться с тем, как выходят из кризиса перепроизводства производители графических чипов. Ещё в начале августа нервы не выдержали у Дженсена Хуанга. Так, он объявил о том, что временно снижает рекомендованную стоимость флагманов. Якобы, сделано это исключительно во благо страдающих геймеров. Долгое время у NVIDIA не было такой возможности, ведь дефицит полупроводников привёл к отсутствию видеокарт на полках. Все вокруг понимают, что глава зелёных лукавит, ведь графических чипов в 2021 году выпустили с избытком, но большая их часть досталась майнерам. Теперь, когда фермеры перестали скупать видеокарты, добряк Дженсен Хуанг разрешил их купить геймерам и даже предложил небольшие скидки.

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В американских магазинах уже можно встретить GeForce RTX 3090 Ti за 1250 долларов, что на 750 долларов дешевле официально рекомендованной цены. С опозданием к этому празднику жизни подтянулась и красная команда. Например, за флагманский Radeon RX 6900 XT просят 699 долларов. Инсайдеры не владеют данными о том, много или мало графических чипов выпустила AMD за прошедшие месяцы. А вот у NVIDIA с этим просто беда. Сообщается, что Дженсен Хуанг даже предложил партнёрам сделку. Так, рекомендованные цены снижаются, что позволяет разгрузить складские запасы, а взамен партнёры делают большой заказ на новое поколение Ada Lovelace. Судя по всему, даже такие решения оказались неэффективны, ведь очередная утечка говорит о том, что NVIDIA пошла на неожиданный ход.

Напомним, существуют две различные версии графического чипа GeForce RTX 3080. Первый основан на 320-битной шине и предлагает 10 Гб видеопамяти, а вот второй более прокачан, поскольку основан на 384-битной шине и получил 12 Гб видеопамяти и флагманское ядро GA102. Спустя несколько месяцев после старта продаж выяснилось, что видеокарты на основе этого графического чипа оказывают негативное влияние на более дорогие GeForce RTX 3080 Ti. Производство было свёрнуто почти 2 месяца назад, а сейчас магазины распродают складские запасы. По данным инсайдеров, NVIDIA не успевает распродать основную часть флагманов несмотря на масштабные скидки. Поскольку графических чипов на ядре GA102 в закромах осталось слишком много, то было решено снова запустить производство GeForce RTX 3080 на 12 Гб.

Есть мнение, что сделано это может быть по двум причинам. Во-первых, выше уже была озвучена проблема с перепроизводством. Партнёрам NVIDIA нужно как можно быстрее распродать графические чипы, поэтому любые решения могут помочь, пусть даже конечная выгода окажется ниже предполагаемой. Инвесторам придётся потуже затянуть пояса, ведь только по данным 2 квартала компания недополучила 1.4 миллиарда долларов, а третий квартал окажется куда печальнее. Но есть и вторая причина. Так, далеко не все ядра GA102 годятся для производства GeForce RTX 3090 и даже для GeForce RTX 3080 Ti. Согласитесь, что выкидывать такое добро было бы расточительно. Именно поэтому слегка бракованные ядра можно использовать для GeForce RTX 3080. Получается, что NVIDIA убивает сразу двух зайцев: уменьшает количество графических чипов на складах и получает дополнительную выгоду за счёт использования бракованных кристаллов.

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Напомним, что на носу новая серия Ada Lovelace. Инсайдеры уже довольно давно утверждают, что нас ждёт двукратный прирост производительности. Насколько подобные заявления будут соответствовать реальности, судить пока рано. Первые тесты были слишком однобокими. Создавалось такое ощущение, что пользователи, которые имеют на руках инженерные модели, выбирают наиболее выгодные бенмчарки. По данным инсайдеров, старт продаж может начаться уже этой осенью. По ценам есть много вопросов, а любителям середняков мы советуем запастись терпением. Всё дело в том, что в 2022 году на прилавки поступят исключительно флагманы, тогда как GeForce RTX 4060 мы увидим не раньше 2023 года.