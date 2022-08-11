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GeForce GTX 1080 Ti на Авито стоит всего 25 000р – стоит ли покупать старый флагман для 2К в 2022г
Даже спустя годы GeForce GTX 1080 Ti не теряет своей мощности. Но стоит ли отдавать за такую видеокарту 25 000? Давайте разбираться
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Представим себе, что есть два пользователя. Первый спокойно положил себе в карман 100 000 рублей и уже планирует отправиться в магазин за новенькой видеокартой. Не так важно, насколько долго и как тяжело этот парень зарабатывал свои кровные. Самое важное, что они у него есть здесь и сейчас. А вот второй с трудом накопил 25 тысяч и с грустью посматривает на GeForce GTX 1660. Очевидно, что даже такая видеокарта будет тянуть все игры в 1080р, но в данном случае самое важное слово – это «тянуть». Средневысокие настройки графики в требовательных играх в 1080р сегодня обеспечены, но где вы видели геймера, который покупал бы видеокарту на один или даже два года?

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Можно сколько угодно тыкать пальцем на хвастунишек из комментариев на нашем сайте. Как показывает практика, только единицы действительно могут себе позволить дорогую видеокарту. Но проблема даже не в том, что владельцы GeForce GTX 1050 действуют на нервы остальным геймерам. Всё дело в том, что как бы вы не искали способов выделить 100 000 на флагман, сделать это действительно крайне проблематично. А главное – стоит ли вообще это делать? Прежде всего нужно посмотреть на разрешение дисплея. Если у вас народное 1080р, то думать о видеокарте за 100 000 глупо. Вы просто не сможете раскрыть её потенциал даже через 4 года. Да, количество кадров в секунду в некоторых играх будет стабильно выше 150 fps, но вам от этого не будет никакой пользы. С монитором 2К уже стоит задуматься. Если у вас на руках всего 25 тысяч, то вам придётся или снижать разрешение, или страдать с низким фрамрейтом и ужасной графикой. Ну а владельцы мониторов с разрешением 4К и вовсе не могут рассчитывать на экономию. Здесь придётся основательно потратиться, ведь требования игр растут вместе с количеством пикселей на дисплее.

И вот здесь самое время задуматься о том, а можно ли купить игровую видеокарту для игр в разрешении 2К всего за 25 тысяч рублей? Давайте не будем забегать наперёд. Нам кажется, что такая возможность есть, но для начала стоит изучить тесты, которые провели блогеры канала TheSpyHood. Ребята взяли две видеокарты: GeForce RTX 3080 Ti и GeForce GTX 1080 Ti и прогнали их через несколько актуальных игр. Процессор далеко не народный Core i9-12900K, но в данном случае нас волнует именно количество кадров в секунду в разрешении 2К. Любители дополнительной информации могут посмотреть ролик ниже, где есть данные по разрешению 4К, но сегодня мы обойдёмся 2К. Смотрим таблицу.

На первый взгляд вывод кажется очевидным, ведь GeForce RTX 3080 Ti не просто обошла старушку GeForce GTX 1080 Ti в 2.5 раза, но и продемонстрировала огромные показатели в разрешении 2К. Вот только вы забываете, что на вторичном рынке за последнюю просят всего 25 тысяч, тогда как новая видеокарта текущего поколения в магазине стоит даже дороже 100 тысяч рублей. На этом фоне все сомнения отпадают. Учитывайте также, что старушка довольно неплохо справилась со своими задачами. Проще говоря, даже спустя много лет после своего выхода GeForce GTX 1080 Ti способна достойно работать.

Единственная проблема, о которой стоит поговорить, заключается в происхождении видеокарты на вторичном рынке. Некоторые геймеры, боятся видеокарт после майнеров. Другие уверяют, что на самом деле на ферме с графическим чипом не может произойти ничего плохого. Мы сегодня обойдёмся без изучения этого вопроса, тем более что ситуации бывают разные. Если вы действительно готовы отправиться на вторичный рынок, то стоит вооружиться целым арсеналом тестов. Заглянуть под капот видеокарты вам вряд ли позволят, но погонять её 40 минут на максимумах нужно. Забудьте сказки о том, что лучше запускать игры. Пригодятся исключительно синтетические бенчмарки. Ну и помните, что вентиляторы должны работать исправно и никаких дополнительных звуков исходить из корпуса не может. Расспросите продавца о том, где и в каких условиях работала видеокарта. Это только кажется, что все вокруг мошенники, а в реальности большая часть людей вам всё честно выложит. Но это не значит, что нужно терять бдительность.

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#видеокарта #geforce gtx 1080 ti #тесты
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