Gothic Remake может стать одной из самых ожидаемых игр 2023 года

Если ваш игровой стаж превышает 15 лет, то вы могли столкнуться с серией Gothic. Первая игра вышла в 2001 году и быстро стала культовой. Геймерам был доступен огромный игровой мир с десятками узнаваемых персонажей. Можно было охотится на монстров, выполнять небольшие квесты и двигаться по основному сюжету. Даже на момент своего выхода Готика не отличалась прорывной графикой. Увы, но у ребят из Piranha Bytes не было много денег на создание продвинутых движков, но даже сегодня есть фанаты, которые время от времени возвращаются в Миртану.

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Уже довольно давно ходят споры о том, стоит ли причислять третью Готику к лику культовых. Многие фанаты полагают, что такого звания достойны только первые две части, тогда как автор данного материала с большим удовольствием два раза с особым упорством выбивал ненавистных орков, захвативших континент. Поначалу играть в третью Готику было сложновато, ведь вас может победить любой падальщик, но уже после механика действий монстров становится легко читаема. Но всё хорошее быстро оканчивается, ведь после разработчики выпустили несколько отвратительных продолжений, а в итоге и вовсе убили серию. Что же, THQ Nordic не ленится подбирать все культовые серии и не жалеет денег на их оживление. Пару дней назад состоялась большая презентация Gothic Remake. На самом деле о начале разработке было известно давно, но кроме скриншотов не было никакой информации.

По словам разработчиков перед нами не ремастер, к которым привыкли многие геймеры. Судя по всему, это очень тщательное и подробное переосмысление событий, происходящих в первой части. Готики. Известно, что Gothic Remake выйдет для нескольких платформ: консолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X, а также на персональных компьютерах. Приставки предыдущих поколений оставят за бортом, ну а сроки пока остаются туманными. Ожидать появления подробной информации в 2022 году не приходится, а значит игра поступит в продажу либо в самом конце 2023 года, либо уже 2024. Увы, фанатам культовой серии придётся запастись терпением, ну а мы прежде всего предлагаем взглянуть на официальный ролик.

Разработчики Alkimia Interactive показали нам большую локацию, где можно увидеть шахтёров, надсмотрщиков и квестовых персонажей. Есть также привычные ползуны, которые в новой редакции выглядят довольно внушительно. Ну а ниже, дабы вы осознали весь масштаб проделанной работы, мы советуем изучить сравнение, которое провели блогеры на канале СallHardmoor. В двухминутном ролике можно увидеть, с каким терпением и любовью разработчики воссоздавали знакомые локации. Количество персонажей значительно увеличено, а значит мы сможем увидеть ещё более масштабную Миртану с шахтами, которые тянутся на сотни километров вглубь континента. Если внимательно изучить официальную страницу игры в Steam, то можно прийти к следующим выводам:

Размеры игровой карты будут расширены, либо появится больше контента

Изменений основного сюжета не будет, ведь нас ждёт всё тот же безымянный герой

Вполне могут появиться новые квесты, но авторы обещают сохранить аутентичный дух легендарной первой Готики

Ожидается расширенная боевая система, а значит могут появиться как новые навыки, так и другие детали, считающиеся базовыми и без которых современные геймеры не купят легенду. Это может быть крафт, ставший популярным и позволяющий увеличить время, которое требуется на прохождение игры

В то же время разработчики обещают сохранить дух легенды, ведь речь идёт о полном ремейке

Рекомендованные системные требования не названы, а значит пока даже разработчики не знают, насколько прожорливым будет их детище

В настоящее время указывается полная локализация. Это значит, что игра должна получить не только русские субтитры, но и полную профессиональную озвучку. Будем надеяться, что политические игры не помешают нам насладиться ремейком одной из лучших РПГ в истории.

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