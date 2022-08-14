Radeon RX 6700 XT можно купить всего за 27 500 рублей

Сезон больших скидок на видеокарты стартовал. Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с очередным подтверждением того, что дела у NVIDIA идут не очень. Дженсен Хуанг не попал в тренд, а вместо необходимости снижать производство графических процессоров к началу 2022 года наштамповал миллионы видеокарт. Если в первом квартале продажи шли с переменным успехом, то во втором квартале рухнули на 44%, что стало самым большим падением за многие годы. Кто-то называет происходящее криптопохмельем, тогда как более рациональные указывают на просчёты руководства зелёных. Как обычно, всё дело в цене. Судя по всему, Дженсен Хуанг до последнего верил в то, что сможет реализовать миллионы графических чипов. Неясно, на кого он рассчитывал, ведь майнеры затаились, а геймеры ждут больших скидок и новую серию Ada Lovelace.

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Инсайдеры констатируют, что NVIDIA пыталась оттянуть необходимость снижать рекомендованные цены, но несколько недель назад ситуация вышла из-под контроля. Партнёры стали паниковать, а на кону успешный старт графических чипов на новой архитектуре. Очевидно, что выхода у зелёных не было, поэтому было решено убить сразу двух зайцев: не только опустошить складские запасы партнёров, но и сделать это в обмен на долговременные контракты. Инсайдеры утверждают, что Дженсен Хуанг уговорил крупных производителей видеокарт согласиться на выкуп больших партий графических чипов Ada Lovelace. Цены тут же поползли вниз. GeForce RTX 3090 Ti подешевела до 1249 долларов, что на 47% ниже рекомендованной стоимости, ну а GeForce RTX 3080 Ti можно было купить за 899 долларов.

Судя по всему, пришло время скидок на видеокарты AMD. Прежде всего можно отыскать Radeon RX 6900 XT за 699 долларов. Учтите, что рекомендованная цена на флагман красной команды стартовала с 999 долларов, но всегда была намного выше. Весьма привлекательно выглядит Radeon RX 6700 XT, которую можно купить всего за 439 долларов. Ну а бюджетная Radeon RX 6500 XT подешевела до 167 долларов, что довольно неожиданно, ведь обычно производители видеокарт неохотно скидывают цены на бюджетные модели. Давайте взглянем, сколько в переводе на рубли стоят все 3 GPU.

Radeon RX 6900 XT – 43 500 рублей

Radeon RX 6700 XT – 27 500 рублей

Radeon RX 6500 XT – 10 500 рублей

Нет никакой нужды повторять, что всё это доступно исключительно на Newegg, в то время как российские геймеры вынуждены переплачивать. Не спрашивайте, когда цены в отечественной рознице хотя бы вернуться к рекомендованным в долларовом эквиваленте. Вполне возможно, что это случится после релиза серии Ada Lovelace, а возможно и раньше. Видеокарт в продаже достаточно, стоимость их снижается, но темпы в европейском сегменте довольно вялые.

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В начале 2022 года нам обещали высокую конкуренцию, ведь Intel планировала громко ворваться на рынок игровой графики. Пока дела у синих идут с переменным успехом, но есть любопытные данные, которые позволили пролить свет на цену некоторых графических чипов. Напомним, в прошлом году состоялся конкурс Xe-HPG Scavenger Hunt, в рамках которого победителям пообещали видеокарты Arc A770 и Arc A750. Счастливчики ждут уже целый год, но сроки постоянно оттягиваются. В результате представители Intel предложили взять вместо задерживающихся видеокарт аналогичные по стоимости процессоры: Core i7-12700K на замену Arc A770 и Core i5-12600K для тех, кому полагается Arc A750. И вот здесь и кроется самое важное, ведь первый камень стоит 419 долларов, тогда как второй – 299. Если вспомнить недавние утечки тестов, то становится ясно, что Arc A750 придётся конкурировать с GeForce RTX 3060. В просочившихся тестах обе видеокарты примерно равны. Ну а Arc A770 расположится между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070, поэтому цена в 419 долларов выглядит вполне закономерной.