Впервые за долгие годы рыночная доля AMD приближается к 30%

Многие эксперты ругают маркетинговую политику AMD. Вообще, отчасти заявления о полном провале рекламных компаний продукции красной команды верны. Создаётся такое ощущение, что все деньги, выделяемые отделу маркетинга, оседают в глубоких карманах руководства. В последние годы можно было заметить, как продажи продукции AMD растут, но происходит это явно медленнее, чем ожидали аналитики. По большому счёту, серия Ryzen 5000 должна была произвести революцию на рынке, вместо этого мы увидели, что покупатели традиционно отдают предпочтение менее скоростным камням Intel. В 2021 году Лиза Су попыталась оправдать происходящее, сославшись на то, что даже с небольшой долей рынка компании удаётся получать максимальную маржу. Может быть она и права, ведь ценовая война так и не началась, а значит обе стороны смогли извлечь максимум из сложившейся ситуации.

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А вообще противоречия есть по обе стороны. Так, многие эксперты уверяли, что более скоростные процессоры серии Alder Lake остановят экспансию со стороны красных. Якобы, синие предлагают лучшее соотношение цены и скорости, поэтому уже вскоре продажи камней AMD обрушатся, похоронив все надежды и амбиции госпожи Лизы Су. Что же, сегодня у этих ребят самый плохой день в году, ведь согласно отчёту Mercury Research, дела у красных идут просто отлично, о чём мы с вами и поговорим. Начнём со статистики настольного сегмента, где уже второй квартал подряд наблюдается небывалый рост. Так, за первые три месяца 2022 года AMD увеличила своё присутствие на рынке на 2.1%, тогда как за апрель-июнь – на 2.3%. Общая доля всё ещё намного ниже жирного куска, который принадлежит Intel, а такими темпами мы увидим паритет лет через 5-10, но сегодня для AMD важнее устойчивый рост.

Неплохо дела идут и в мобильном сегменте, где за год удалось отгрузить процессоров для ноутбуков на 4.8% больше, а квартальный прирост составил 2.3%. В итоге за красными закрепилась доля в 24.8%, что является самым большим показателем за всю историю. Нет никаких сомнений, что потенциал мобильных процессоров Ryzen способствует наращиванию доли, но на пути встают договорённости между крупными ОЕМ-производителями и Intel. Синие напрямую не давят на партнёров, но рынок давно устоялся, поэтому многие отдают предпочтение долговременным контрактам. Сюда прибавьте тот факт, что некоторые потенциальные покупатели даже не знают о существовании компании AMD, а значит отнесутся к ноутбукам на базе Ryzen с насторожённостью. Многие уже привыкли, что есть серии: i3, i5, i7 и i9, а всё остальное кажется этим ребятам сложным и непонятным.

Но особенно успешна красная команда на серверном рынке. Здесь серия Epyc отхватила 14% долю, а ведь ровно 4 года назад за AMD было около 1%. Эксперты утверждают, что серверный рынок отличается консервативностью, а крупные компании с неохотой смотрят в сторону новых предложений. Да, основной денежный поток всё ещё поступает в адрес Intel, а до перелома ситуации ещё далеко, но рынок высоко оценил усилия AMD, а значит рыночная доля здесь будет расти. Неясно, какой подход используют аналитики, но общая рыночная доля процессоров AMD x86 превысила 28%.

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Этой осенью стартую продажи новой линейки процессоров Raptor Lake от Intel. От того, насколько быстрыми окажутся эти процессоры, зависит очень многое. Серия Alder Lake не справилась с поставленной задачей, ведь продажи AMD продолжают увеличиваться, а процессоры Ryzen 5000 остаются лидерами зарубежных недельных и месячных топов. В то же время не стоит думать, что всё в руках Intel, ведь Лиза Су готовит не менее, а может и более мощную линейку на архитектуре Zen 4. Вчера наши читатели могли ознакомиться с предварительными характеристиками. Многие забывают, что на этот раз AMD извлекла опыт из противостояния с Intel, поэтому абсолютно все процессоры получат встроенную графику. Производительность интегрированного графического чипа будет невысокой, но для запуска нетребовательных игр и работы с привычными приложениями достаточно. Ну и не забывайте, что Лиза Су уделяет массу внимания мобильному сегменту, где должны выйти действительно мощные решения, с iGPU уровня недорогих дискретных видеокарт.