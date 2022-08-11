На этот раз рассмотрим средневысокий сегмент, определив победителя между NVIDIA и AMD

Вчера вы могли ознакомиться с нашим материалом, в рамках которого мы попытались разобраться в том, кто делает более оптимальные видеокарты NVIDIA или AMD. Вывод напрашивался сам собой, а Radeon RX 6900 XT вышла на первое место по показателю соотношения цены и количества кадров с большим отрывом обогнав GeForce RTX 3090. И вот сегодня случилось крайне неожиданное событие: все флагманы красных раскупили. С одной стороны – мы рады, что вы прислушались к нашим словам, ведь Radeon RX 6800 XT куда интереснее, чем более дорогая GeForce RTX 3080. Но давайте в следующий раз как-то не так резко, ведь ещё пару таких дней, и нам не о чём будет писать наши ежедневные материалы.

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Но всё это лирика, ведь после флагманов дело дошло до средневысокого ценового сегмента. Мы не сможем вам представить противостояние GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800 только потому, что в Ситилинк нет ни одной Radeon RX 6800. Также геймеры разобрали несколько других моделей, поэтому будем выкручиваться из довольно неожиданной ситуации. Если вам покажутся наши сравнения немного некорректными знайте, что во всем виноваты геймеры, оставившие нас без материала для новости.

Начнём с противостояния GeForce RTX 3070 против Radeon RX 6750 XT. Обе видеокарты в рознице стоят почти одинаково, поэтому придётся изучить преимущества и недостатки предметно. На стороне NVIDIA высокая производительность и стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 2К. Никаких неприятных сюрпризов, ведь драйверы не меняются годами, а после установки программного обеспечения вам не придётся заглядывать в настройки. Всё просто работает. Немного огорчает количество видеопамяти, но неоднократные тесты доказали, что сегодня даже новые игры не требуют большего количества. С другой стороны – Radeon RX 6750 XT. Чистая производительность здесь немного меньше, но есть другие интересные стороны. Например, энергопотребление находится на недостижимом для NVIDIA уровне, а из коробки доступно 12 Гб видеопамяти. Вполне возможно, что дополнительные 4 Гб вам никогда не пригодятся, но мы не исключаем, что игровые движки следующего поколения окажутся гораздо требовательными. Не забывайте, что уже рядом новые блокбастеры на Unreal Engine. Здесь у нас ничья, а значит самое время продолжить.

Обычно против Radeon RX 6650 XT принято выставлять GeForce RTX 3060. Нам кажется, что это неверный подход, который вызван ошибочной оценкой и основан на средней цене. Всё дело в том, что видеокарта AMD на 10% быстрее, но ведь перед нами прокачанная версия с более скоростной видеопамятью на 17.5 Гбит/с. Именно поэтому самым ближайшим оппонентом по производительности стала GeForce RTX 3060 Ti. Последняя на 5-7% быстрее, но кого волнуют 5 кадров в секунду, когда между видеокартами разница в 7000 рублей? Обе модели отлично справляются с 2К, хотя и потребуют от вас снизить настройки графики. При этом Radeon RX 6650 XT можно купить даже если у вас старый компьютер с блоком питания на 500 Вт (на самом деле подойдёт любой китайский подвал от дядюшки Ляо). А вот с GeForce RTX 3060 Ti такой фокус не пройдёт. Видеокарта требует блок питания от 600 Вт, поэтому стоит учитывать, что многим геймерам также придётся обновить и эту часть компьютера. На этот раз победа красного лагеря, идём дальше.

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Против Radeon RX 6600 мы бы хотели выставить GeForce RTX 3050, но геймеры как назло раскупили все такие видеокарты. Именно поэтому мы предлагаем сравнить производительность с GeForce RTX 2060 SUPER. На самом деле последняя даже быстрее, поэтому кажется нам более интересным соперником. Если ориентироваться только на чистую производительность, то у нас полный паритет. В майнинге побеждает GeForce RTX 2060 SUPER, а вот по энергоэффективности конкурентов у Radeon RX 6600 нет. Получается, что и здесь у нас ничья, а значит самое время подвести итоги. Как оказалось, в средневысоком сегменте царит дух соперничества, а на стороне зелёных достаточно плюшек и печенек. С небольшим отрывом победила Radeon RX 6650 XT, в остальном вы можете выбрать любую сторону. Это очень хорошо, ведь конкуренция способствует снижению цен, а значит мы с вами сможем купить более мощную видеокарту за меньшее количество денег.