NVIDIA в обмен на скидки на графические чипы вынудила партнёров закупить большую партию GPU следующего поколения

Не секрет, что Дженсен Хуанг рассчитывал весь 2022 год продавать майнерам миллионы видеокарт. Глава NVIDIA откровенно заигрывал с геймерами, обещая им снижение цен и насыщение рынка, но предпочитал делать всё для того, чтобы как можно больше заработать на майнерах. Простой пример, спустя полтора года криптолихорадки у NVIDIA появилась реальная возможность порадовать геймеров. Ну и что вы думаете, Дженсен решил наладить масштабный выпуск видеокарт с огромным дисконтом? Как бы не так! Инсайдеры сообщили, что грядёт массовое сокращение выпуска графических чипов. NVIDIA могла бы выбрать минимальные доходы на протяжение полугода, но вместо этого там решили, что дать геймерам желанные видеокарты по низким ценам – это неверный шаг. Почитайте об этом в нашем материале. Градус абсурда зашкаливает, а в результате все стороны окажутся в проигрыше.

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Согласно последним данным, опубликованным на канале Moore's Law is Dead, в какой-то момент NVIDIA умудрилась так разогнаться, что выпустила слишком много графических чипов. Теперь большая часть из них лежит на складах партнёров, где уже готовые видеокарты не продаются. Недавно мы видели, что компания решилась на большие скидки, но инсайдеры уверяют, что это далеко не предел. Якобы, запасы флагманов действительно стали меньше, но видеокарт всё ещё много. Предполагается, что пиковые скидки стартуют к концу августа, ведь NVIDIA планирует выпустить новую линейку графических чипов. Что любопытно, даже в такой ситуации Дженсен Хуанг не стал ничего делать просто так.

Как оказалось, NVIDIA пошла на снижение рекомендованных цен только после того, как партнёры пообещали купить большие партии графических чипов на базе архитектуры Ada Lovelace. Якобы, флагманы GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3090 Ti уже начали демонстрировать признаки истощения, а на очереди GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080. Возможно, именно эти видеокарты подешевеют к концу августа, но нужно также учитывать, что решать проблему будут не только скидками, но и остановкой производства графических чипов текущего поколения. А вот политика AMD не предполагает больших скидок. Инсайдеры утверждают, что красные предпочтут вывести с рынка часть продукции, чем устраивать большую распродажу. Налицо явный сговор между двумя производителями, а значит рассчитывать на помощь со стороны Лизы Су не приходится.

Похоже, дела у красных идут довольно плохо. Отмечается, что новый флагман Radeon RX 7900 XT выйдет только к концу 2022 года, а Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT и вовсе отложат до следующего года. Эксперты пока не готовы сказать, какой эффект окажет выход нового поколения на ценообразование, ведь есть слишком много факторов, которые не позволяют сделать точных выводов. К примеру, криптовалюты снова дорожают, а впереди переход Эфира на PoS. Если выгодность добычи будет расти, то майнинг снова может стать прибыльным. В ближайшие месяцы есть большие сомнения относительно того, что фермеры начнут скупать видеокарты, но всё может быть, ведь и в 2020 году никто не предполагал, что криптобум окажет такое негативное влияние на рынок.

Ну и самый последний инсайд касается обозримого будущего. Предполагается, что в августе NVIDIA удастся избавиться от складских запасов. Как только это случится, цены на видеокарты пойдут вверх. Получается, что сегодня лучшее время для покупки видеокарты, ведь завтра уже может быть поздно. Учтите, что это всего лишь слухи, ведь официальной позиции Дженсена Хуанга мы не знаем. В любом случае NVIDIA нужно продавать видеокарты новой серии, а низкие цены на уже находящуюся в продаже продукцию могут сильно испортить релиз.

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