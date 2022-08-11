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Цены на видеокарты продолжают валиться – GeForce RTX 3090Ti на Newegg стоит всего 75 500р
Ситуация на рынке накаляется, а цены падают. Например, Radeon RX 6600 можно купить всего за 15 500 рублей
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RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
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3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

NVIDIA несёт потери. Согласно официальному отчёту, только за 2 квартал текущего года компания недополучила 1.4 миллиарда долларов. Но это если исходить из показателей первого квартала, а на самом деле потери куда больше. Проблема в том, что Дженсен Хуанг ожидал роста продаж графических чипов на фоне бурно развивающегося майнинга. Сегодня даже несмотря на дорожающий Эфир майнеры не спешат в магазин за новенькими видеокартами. PoS ставит слишком много вопросов, ответить на которые будет можно не раньше 4 квартала 2022 года. Ну а пока налицо снижение доходов крупнейшего производителя графических чипов. Дженсен Хуанг пообещал сотрудникам полный социальный пакет и высокую защищённость. Он также полагает, что в сложившихся условиях высокой инфляции следует повысить заработные платы.

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Ну а пока мы слышим подобные реляции, США накрыла волна скидок на видеокарты. Мы прекрасно понимаем, что на первый взгляд российский рынок никак не зависит от происходящих событий, но на самом деле это не так. Это раньше ценообразованием рынка управляли производители с их рекомендованными ценами, а сегодня всё решает спрос. В последние недели мы видим как даже несмотря на нежелание рубля идти вверх, стоимость графических чипов в РФ падает. Это общемировая тенденция, которая пусть и не в таких масштабах, но пришла к российским геймерам. Ну и учитывайте, что на носу новое поколение видеокарт. Нет никаких сомнений, что это приведёт к очередному падению цен, а значит к концу осени появится отличный шанс купить игровую модель, заплатив за это на 30-50% ниже, чем этим летом.

Как вы уже поняли из названия, на Newegg сезон скидок в самом разгаре. GeForce RTX 3080 Ti производства Gigabyte стоит 900 долларов. Это не самое выгодное предложение этого лета, но учтите, что вы покупаете почти самую быструю видеокарту на рынке, которая годами будет тянуть игры в разрешении 4К. GeForce RTX 3090 можно отхватить за 1049 долларов. Если вспомнить, что рекомендованная стоимость стартует с 1500 долларов, то это отличный шанс получить флагман с 24 Гб видеопамяти с огромным дисконтом. Для тех, кто хочет немного сэкономить, есть GeForce RTX 3080 за 769 долларов. Это прокачанная модель с 12 Гб видеопамяти, которая почти не уступает карте с приставкой «Ti». А это уже заявочка на лучшее предложение лета.

Всего за 719 долларов можно взять невероятно крутую Radeon RX 6900 XT, выполненную силами инженеров ASRock. Карта получилась очень красивой, а скидка в 280 долларов будет долго греть сердце фаната AMD. В последнее время в прессе пишут, что скидки есть только на флагманы. Это не так, ведь в свободном доступе находится Radeon RX 6600 за 259 долларов. Ну и дабы ваша зависть к американским геймерам достигла апогея приводим в пример GeForce RTX 3090 Ti. Как видите, сегодня купить такую видеокарту можно за 1249 долларов. На минуточку, рекомендованная цена на момент начала продаж стартовала с 2000 долларов, но реальные отпускные цены были куда выше. Насколько такой товар выгоден, думайте сами, на у мы посчитаем все озвученные выше модели в рублёвом эквиваленте.

  • GeForce RTX 3080 Ti – 54 400 рубле
  • GeForce RTX 3090 – 63 400 рубле
  • GeForce RTX 3080/12 Гб – 46 500 рублей
  •  Radeon RX 6900 XT – 43 500 рублей
  • Radeon RX 6600 – 15 600 рублей
  • GeForce RTX 3090 Ti – 75 500 рублей
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3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3060 MSI за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
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RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Наши внимательные читатели могли заметить, что цены более чем в 2 раза ниже тех, что можно встретить в российской рознице. Эксперты полагают, что проблема не только в жадности ритейлеров и поставщиков (а это весомый аргумент), но и в том, что завоз товара по параллельному импорту обходится дороже традиционных каналов, как бы странно это не звучало. Возможно, причина в том, что раньше видеокарты закупались крупными партиями, что гарантировало скидки, а сегодня каждый делает то, что ему нравится. Ну и учитывайте, что на конечную цену влияет страна, через которую идёт поставка. Но всё это не оправдывает того, что в российской рознице Radeon RX 6600 стоит 32 000 рублей, а GeForce RTX 3090 около 135 тысяч.

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#видеокарты #geforce rtx 3090 ti
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