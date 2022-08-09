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Криптопохмелье добралось до NVIDIA – продажи видеокарт рухнули на 44%, а цены продолжают снижаться
NVIDIA опубликовала отчёт за 2 квартал, который подтвердил все опасения инсайдеров
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Известно, что от идеи разработки новой графической архитектуры до появления первых видеокарт на полках проходит до двух лет. Как минимум год уходит на изыскания, а после кристалл заливают в кремнии, что позволяет инженерами понять потенциал новинки. Не всегда это приносит свои плоды. К примеру, вчера мы разбирали провал Intel, когда команда специалистов провалила разработку поколения Pentium 5, в результате чего вся отрасль пошла в направлении наращивания ядер. Если говорить о графических чипах, то в какой-то момент руководство компании должно решить, у кого сделать заказ и сколько сотен тысяч или миллионов единиц стоит закупить. И вот здесь и кроется ключевая проблема, ведь предугадать спрос сложно. Стоит учитывать, что чаще всего геймеры ведут себя предсказуемо, что позволяет NVIDIA и AMD укладываться в те или иные планы. Зелёные благополучно заняли 75% рынка, тогда как красные довольствуются оставшимся 25%, компенсируя это чипами для игровых консолей.

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Вот только в 2020 году случилась нестандартная ситуация. Дженсен Хуан сделал заказ графических чипов, но сильно просчитался со спросом, ведь майнеры создали дефицит полупроводников, что привело к нехватке видеокарт и росте цен на подобную продукцию. Проблемы нарастали всю первую половину 2021 года, а миллионы геймеров никак не могли понять, почему же глава NVIDIA ничего не делает. На самом деле некоторые подвижки были, но Дженсен Хуанг опасался криптопохмелья. В 2019 году продажи видеокарт рухнули, а виной всему стало переполнение на складах и появление на вторичных рынках огромного количество графических чипов, которые фермеры пытались сбыть по низким ценам. Судя по всему, именно такого расклада глава NVIDIA и пытался избежать. Весь 2021 год он держался, но в итоге не выдержал и сделал несколько крупных заказов. Известно, что на выпуск игровых решений были выделены 9 миллиардов долларов, часть из которых благополучно ушла в адрес TSMC.

Инсайдеры уже месяц рассказывают о переполненных складах, но если раньше это были неподтверждённые слухи, то сегодня всё это суровая реальность, в которой Дженсену Хуангу придётся жить. Согласно официальному отчёту, дела у NVIDIA идут из рук вон плохо. Внутренние аналитики прогнозировали продажи за 2 квартал на уровне 8.1 миллиарда долларов. Как оказалось, удалось заработать только 6.7 миллиарда, а потери достигли 1.4 миллиарда долларов. Вообще не все направления падают, ведь профессиональные графические чипы для дата-центров и облачных вычислений принесли всё те же 3.8 миллиарда. В то же время продажи пользовательских видеокарт рухнули на 44%, а следом полетели заказы от ОЕМ-производителей. Очевидно, что в данном случае против NVIDIA также сыграло общее падение продаж персональных компьютеров и ноутбуков. Проблема в том, что коронавирус ушёл с мировых повесток, а на его место пришёл глобальный экономический кризис. Насколько всё будет плохо, пока не знает никто, но в такой ситуации люди просто не могут себе позволить тратить деньги на развлечения так, как это было ещё год назад.

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Ожидается, что третий квартал принесёт NVIDIA новые убытки. Дело в том, что мы видим ситуацию за апрель, мая и июнь, тогда как пик скидок пришёлся на начало августа и конец июля. Рекомендованная стоимость флагманов несколько раз пересматривалась, а в итоге мы вчера увидели GeForce RTX 3090 за 1049 долларов, а Radeon RX 6900 XT за 729 вечнозелёных. Насколько сильно упадут цены, большой вопрос, но сегодня нас интересует не только это. Инсайдеры пишут, что негативный отчёт за 2 квартал и пессимистичные ожидания от 3 квартала могут повлиять на сроки выхода графических чипов следующего поколения. Пока достоверных утечек на эту тему не было, а Дженсен Хуанг помалкивает. Ну а пока можно констатировать, что криптопохмелье наступило. Возможно, это только первая его фаза, но даже этого достаточно для опасений. Ну а пока рынок отреагировал на публикацию NVIDIA сдержанно. Курс акций упал на 3.3%, что довольно неплохо, ведь проблемы компании ещё впереди.

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#nvidia #видеокарты
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