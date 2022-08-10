Снизить цены просто не выйдет, ведь переход на 5-нм техпроцесс обошёлся крайне дорого, что будет компенсироваться ростом производительности и тактовых частот до 5.7 ГГц

Когда вы выпускаете тот или иной продукт, то должны найти правильный баланс между прибылью и высокими продажами. Если вы пожадничаете, то с высокой долей вероятности окажетесь в проигрыше. В то же время, стоит сделать продукт недорогим, как за вами закрепится слава производителя низкопробных товаров, который не способен на реальные подвиги. Взгляните на AMD. Много лет подряд красные следовали в хвосте Intel и были неспособны выпустить конкурентный продукт флагманского уровня. Как результат имидж компании пострадал, ведь даже сегодня многие пользователи не воспринимают продукцию AMD всерьёз. А между тем уже несколько лет Лиза Су продолжает радовать нас всё более мощными процессорами.

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На этот раз серия Ryzen 7000 станет ещё быстрее, что позволит усилить компьютеры не только за счёт смены процессора, но и оперативной памяти. Но об этом немного ниже, ведь есть любопытные данные по ценообразованию. Инсайдеры отмечают, что у них нет точных сведений о том, сколько попросит AMD за новую линейку. Ожидается сохранение преемственности, а значит можно смело ориентироваться на стоимость текущей серии на момент старта продаж 2 года назад. На самом деле здесь не всё так просто. По данным экспертов, полупроводниковым гигантам в любом случае придётся повышать цены. Проблема в том, что полная 300-мм пластина, изготовленная по 7-нм нормам, обходится сегодня в 9346 долларов, тогда как аналогичная, но уже на 5-нм технологическом процессе стоит немалых 16 988 долларов. Вот и получается, что в текущем поколении просто нет возможности снижать цены, что также касается не только процессоров и графических чипов.

Но если с ценами есть некоторые вопросы, то благодаря инсайдерам у нас есть возможность оценить предварительные технические характеристики нескольких процессоров новой линейки. На этот раз обойдётся без увеличения числа ядер (чем страдает Intel), но вместо этого нас ждёт резкий рывок в сторону роста тактовых частот. Сравните данные таблицы. Ryzen 9 7950X сможет разгоняться до 5.7 ГГц, тогда как текущий флагман остановился на 4.9 ГГц. Точно такая же ситуация и с Ryzen 9 7900X, тактовые частоты которого достигнут отметки в 5.6 ГГц. Есть большие вопросы относительно Ryzen 7 7800X. Вполне возможно, что такой камень не выйдет в первой волне, а поступит в продажу несколько позднее. Причины такого решения инсайдеры не называют, а вместо этого указывают на крайне перспективный камень, который просто обязан стать бестселлером: Ryzen 7 7700X. Цена на этот процессор не превысит 299 долларов, а сам он будет разгоняться до 5.4 ГГц. Есть также указания на Ryzen 5 7600X, но здесь информации ещё меньше.

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Предполагается, что AMD могут пойти ва-банк, поставив на Ryzen 5 7600X цену в 250 долларов. В этом случае нас ждёт ожесточённая конкуренция, победителем из которой выйдет сильнейший. Что до оперативной памяти, о который мы упоминали в начале материала, то и здесь есть чем вас порадовать. Инсайдеры отмечают, что вместе с серий Ryzen 7000 в продажу поступят планки DDR5-6000, выгодно отличающиеся от тех, что сегодня можно купить в магазинах (DDR5-4800 и DDR5-5200). Ну и завершить хотим небольшой ложечкой дёгтя, поскольку уж очень сладким и медовым получился материал. Несколько дней назад инсайдеры заявили, что пользователи не получат возможности разгона процессоров Ryzen 7000. Причина в том, что они и без того выжаты, словно лимон, а любые попытки обойти блокировку обречены на неудачу. Якобы, энтузиасты смогут получить немного больше путём поднятия напряжения, но простого разгона, который доступен сегодня, в текущем поколении мы не увидим. Надеемся, что вы не сильно расстроились, ведь в реальности это ни на что не влияет, поскольку большинство пользователей никогда ничего не разгоняет.