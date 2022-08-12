А можно было просто снизить цены на видеокарты, получив отличный доход и порадовать геймеров

Несколько дней назад в сети появился квартальный отчёт Mercury Research. Как оказалось, дела у Intel идут не лучшим образом. Аналитики отмечают, что потеря рынка за год стала самой большой за 28 лет, а продажи процессоров снизились до минимальных показателей. При этом одна из причин заключается в нежелании крупных ОЕМ-производителей забивать склады старыми процессорами. Последние три месяца происходило активное очищение складов, а перспективы таковы, что в третьем квартале тенденция сохранится, а значит Intel ждут ещё три сложных месяца. Падение рынка это только одна сторона медали, ведь налицо системный кризис, когда впервые за долгие годы компания не только не смогла добиться значимых результатов, но и ушла в глубокий минус, потеряв немало денег. Что любопытно, всё это не только не мешает AMD наращивать рыночную долю, но и неплохо зарабатывать, ведь за прошедший год красные стали толще на 70%.

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Но было бы наивным думать, что сложности есть только у Intel. Недавно NVIDIA поделилась любопытным отчётом, результаты которого очень сильно расстроили инвесторов. Дело в том, что выручка от игрового подразделения снизилась на 44%. Аналогичная ситуация и с партнёрами, часть из которых снизила закупки графических чипов для ноутбуков и персональных компьютеров, что в итоге привело к потере 1.4 миллиарда долларов по итогам второго квартала. Эксперты констатируют, что третий квартал будет ещё сложнее, поскольку в июле NVIDIA перешла к снижению цен. Напомним, GeForce RTX 3090 уже можно купить в магазинах США за 1049 долларов, тогда как более прокачанная GeForce RTX 3090 Ti стоит от 1249 долларов. Учтите, что первая потеряла 450 долларов, тогда как вторая – 750 вечнозелёных. Представители NVIDIA заявляют, что это шаг доброй воли, ведь в 2021 году не было возможности порадовать любителей компьютерных игр. Якобы, теперь, когда дефицит полупроводников остался в прошлом, наступило самое время для скидок.

Очевидно, что Дженсен Хуанг лукавит, ведь дела у NVIDIA идут не очень. Любопытными данными поделились аналитики DigiTimes. По их данных, конечные производители видеокарт на острове Тайвань говорят о настоящем крахе. По их словам, поставки графических процессоров NVIDIA быстро замедляются, а по итогам 2022 года мы увидим двукратное падение, что катастрофическим образом скажется на рынке. Судя по всему, жадность снова берёт верх над разумом. Смотрите: последние 2 года миллионы геймеров столкнулись с невозможностью купить видеокарту из-за высоких цен. Многие ждут выхода новой серии, тогда как другая часть внимательно следит за скидками. Любой из раскладов для NVIDIA выгоден. Если геймеры начнут активно покупать видеокарты следующего поколения, то можно и вовсе получить сверхдоход. Ну а скидки делать всё равно придётся, но Дженсен Хуанг решил пойти своим путём.

Сокращения производства нацелено на создание дефицита. Это должно позитивно сказаться на конечной стоимости, что позволит отказаться от тлетворной программы скидок. Проще говоря, в NVIDIA хотят продавать нам новинки как можно дороже, а количество находящихся видеокарт на полках в настоящий момент снизить до минимума. Именно такой шаг предпринимался в 2020 году, последствия которого пришлось разгребать очень долго. Если бы NVIDIA просто скинула цены на видеокарты, то могла бы рассчитывать пусть не на огромные доходы, но на стабильные продажи. Геймеры были бы счастливы, а рынок работал в привычном режиме. Создание дефицита невыгодно никому, а в итоге доходы NVIDIA окажутся на крайне низких показателях. Учитывайте, что компания инвестировала уйму денег в разработку серии GeForce RTX 4000, поэтому сегодня падение производства на 50% выглядит как шаг отчаяния.

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Аналитики уверены, что это станет приговором для годового дохода NVIDIA, а восстанавливаться компания будет следующие несколько лет. Мы с вами смотрим на эту ситуацию не совсем беспристрастно, поэтому не исключено, что в решении Дженсена Хуанга есть логика. Ну а насколько сильно падение производства ударит по рынку графических чипов, мы узнаем не раньше конца октября, когда выйдет отчёт по продажам за 3 квартал 2022 года.